В МВД Белоруссии рассказали о нарушениях на акциях в субботу
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
МИНСК, 23 авг - РИА Новости. Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании в субботу 26 граждан за правонарушения на массовых мероприятиях, при этом при проведении общественно-политических акций агрессивных действий, в том числе в отношении сотрудников МВД, не зафиксировано, отмечено 18 нарушений.
Как отметили в пресс-службе МВД Белоруссии, в течение прошедших суток было зафиксировано 75 случаев сбора граждан в мероприятиях "в поддержку мира, безопасности и спокойствия", в которых приняли участие более 30 тысяч человек. Кроме этого, по данным МВД, численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6100 человек.
В ведомстве сообщили, что по данным фактам территориальными органами внутренних дел задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, а всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан.
"В связи с проведением на территории Республики Беларусь ряда общественно-политических массовых мероприятий МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности", - отмечается в сообщении пресс-службы МВД.
"За истекшие сутки действий, которые носили явно агрессивный характер, в том числе в отношении сотрудников органов внутренних дел, при проведении общественно-политических массовых мероприятий не зафиксировано", - подчеркнули в МВД.
В ведомстве напомнили, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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