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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576205886.html
В ЕС заявили, что не намерены превращать Белоруссию "во вторую Украину"
ЕС не имеет намерений превращать Белоруссию "во вторую Украину", а ситуации в этих странах не сравнимы, поскольку граждане Белоруссии выходят на протесты не с... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T17:28
2020-08-23T17:28
протесты в белоруссии
жозеп боррель
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
европа
оон
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 23 авг - РИА Новости.</strong> ЕС не имеет намерений превращать <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> "во вторую Украину", а ситуации в этих странах не сравнимы, поскольку граждане Белоруссии выходят на протесты не с флагами ЕС, а требуют свобод и гражданских прав, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> в интервью изданию <a href="https://elpais.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Pais</a>."Случай Белоруссии не сравним со случаем <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Тогда был конфликт между ориентацией на <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европу</a> и на Россию, протестующие несли европейские флаги. Имелся геополитический аспект. Белорусы сейчас не выбирают между мамой и папой. Они просто требуют режима гражданских свобод и прав. На протестах нет европейских флагов. И у ЕС нет намерения превратить Белоруссию во вторую Украину", - заявил Боррель."Мы должны содействовать политической реформе, но избегать того, чтобы казаться фактором, оказывающим искажающее воздействие, как нас могут воспринять с российской стороны... Сегодняшняя проблема белорусов не выбор между Россией и Европой, а достижение свободы и демократии, что является основными ценностями Европейского союза и которые, мы, поэтому, будем поддерживать" - отметил он.Боррель подчеркнул, что ЕС "особенно заинтересован" в том, чтобы "белорусы могли жить в режиме политических свобод" и "иметь хорошие отношения" со всеми соседями.Он добавил, что ЕС находится в контакте с российской стороной, чтобы " избежать недопониманий или того, чтобы с российской стороны были приняты решения, которые могут дестабилизировать ситуацию".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://ria.ru/20200823/lavrov-1576201206.html
https://ria.ru/20200823/zelenskiy-1576202632.html
А в кого? Во вторую Ливию? Во второе Косово? Во второе Сомали? Во вторую Сирию? список стран, которым ЕС помог продвинутся по демократическому пути достаточно велик
72
Слово ЕС ничего не стоит. Сегодня сказали/пообещали, завтра забирают обратно.
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белоруссия
европа
украина
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жозеп боррель, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, европа, оон, украина, в мире

В ЕС заявили, что не намерены превращать Белоруссию "во вторую Украину"

17:28 23.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. ЕС не имеет намерений превращать Белоруссию "во вторую Украину", а ситуации в этих странах не сравнимы, поскольку граждане Белоруссии выходят на протесты не с флагами ЕС, а требуют свобод и гражданских прав, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию Pais.
"Случай Белоруссии не сравним со случаем Украины. Тогда был конфликт между ориентацией на Европу и на Россию, протестующие несли европейские флаги. Имелся геополитический аспект. Белорусы сейчас не выбирают между мамой и папой. Они просто требуют режима гражданских свобод и прав. На протестах нет европейских флагов. И у ЕС нет намерения превратить Белоруссию во вторую Украину", - заявил Боррель.
"Мы должны содействовать политической реформе, но избегать того, чтобы казаться фактором, оказывающим искажающее воздействие, как нас могут воспринять с российской стороны... Сегодняшняя проблема белорусов не выбор между Россией и Европой, а достижение свободы и демократии, что является основными ценностями Европейского союза и которые, мы, поэтому, будем поддерживать" - отметил он.
Боррель подчеркнул, что ЕС "особенно заинтересован" в том, чтобы "белорусы могли жить в режиме политических свобод" и "иметь хорошие отношения" со всеми соседями.
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Он добавил, что ЕС находится в контакте с российской стороной, чтобы " избежать недопониманий или того, чтобы с российской стороны были приняты решения, которые могут дестабилизировать ситуацию".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияЕвропаООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А в кого? Во вторую Ливию? Во второе Косово? Во второе Сомали? Во вторую Сирию? список стран, которым ЕС помог продвинутся по демократическому пути достаточно велик
23 августа, 17:32
ДКДмитрий Крылов
7200000
Слово ЕС ничего не стоит. Сегодня сказали/пообещали, завтра забирают обратно.
23 августа, 17:34
mgla
5900000
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