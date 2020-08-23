Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576199609.html
"Будете иметь дело с армией": белорусские памятники взяли под охрану
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T14:15
2020-08-23T15:27
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
министерство обороны белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576201562_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_9e4dc2d8545bc5f856b3d7ec369164e3.jpg
<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Белоруссии</a> сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.Как заявили в минобороны республики, в свою последнюю войну <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли, а в знак скорби, печали и памяти в стране созданы тысячи мемориалов и памятников, которые всегда были и остаются священными местами."К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму! Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которым фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.В МО отметили, что с 23 августа ведомство берет монументы и памятники под охрану и защиту.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://ria.ru/20200823/provokatsii-1576198319.html
https://ria.ru/20200822/belorussiya-1576149040.html
Потеряв в войне каждого третьего, будут защищать памятники, в не людей
173
Правильная постановка вопроса.
133
174
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Будете иметь дело с армией" – глава Минобороны Белоруссии об охране памятников
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.
2020-08-23T14:15
true
PT0M48S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576201562_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_be0c3a6a9c21fabee75cb0b4ae8d8cb1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, оон, в мире

"Будете иметь дело с армией": белорусские памятники взяли под охрану

14:15 23.08.2020 (обновлено: 15:27 23.08.2020)
20775
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.
Как заявили в минобороны республики, в свою последнюю войну Белоруссия потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли, а в знак скорби, печали и памяти в стране созданы тысячи мемориалов и памятников, которые всегда были и остаются священными местами.
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Вчера, 13:34
Милиция в Минске предупредила о возможных провокациях на акциях протеста
"К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму! Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которым фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.
В МО отметили, что с 23 августа ведомство берет монументы и памятники под охрану и защиту.
"Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах - вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией", - добавили в минобороны.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
22 августа, 15:40Протесты в Белоруссии
Лукашенко призвал не допускать межнациональной розни в Белоруссии
398612433
Обсудить 174
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииМинистерство обороны БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
Потеряв в войне каждого третьего, будут защищать памятники, в не людей
23 августа, 14:23
Aruba Miro
181026145
Правильная постановка вопроса.
23 августа, 14:34
Greta Zubritsky
12320008
Рекомендуем
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Пресс-секретарь заявила о тяжелом состоянии Юлии Тимошенко
Участники акции протеста у Минского завода колёсных тягачей. 23 августа 2020
Лавров заявил о попытке реализовать в Белоруссии венесуэльский сценарий
Светлана Тихановская
Лавров заявил о возможном давлении на Тихановскую
Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости и вышел с автоматом
Опубликовано видео прибытия Лукашенко в резиденцию с автоматом в руках
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых, предположительно, находится лидер российского оппозиционного движения Алексей Навальный
ZDF: Навального доставили в Германию как "гостя канцлера"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Запад хочет расчертить Белоруссию по своим лекалам, заявил Лавров
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
В МВД Белоруссии рассказали о нарушениях на акциях в субботу
Эльман Пашаев и Владимир Соловьев
"Очнитесь!": Соловьев резко осадил Пашаева
Вы красавцы! Лукашенко поблагодарил охранявших его резиденцию силовиков
Лукашенко с автоматом вышел за оцепление и обратился к силовикам
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Минск заявил, что не нуждается в "заезженных советах" Зеленского
Главный врач омской БСМП №1 Александр Мураховский
Главврач омской больницы обратился к лечащим Навального немецким медикам
Участники акции протеста в Минске
На площади Независимости в Минске собираются протестующие
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко
Первый полет глубокомодернизированного ракетоносца Ту-95МСМ. Стоп-кадр видео
Ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном
Уехавшие на Запад белорусские оппозиционеры хотят крови, заявил Лавров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:40В России создают новую систему управления для перспективной бронетехники
03:20Счетная палата выявила нарушения в деятельности Росимущества
03:18СМИ: владельцев животных могут обязать маркировать их за свой счет
03:13Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам
03:10Японский журналист посетовал на исчезновение на Сахалине "следов" страны
03:09В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу
03:08Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в WhatsApp
03:07В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов
03:03Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника "Гром"
03:00Ученые предложили лечить болезнь Альцгеймера очисткой нейронов от мусора
02:58Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у банков к концу года
02:01Эксперт назвал настройки в смартфоне, которые запрещено трогать
02:00Россиян призвали не злоупотреблять картофелем
01:29Глава Cinema for Peace заявил о выведении Навального из строя на месяцы
00:39В Крыму завершился фестиваль Koktebel Jazz Party
00:30СП видит риски из-за выплат промежуточных дивидендов госкомпаниями
00:21Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО
00:15В Подмосковье отменили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
23:55В Воронежской области пять человек погибли, упав в выгребную яму
23:23Учителя раскрыли детали обучения в школах с 1 сентября
Лента новостейМолния