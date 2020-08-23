https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576199609.html

"Будете иметь дело с армией": белорусские памятники взяли под охрану

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T14:15

2020-08-23T14:15

2020-08-23T15:27

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

министерство обороны белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">Министерство обороны Белоруссии</a> сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций.Как заявили в минобороны республики, в свою последнюю войну <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> потеряла каждого третьего и фактически была стерта с лица земли, а в знак скорби, печали и памяти в стране созданы тысячи мемориалов и памятников, которые всегда были и остаются священными местами."К ним всегда шли люди, чтобы поклониться, помолиться, возложить цветы погибшим защитникам Отечества! Мы, военные, не допустим осквернения этих мест, на них не может быть места фашизму! Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которым фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.В МО отметили, что с 23 августа ведомство берет монументы и памятники под охрану и защиту.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://ria.ru/20200823/provokatsii-1576198319.html

https://ria.ru/20200822/belorussiya-1576149040.html

Aruba Miro Потеряв в войне каждого третьего, будут защищать памятники, в не людей 173

Greta Zubritsky Правильная постановка вопроса. 133

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Будете иметь дело с армией" – глава Минобороны Белоруссии об охране памятников Министерство обороны Белоруссии сообщило, что на фоне протестных акций в стране берет под охрану и защиту монументы и памятники, возле которых собираются участники протестных акций. 2020-08-23T14:15 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, министерство обороны белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, оон, в мире