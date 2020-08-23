В ЕС заявили, что не намерены превращать Белоруссию "во вторую Украину"
3862
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ЕС не имеет намерений превращать Белоруссию "во вторую Украину", а ситуации в этих странах не сравнимы, поскольку граждане Белоруссии выходят на протесты не с флагами ЕС, а требуют свобод и гражданских прав, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Pais.
"Случай Белоруссии не сравним со случаем Украины. Тогда был конфликт между ориентацией на Европу и на Россию, протестующие несли европейские флаги. Имелся геополитический аспект. Белорусы сейчас не выбирают между мамой и папой. Они просто требуют режима гражданских свобод и прав. На протестах нет европейских флагов. И у ЕС нет намерения превратить Белоруссию во вторую Украину", - заявил Боррель.
"Мы должны содействовать политической реформе, но избегать того, чтобы казаться фактором, оказывающим искажающее воздействие, как нас могут воспринять с российской стороны... Сегодняшняя проблема белорусов не выбор между Россией и Европой, а достижение свободы и демократии, что является основными ценностями Европейского союза и которые, мы, поэтому, будем поддерживать" - отметил он.
Боррель подчеркнул, что ЕС "особенно заинтересован" в том, чтобы "белорусы могли жить в режиме политических свобод" и "иметь хорошие отношения" со всеми соседями.
Он добавил, что ЕС находится в контакте с российской стороной, чтобы " избежать недопониманий или того, чтобы с российской стороны были приняты решения, которые могут дестабилизировать ситуацию".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.