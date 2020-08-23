https://ria.ru/20200823/fanaty-1576102586.html
Кэти Перри рассказала, что ее раздражает в отношении фанатов к певицам
Кэти Перри призналась в подкасте Apple Music, как сильно ей не нравится то, что фанаты сравнивают исполнительниц друг с другом, . РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T02:23
2020-08-23T02:23
2020-08-23T02:23
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
эд ширан
джастин бибер
кэти перри (хадсон)
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<strong>МОСКВА, 23 авг – РИА Новости</strong>. Кэти Перри <a href="https://podcasts.apple.com/gb/podcast/katy-perry/id1461515071?i=1000488697153" target="_blank">призналась</a> в подкасте Apple Music, как сильно ей не нравится то, что фанаты сравнивают исполнительниц друг с другом, .В интервью Зейну Лоу она подчеркнула, что в соцсетях поклонники постоянно ставят рядом друг с другом певиц, сопоставляя их качества и достижения."Мы нигде не прочитаем о том, кто лучше, Эд Ширан или Джастин Бибер, но если взять любую исполнительницу, мы увидим эти сравнения каждый день", — рассказала она."Хотите почитать мои комментарии в твиттере? Скорее всего, не хотите, потому что там одно и то же. Кто лучше? Кто стройнее и почему? У кого больше продаж? И так далее", — добавила Перри.Ее сильно смущает, что фанаты редко пишут про саму музыку и свое отношение к ней.Она также отметила, что сама спокойно относится к конкуренции, но ей очень хотелось бы, чтобы женщины в индустрии поп-музыки чувствовали, что их работа кому-то нужна и нравится. В самое ближайшее время у певицы, которая сейчас находится на 35-ой неделе беременности, выходит шестой альбом под названием “Smile”.
https://ria.ru/20200818/1575908618.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, эд ширан, джастин бибер, кэти перри (хадсон)
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости
. Кэти Перри призналась
в подкасте Apple Music, как сильно ей не нравится то, что фанаты сравнивают исполнительниц друг с другом, .
В интервью Зейну Лоу она подчеркнула, что в соцсетях поклонники постоянно ставят рядом друг с другом певиц, сопоставляя их качества и достижения.
"Мы нигде не прочитаем о том, кто лучше, Эд Ширан или Джастин Бибер, но если взять любую исполнительницу, мы увидим эти сравнения каждый день", — рассказала она.
"Хотите почитать мои комментарии в твиттере? Скорее всего, не хотите, потому что там одно и то же. Кто лучше? Кто стройнее и почему? У кого больше продаж? И так далее", — добавила Перри.
Ее сильно смущает, что фанаты редко пишут про саму музыку и свое отношение к ней.
Она также отметила, что сама спокойно относится к конкуренции, но ей очень хотелось бы, чтобы женщины в индустрии поп-музыки чувствовали, что их работа кому-то нужна и нравится.
В самое ближайшее время у певицы, которая сейчас находится на 35-ой неделе беременности, выходит шестой альбом под названием “Smile”.