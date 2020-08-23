https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576205886.html

В ЕС заявили, что не намерены превращать Белоруссию "во вторую Украину"

ЕС не имеет намерений превращать Белоруссию "во вторую Украину", а ситуации в этих странах не сравнимы, поскольку граждане Белоруссии выходят на протесты не с... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T17:28

2020-08-23T17:28

2020-08-23T17:28

протесты в белоруссии

жозеп боррель

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

европа

оон

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> ЕС не имеет намерений превращать <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> "во вторую Украину", а ситуации в этих странах не сравнимы, поскольку граждане Белоруссии выходят на протесты не с флагами ЕС, а требуют свобод и гражданских прав, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> в интервью изданию <a href="https://elpais.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Pais</a>."Случай Белоруссии не сравним со случаем <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Тогда был конфликт между ориентацией на <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> и на Россию, протестующие несли европейские флаги. Имелся геополитический аспект. Белорусы сейчас не выбирают между мамой и папой. Они просто требуют режима гражданских свобод и прав. На протестах нет европейских флагов. И у ЕС нет намерения превратить Белоруссию во вторую Украину", - заявил Боррель."Мы должны содействовать политической реформе, но избегать того, чтобы казаться фактором, оказывающим искажающее воздействие, как нас могут воспринять с российской стороны... Сегодняшняя проблема белорусов не выбор между Россией и Европой, а достижение свободы и демократии, что является основными ценностями Европейского союза и которые, мы, поэтому, будем поддерживать" - отметил он.Боррель подчеркнул, что ЕС "особенно заинтересован" в том, чтобы "белорусы могли жить в режиме политических свобод" и "иметь хорошие отношения" со всеми соседями.Он добавил, что ЕС находится в контакте с российской стороной, чтобы " избежать недопониманий или того, чтобы с российской стороны были приняты решения, которые могут дестабилизировать ситуацию".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://ria.ru/20200823/lavrov-1576201206.html

https://ria.ru/20200823/zelenskiy-1576202632.html

Дмитрий Крылов А в кого? Во вторую Ливию? Во второе Косово? Во второе Сомали? Во вторую Сирию? список стран, которым ЕС помог продвинутся по демократическому пути достаточно велик 72

mgla Слово ЕС ничего не стоит. Сегодня сказали/пообещали, завтра забирают обратно. 59

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белоруссия

европа

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, европа, оон, украина, в мире