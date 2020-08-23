https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576198470.html

В МВД Белоруссии рассказали о нарушениях на акциях в субботу

Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании в субботу 26 граждан за правонарушения на массовых мероприятиях, при этом при проведении... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T13:42

2020-08-23T13:42

2020-08-23T13:42

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МИНСК, 23 авг - РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о задержании в субботу 26 граждан за правонарушения на массовых мероприятиях, при этом при проведении общественно-политических акций агрессивных действий, в том числе в отношении сотрудников МВД, не зафиксировано, отмечено 18 нарушений.Как отметили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>, в течение прошедших суток было зафиксировано 75 случаев сбора граждан в мероприятиях "в поддержку мира, безопасности и спокойствия", в которых приняли участие более 30 тысяч человек. Кроме этого, по данным МВД, численность участников 67 протестных акций, которые прошли в 55 населенных пунктах страны, не превысила 6100 человек.В ведомстве сообщили, что по данным фактам территориальными органами внутренних дел задокументировано 18 нарушений законодательства о массовых мероприятиях, а всего 22 августа задержано за совершение административных правонарушений 26 граждан."В связи с проведением на территории Республики <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> ряда общественно-политических массовых мероприятий МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности", - отмечается в сообщении пресс-службы МВД.В ведомстве напомнили, что проведение несанкционированных массовых мероприятий противозаконно, за участие в них предусмотрена ответственность.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://ria.ru/20200823/provokatsii-1576198319.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576093378.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, оон, в мире