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https://ria.ru/20200823/fanaty-1576102586.html
Кэти Перри рассказала, что ее раздражает в отношении фанатов к певицам
Кэти Перри призналась в подкасте Apple Music, как сильно ей не нравится то, что фанаты сравнивают исполнительниц друг с другом, . РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T02:23
2020-08-23T02:23
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
эд ширан
джастин бибер
кэти перри (хадсон)
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<strong>МОСКВА, 23 авг – РИА Новости</strong>. Кэти Перри <a href="https://podcasts.apple.com/gb/podcast/katy-perry/id1461515071?i=1000488697153" target="_blank">призналась</a> в подкасте Apple Music, как сильно ей не нравится то, что фанаты сравнивают исполнительниц друг с другом, .В интервью Зейну Лоу она подчеркнула, что в соцсетях поклонники постоянно ставят рядом друг с другом певиц, сопоставляя их качества и достижения."Мы нигде не прочитаем о том, кто лучше, Эд Ширан или Джастин Бибер, но если взять любую исполнительницу, мы увидим эти сравнения каждый день", — рассказала она."Хотите почитать мои комментарии в твиттере? Скорее всего, не хотите, потому что там одно и то же. Кто лучше? Кто стройнее и почему? У кого больше продаж? И так далее", — добавила Перри.Ее сильно смущает, что фанаты редко пишут про саму музыку и свое отношение к ней.Она также отметила, что сама спокойно относится к конкуренции, но ей очень хотелось бы, чтобы женщины в индустрии поп-музыки чувствовали, что их работа кому-то нужна и нравится. В самое ближайшее время у певицы, которая сейчас находится на 35-ой неделе беременности, выходит шестой альбом под названием “Smile”.
https://ria.ru/20200818/1575908618.html
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, эд ширан, джастин бибер, кэти перри (хадсон)

Кэти Перри рассказала, что ее раздражает в отношении фанатов к певицам

02:23 23.08.2020
49
© Фото : youtube-канал Katy PerryКлип Katy Perry - "Daisies"
Клип Katy Perry - Daisies
© Фото : youtube-канал Katy Perry
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Кэти Перри призналась в подкасте Apple Music, как сильно ей не нравится то, что фанаты сравнивают исполнительниц друг с другом, .
В интервью Зейну Лоу она подчеркнула, что в соцсетях поклонники постоянно ставят рядом друг с другом певиц, сопоставляя их качества и достижения.
"Мы нигде не прочитаем о том, кто лучше, Эд Ширан или Джастин Бибер, но если взять любую исполнительницу, мы увидим эти сравнения каждый день", — рассказала она.
"Хотите почитать мои комментарии в твиттере? Скорее всего, не хотите, потому что там одно и то же. Кто лучше? Кто стройнее и почему? У кого больше продаж? И так далее", — добавила Перри.
Ее сильно смущает, что фанаты редко пишут про саму музыку и свое отношение к ней.
Она также отметила, что сама спокойно относится к конкуренции, но ей очень хотелось бы, чтобы женщины в индустрии поп-музыки чувствовали, что их работа кому-то нужна и нравится.
В самое ближайшее время у певицы, которая сейчас находится на 35-ой неделе беременности, выходит шестой альбом под названием “Smile”.
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03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
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02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
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