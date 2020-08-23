https://ria.ru/20200823/gruziya-1576214470.html

В Грузии 17 человек погибли при падении микроавтобуса с обрыва

Семнадцать человек погибли и трое получили серьезные травмы в результате падения микроавтобуса с обрыва в грузинском селе Шатили (Хевсурети, регион... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T23:09

2020-08-23T23:09

2020-08-23T23:39

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в мире

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<strong>ТБИЛИСИ, 23 авг — РИА Новости.</strong> Семнадцать человек погибли и трое получили серьезные травмы в результате падения микроавтобуса с обрыва в грузинском селе Шатили (Хевсурети, регион Мцхета-Мтианети).Об этом сообщили в МВД страны.Машина упала с высоты примерно 80 метров.По словам очевидцев, которые приводят грузинские СМИ, микроавтобус ехал на высокой скорости, врезался в пустой легковой автомобиль, после чего улетел вниз.Кроме того, по данным журналистов, в микроавтобусе находились в основном женщины, а также один гражданин <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>. Официально эту информацию пока не подтвердили.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576208536.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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