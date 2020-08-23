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В Грузии 17 человек погибли при падении микроавтобуса с обрыва
Семнадцать человек погибли и трое получили серьезные травмы в результате падения микроавтобуса с обрыва в грузинском селе Шатили (Хевсурети, регион... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T23:09
2020-08-23T23:09
2020-08-23T23:39
грузия
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 23 авг — РИА Новости.</strong> Семнадцать человек погибли и трое получили серьезные травмы в результате падения микроавтобуса с обрыва в грузинском селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети).Об этом сообщили в МВД страны.Машина упала с высоты примерно 80 метров.По словам очевидцев, которые приводят грузинские СМИ, микроавтобус ехал на высокой скорости, врезался в пустой легковой автомобиль, после чего улетел вниз.Кроме того, по данным журналистов, в микроавтобусе находились в основном женщины, а также один гражданин <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>. Официально эту информацию пока не подтвердили.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 23 авг — РИА Новости. Семнадцать человек погибли и трое получили серьезные травмы в результате падения микроавтобуса с обрыва в грузинском селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети).
Об этом сообщили в МВД страны.
Машина упала с высоты примерно 80 метров.
По словам очевидцев, которые приводят грузинские СМИ, микроавтобус ехал на высокой скорости, врезался в пустой легковой автомобиль, после чего улетел вниз.
Кроме того, по данным журналистов, в микроавтобусе находились в основном женщины, а также один гражданин Канады
. Официально эту информацию пока не подтвердили.