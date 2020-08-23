https://ria.ru/20200823/fanaty-1576102586.html

Кэти Перри рассказала, что ее раздражает в отношении фанатов к певицам

Кэти Перри призналась в подкасте Apple Music, как сильно ей не нравится то, что фанаты сравнивают исполнительниц друг с другом, . РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T02:23

2020-08-23T02:23

2020-08-23T02:23

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

эд ширан

джастин бибер

кэти перри (хадсон)

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<strong>МОСКВА, 23 авг – РИА Новости</strong>. Кэти Перри <a href="https://podcasts.apple.com/gb/podcast/katy-perry/id1461515071?i=1000488697153" target="_blank">призналась</a> в подкасте Apple Music, как сильно ей не нравится то, что фанаты сравнивают исполнительниц друг с другом, .В интервью Зейну Лоу она подчеркнула, что в соцсетях поклонники постоянно ставят рядом друг с другом певиц, сопоставляя их качества и достижения."Мы нигде не прочитаем о том, кто лучше, Эд Ширан или Джастин Бибер, но если взять любую исполнительницу, мы увидим эти сравнения каждый день", — рассказала она."Хотите почитать мои комментарии в твиттере? Скорее всего, не хотите, потому что там одно и то же. Кто лучше? Кто стройнее и почему? У кого больше продаж? И так далее", — добавила Перри.Ее сильно смущает, что фанаты редко пишут про саму музыку и свое отношение к ней.Она также отметила, что сама спокойно относится к конкуренции, но ей очень хотелось бы, чтобы женщины в индустрии поп-музыки чувствовали, что их работа кому-то нужна и нравится. В самое ближайшее время у певицы, которая сейчас находится на 35-ой неделе беременности, выходит шестой альбом под названием “Smile”.

https://ria.ru/20200818/1575908618.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, эд ширан, джастин бибер, кэти перри (хадсон)