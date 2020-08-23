https://ria.ru/20200823/dtp-1576208115.html
В новой Москве столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие
Два человека отправлены в больницу после ДТП с участием грузовика и автобуса на Калужском шоссе в Москве, еще 5-6 человек могут госпитализировать, сообщил РИА... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T18:12
2020-08-23T18:12
2020-08-23T18:49
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> Два человека отправлены в больницу после ДТП с участием грузовика и автобуса на Калужском шоссе в Москве, еще 5-6 человек могут госпитализировать, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города."ДТП произошло на 25-м километре Калужского шоссе. Столкновение грузового автомобиля и автобуса. Два человека отправлены в медицинское учреждение", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.Представитель в экстренных службах города в свою очередь заявил РИА Новости, что госпитализировать после ДТП могут еще пять-шесть человек."Ряд граждан осматривают медики. Решается вопрос о госпитализации пять-шесть человек", - сказал собеседник агентства.В столичном главке <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России рассказали, что розлива топлива и загорания на месте аварии нет."Деблокация не требуется", - сказал представитель ГУМЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575848165.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия