https://ria.ru/20200823/dekoratsii-1576111671.html
В Сети появились снимки декораций к фильму "Северянин" Роберта Эггерса
В Сеть выложили фотографии декораций фильма "Северянин" Роберта Эггерса, съемки которого возобновились в Северной Ирландии после перерыва в несколько месяцев,... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T04:34
2020-08-23T04:34
2020-08-23T04:34
бьорк гудмундсдоттир
коронавирус covid-19
культура
кино и сериалы
новости культуры
уиллем дефо
северная ирландия
николь кидман
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<strong>МОСКВА, 23 авг – РИА Новости</strong>. В Сеть выложили фотографии декораций фильма "Северянин" Роберта Эггерса, съемки которого возобновились в Северной Ирландии после перерыва в несколько месяцев, <a href="https://www.indiewire.com/2020/08/robert-eggers-northman-set-revealed-filming-starts-1234581421/" target="_blank">сообщает</a> Indiewire. Они проходят на отдаленном мысу Торр-Хед. Среди зеленых лугов на берегу специально для съемок возводят деревню.Ранее Эггерс говорил, о том, что это более масштабный проект, чем предыдущие его работы.Он также предупреждал, что фильм будет сниматься в разных локациях: "Мы сами создаем все эти миры, строим дома, шьем костюмы, тренируем лошадей, чтобы они могли делать, что нужно нам, продумываем заранее, что будет в каждом кадре". Сценарий Эггерс написал совместно с исландским поэтом и писателем Сьоном Сигурдссоном. В ленте о викингах, действие которой разворачивается в десятом веке, задействованы Бьорк, Николь Кидман, Билл и Александр Скарсгард, Уиллем Дефо и Аня Тейлор-Джой. Дата выхода проекта пока не сообщается.
https://ria.ru/20200820/bork-1576048071.html
северная ирландия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бьорк гудмундсдоттир, коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, уиллем дефо, северная ирландия, николь кидман
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости
. В Сеть выложили фотографии декораций фильма "Северянин" Роберта Эггерса, съемки которого возобновились в Северной Ирландии после перерыва в несколько месяцев, сообщает
Indiewire.
Они проходят на отдаленном мысу Торр-Хед. Среди зеленых лугов на берегу специально для съемок возводят деревню.
Ранее Эггерс говорил, о том, что это более масштабный проект, чем предыдущие его работы.
Он также предупреждал, что фильм будет сниматься в разных локациях: "Мы сами создаем все эти миры, строим дома, шьем костюмы, тренируем лошадей, чтобы они могли делать, что нужно нам, продумываем заранее, что будет в каждом кадре".
Сценарий Эггерс написал совместно с исландским поэтом и писателем Сьоном Сигурдссоном.
В ленте о викингах, действие которой разворачивается в десятом веке, задействованы Бьорк, Николь Кидман, Билл и Александр Скарсгард, Уиллем Дефо и Аня Тейлор-Джой.
Дата выхода проекта пока не сообщается.