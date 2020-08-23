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За столкнувшимся с автобусом в Новой Москве грузовиком числится 34 штрафа
Больше 30 штрафов с начала года, в том числе 27 за превышение скорости, числится за грузовиком, столкнувшимся с автобусом на Калужском шоссе в Новой Москве,... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T21:22
2020-08-23T23:48
новая москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости.</strong> Больше 30 штрафов с начала года, в том числе 27 за превышение скорости, числится за грузовиком, столкнувшимся с автобусом на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщает столичный департамент транспорта в <a href="https://t.me/s/DtRoad" target="_blank" rel="nofollow noopener">телеграм-канале</a>.Ранее экстренные службы заявили РИА Новости, что в ДТП с грузовиком и автобусом на Калужском шоссе в <a href="http://ria.ru/location_Novaja_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Новой Москве</a> пострадали 16 человек, из них трое детей. Столичный главк МВД сообщил о восьми пострадавших."Грузовик эвакуирован с места ДТП. С начала года за ним числилось 34 штрафа: за превышение скорости — 27, за нарушение расположения грузовиков — шесть и один — за пересечение сплошной", — говорится в сообщении.Прокуратура проводит проверку. Как ранее сообщал столичный дептранс на своей странице в Telegram, по предварительной информации, у грузовика отказали тормоза, после чего самосвал столкнулся с автобусом.
https://ria.ru/20200822/1576167634.html
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новая москва, происшествия

За столкнувшимся с автобусом в Новой Москве грузовиком числится 34 штрафа

21:22 23.08.2020 (обновлено: 23:48 23.08.2020)
11350
© АГН "Москва" / Мобильный репортерПоследствия ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса на Калужском шоссе в ТиНАО
Последствия ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса на Калужском шоссе в ТиНАО
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Больше 30 штрафов с начала года, в том числе 27 за превышение скорости, числится за грузовиком, столкнувшимся с автобусом на Калужском шоссе в Новой Москве, сообщает столичный департамент транспорта в телеграм-канале.
Ранее экстренные службы заявили РИА Новости, что в ДТП с грузовиком и автобусом на Калужском шоссе в Новой Москве пострадали 16 человек, из них трое детей. Столичный главк МВД сообщил о восьми пострадавших.
"Грузовик эвакуирован с места ДТП. С начала года за ним числилось 34 штрафа: за превышение скорости — 27, за нарушение расположения грузовиков — шесть и один — за пересечение сплошной", — говорится в сообщении.
Прокуратура проводит проверку. Как ранее сообщал столичный дептранс на своей странице в Telegram, по предварительной информации, у грузовика отказали тормоза, после чего самосвал столкнулся с автобусом.
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