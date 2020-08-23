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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576198470.html
В МВД Белоруссии рассказали о нарушениях на акциях в субботу
Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании в субботу 26 граждан за правонарушения на массовых мероприятиях, при этом при проведении... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T13:42
2020-08-23T13:42
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании в субботу 26 граждан за правонарушения на массовых мероприятиях, при этом при проведении общественно-политических акций агрессивных действий, в том числе в отношении сотрудников МВД, не зафиксировано, отмечено 18 нарушений.Как отметили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, в течение прошедших суток было зафиксировано 75 случаев сбора граждан в мероприятиях "в поддержку мира, безопасности и спокойствия", в которых приняли участие более 30 тысяч человек. Кроме этого, по данным МВД, численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6100 человек.В ведомстве сообщили, что по данным фактам территориальными органами внутренних дел задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, а всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан."В связи с проведением на территории Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> ряда общественно-политических массовых мероприятий МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности", - отмечается в сообщении пресс-службы МВД.В ведомстве напомнили, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://ria.ru/20200823/provokatsii-1576198319.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576093378.html
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мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, оон, в мире

В МВД Белоруссии рассказали о нарушениях на акциях в субботу

13:42 23.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании в субботу 26 граждан за правонарушения на массовых мероприятиях, при этом при проведении общественно-политических акций агрессивных действий, в том числе в отношении сотрудников МВД, не зафиксировано, отмечено 18 нарушений.
Как отметили в пресс-службе МВД Белоруссии, в течение прошедших суток было зафиксировано 75 случаев сбора граждан в мероприятиях "в поддержку мира, безопасности и спокойствия", в которых приняли участие более 30 тысяч человек. Кроме этого, по данным МВД, численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6100 человек.
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Вчера, 13:34
Милиция в Минске предупредила о возможных провокациях на акциях протеста
В ведомстве сообщили, что по данным фактам территориальными органами внутренних дел задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, а всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан.
"В связи с проведением на территории Республики Беларусь ряда общественно-политических массовых мероприятий МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности", - отмечается в сообщении пресс-службы МВД.
"За истекшие сутки действий, которые носили явно агрессивный характер, в том числе в отношении сотрудников органов внутренних дел, при проведении общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано", - подчеркнули в МВД.
В ведомстве напомнили, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Сотрудники правоохранительных органов у центральной проходной Минского тракторного завода, где проходит акция протеста
21 августа, 13:52
Генпрокурор Белоруссии увидел "откровенные манипуляции" на протестах
2020116
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияООНВ мире
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