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https://ria.ru/20200823/armiya-2020-1576200926.html
"Это лучшая техника в мире": главные новинки форума "Армия-2020"
Двадцать восемь тысяч экспонатов, десятки делегаций из 92 государств, сотни единиц боевой техники — в подмосковном парке "Патриот" стартовал шестой... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T15:46
2020-08-23T17:04
форум "армия — 2020"
т-14
армата
т-34
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уралвагонзавод
михаил калашников
ссср
безопасность
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<strong>МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Андрей Коц. </strong>Двадцать восемь тысяч экспонатов, десятки делегаций из 92 государств, сотни единиц боевой техники — в подмосковном парке "Патриот" стартовал шестой международный военно-технический форум "Армия-2020". Посмотреть здесь действительно есть на что. Накануне представители "Ростеха" сообщили, что в "Патриоте" в этом году представят более 70 новинок. О самых интересных образцах — в материале РИА Новости.Новички и ветераныОрганизаторы открытой экспозиции решили на мелочиться и разместили наиболее передовую военную технику у центрального входа — как говорится, товар лицом. И если танк Т-14 "Армата", боевая машина поддержки танков (БМПТ), БМП "Курганец-25", БТР "Бумеранг" не претерпели видимых изменений по сравнению с прошлым годом, то тяжелая БМП Т-15 обзавелась новым боевым модулем "Кинжал" с мощным 57-миллиметровым орудием. Эта пушка выпускает по цели 80 снарядов в минуту и способна поражать на поле боя большинство бронированных объектов, а также вражеские вертолеты и штурмовики на высотах до восьми километров. Раньше Т-15 демонстрировали с боевым модулем "Байкал" предыдущего поколения.Кстати, о Т-14 — в этом году их представили сразу три. Второй — на стенде "Уралвагонзавода", а третий — в экспозиции "100 лет танкопрому". В один строй встали самые знаковые отечественные боевые машины — от легкого МС-1 1920-х до самых современных образцов. Особое место занимает Т-34-85 — лучший танк Второй мировой.Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ. Первый получил новую башню с многослойным бронированием и размещением боеукладки вне боевого отделения, 125-миллиметровую пушку 2А82-1М, как у "Арматы", высокоавтоматизированную систему управления огнем "Калина", противокумулятивные решетчатые экраны и комплекс динамической защиты "Реликт". На второй установили многоканальный прицел наводчика "Сосна-У", орудие 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель и современную ультракоротковолновую радиостанцию "Акведук". По словам конструкторов, модернизация значительно повысила боевые характеристики российских машин.Багги и амфибияВ этом году на "Армии" — несколько любопытных дебютов. К примеру, новая версия внедорожника "Тигр" — пулеметный пикап, или, как модно сейчас говорить, "гантрак". Это открытая версия бронеавтомобиля с кронштейнами для стрелкового вооружения. В зависимости от пожеланий заказчика пулеметный "Тигр" может оснащаться дизельными двигателями мощностью от 215 до 300 лошадиных сил, механической или автоматической трансмиссией."Машину создавали с учетом сирийского опыта, — рассказал РИА Новости специалист Военно-промышленной компании Сергей Суворов. — Она идеально подходит для Сил специальных операций. Этот багги предназначен для рейдов по тылам противника и для разведки. Пять пулеметов, один из которых — крупнокалиберный. Возимый боезапас — четыре с половиной тысячи патронов. Кроме того, есть два ПЗРК "Игла" и три гранатомета РПГ-26".Из экзотики — первая полноприводная глиссирующая амфибия "Дрозд", развивающая скорость до семидесяти километров в час по воде и до ста на суше. Колеса убираются, что повышает мореходность. Корпус — из композитных материалов, а вес — всего две тонны. Конструкция модульная, возможны модификации для морской пехоты, десанта, береговых войск, разведки, Сил специальных операций, подразделений тылового обеспечения и других."Наш "Дрозд" идет на максимальной скорости и при волнении до трех баллов, — отметил главный конструктор Балтийской машиностроительной компании Сергей Терешенков. — Если шторм сильнее — чуть медленнее. Утопить машину невозможно физически — плавучесть соханяется даже после очень сильных повреждений. Какой-то специальной подготовки для перевода из сухопутного режима в морской и обратно не нужно — амфибия способна буквально выброситься на берег и самостоятельно встать на колеса. Внутри помещаются девять человек, не считая водителя. Интерес к "Дрозду" уже проявили в МЧС. Он незаменим, скажем, в зоне наводнения".Тяжелые дроныОдна из самых важных новинок "Армии-2020" — дальнобойный ракетный комплекс управляемого вооружения "Гермес" от Конструкторского бюро приборостроения. Предназначен для поражения современных и перспективных танков, легкобронированных целей, инженерных и фортификационных сооружений на дальности до ста километров — как залпом, так и одиночным огнем. В настоящий момент комплекс проходит испытания.В этом году на "Армии" множество современных и перспективных беспилотных летательных аппаратов. Выделяются два гиганта компании "Кронштадт" — "Орион" и "Гелиос" с размахом крыльев 16 и 20 метров соответственно. "Орион" завершил все испытания и готов к принятию на вооружение, — сообщил ведущий инженер "Кронштадта" Максим Гордашевский. — Это разведывательно-ударный дрон с боевым радиусом 300 километров. Он способен находиться в воздухе около суток и развивать скорость до 200 километров в час. Максимальная боевая нагрузка — 250 килограммов корректируемых авиабомб и управляемых ракет. Что касается "Гелиоса", он представлен пока в виде макета. Это узкоспециализированный дрон для дальнего радиолокационного обнаружения. Он сможет находиться в воздухе до 30 часов и передавать данные о воздушной обстановке другим самолетам, а также наземным штабам".Новый пулеметЧто касается стрелкового вооружения, то в этом году две громкие премьеры у концерна "Калашников". Автомат АК-19 — это переделка принятого на вооружение АК-12 под натовский патрон калибра 5,56х45 миллиметров, вызвавшая большой интерес у иностранных заказчиков. Учитывая количество зарубежных делегаций в павильоне "Калашникова", экспортные перспективы у АК-19 очень многообещающие."Вторая новинка — ручной пулемет РПЛ-20, — объясняет специалист концерна Владимир Онокой. — Это первый отечественный пулемет калибра 5,45 миллиметра с ленточным питанием. Попытки создать подобное предпринимались еще в СССР, однако безуспешно. Пулемет пока в единственном экземпляре. Если Министерство обороны им заинтересуется, он сможет занять в войсках нишу ручного пулемета РПК-74".По словам специалиста, пулеметы с ленточным питанием позволяют создать большую плотность огня и незаменимы на современном поле боя. Кроме того, РПЛ-20 оснащен планками для крепления оптических и коллиматорных прицелов, тактической рукоятки, лазерного целеуказателя.
https://ria.ru/20200731/1575185438.html
https://ria.ru/20200702/1573691842.html
Я патриот, но называть т34 лучшим будет преувеличением. На начальном этапе да. Но уже скоро немцы создали пантеру, которая пожалуй будет получше. Ну а среди тяжелых был кв, но его сместил с пьедестала тигр. Извиняюсь конечно.
33
Весь мир признал его лучшим танком 2-й мировой войны! Диванный специалист)))
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форум "армия — 2020", т-14, армата, т-34, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уралвагонзавод, михаил калашников, ссср, безопасность

"Это лучшая техника в мире": главные новинки форума "Армия-2020"

15:46 23.08.2020 (обновлено: 17:04 23.08.2020)
9499
© РИА Новости / Андрей КоцБронеавтомобиль "Тигр" в варианте "багги" на военно-техническом форуме "Армия 2020"
Бронеавтомобиль Тигр в варианте багги на военно-техническом форуме Армия 2020
© РИА Новости / Андрей Коц
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Двадцать восемь тысяч экспонатов, десятки делегаций из 92 государств, сотни единиц боевой техники — в подмосковном парке "Патриот" стартовал шестой международный военно-технический форум "Армия-2020". Посмотреть здесь действительно есть на что. Накануне представители "Ростеха" сообщили, что в "Патриоте" в этом году представят более 70 новинок. О самых интересных образцах — в материале РИА Новости.

Новички и ветераны

Организаторы открытой экспозиции решили на мелочиться и разместили наиболее передовую военную технику у центрального входа — как говорится, товар лицом. И если танк Т-14 "Армата", боевая машина поддержки танков (БМПТ), БМП "Курганец-25", БТР "Бумеранг" не претерпели видимых изменений по сравнению с прошлым годом, то тяжелая БМП Т-15 обзавелась новым боевым модулем "Кинжал" с мощным 57-миллиметровым орудием. Эта пушка выпускает по цели 80 снарядов в минуту и способна поражать на поле боя большинство бронированных объектов, а также вражеские вертолеты и штурмовики на высотах до восьми километров. Раньше Т-15 демонстрировали с боевым модулем "Байкал" предыдущего поколения.
Кстати, о Т-14 — в этом году их представили сразу три. Второй — на стенде "Уралвагонзавода", а третий — в экспозиции "100 лет танкопрому". В один строй встали самые знаковые отечественные боевые машины — от легкого МС-1 1920-х до самых современных образцов. Особое место занимает Т-34-85 — лучший танк Второй мировой.
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Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ. Первый получил новую башню с многослойным бронированием и размещением боеукладки вне боевого отделения, 125-миллиметровую пушку 2А82-1М, как у "Арматы", высокоавтоматизированную систему управления огнем "Калина", противокумулятивные решетчатые экраны и комплекс динамической защиты "Реликт". На второй установили многоканальный прицел наводчика "Сосна-У", орудие 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель и современную ультракоротковолновую радиостанцию "Акведук". По словам конструкторов, модернизация значительно повысила боевые характеристики российских машин.

Багги и амфибия

В этом году на "Армии" — несколько любопытных дебютов. К примеру, новая версия внедорожника "Тигр" — пулеметный пикап, или, как модно сейчас говорить, "гантрак". Это открытая версия бронеавтомобиля с кронштейнами для стрелкового вооружения. В зависимости от пожеланий заказчика пулеметный "Тигр" может оснащаться дизельными двигателями мощностью от 215 до 300 лошадиных сил, механической или автоматической трансмиссией.
"Машину создавали с учетом сирийского опыта, — рассказал РИА Новости специалист Военно-промышленной компании Сергей Суворов. — Она идеально подходит для Сил специальных операций. Этот багги предназначен для рейдов по тылам противника и для разведки. Пять пулеметов, один из которых — крупнокалиберный. Возимый боезапас — четыре с половиной тысячи патронов. Кроме того, есть два ПЗРК "Игла" и три гранатомета РПГ-26".
© РИА Новости / Андрей КоцКомплекс управляемого ракетного вооружения "Гермес" на военно-техническом форуме "Армия-2020"
Комплекс управляемого ракетного вооружения Гермес на военно-техническом форуме Армия 2020
© РИА Новости / Андрей Коц
Комплекс управляемого ракетного вооружения "Гермес" на военно-техническом форуме "Армия-2020"
Из экзотики — первая полноприводная глиссирующая амфибия "Дрозд", развивающая скорость до семидесяти километров в час по воде и до ста на суше. Колеса убираются, что повышает мореходность. Корпус — из композитных материалов, а вес — всего две тонны. Конструкция модульная, возможны модификации для морской пехоты, десанта, береговых войск, разведки, Сил специальных операций, подразделений тылового обеспечения и других.
"Наш "Дрозд" идет на максимальной скорости и при волнении до трех баллов, — отметил главный конструктор Балтийской машиностроительной компании Сергей Терешенков. — Если шторм сильнее — чуть медленнее. Утопить машину невозможно физически — плавучесть соханяется даже после очень сильных повреждений. Какой-то специальной подготовки для перевода из сухопутного режима в морской и обратно не нужно — амфибия способна буквально выброситься на берег и самостоятельно встать на колеса. Внутри помещаются девять человек, не считая водителя. Интерес к "Дрозду" уже проявили в МЧС. Он незаменим, скажем, в зоне наводнения".
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Тяжелые дроны

Одна из самых важных новинок "Армии-2020" — дальнобойный ракетный комплекс управляемого вооружения "Гермес" от Конструкторского бюро приборостроения. Предназначен для поражения современных и перспективных танков, легкобронированных целей, инженерных и фортификационных сооружений на дальности до ста километров — как залпом, так и одиночным огнем. В настоящий момент комплекс проходит испытания.
В этом году на "Армии" множество современных и перспективных беспилотных летательных аппаратов. Выделяются два гиганта компании "Кронштадт" — "Орион" и "Гелиос" с размахом крыльев 16 и 20 метров соответственно.
"Орион" завершил все испытания и готов к принятию на вооружение, — сообщил ведущий инженер "Кронштадта" Максим Гордашевский. — Это разведывательно-ударный дрон с боевым радиусом 300 километров. Он способен находиться в воздухе около суток и развивать скорость до 200 километров в час. Максимальная боевая нагрузка — 250 килограммов корректируемых авиабомб и управляемых ракет. Что касается "Гелиоса", он представлен пока в виде макета. Это узкоспециализированный дрон для дальнего радиолокационного обнаружения. Он сможет находиться в воздухе до 30 часов и передавать данные о воздушной обстановке другим самолетам, а также наземным штабам".
© РИА Новости / Андрей КоцБПЛА "Гелиос" на военно-техническом форуме "Армия-2020"
БПЛА Гелиос на военно-техническом форуме Армия 2020
© РИА Новости / Андрей Коц
БПЛА "Гелиос" на военно-техническом форуме "Армия-2020"

Новый пулемет

Что касается стрелкового вооружения, то в этом году две громкие премьеры у концерна "Калашников". Автомат АК-19 — это переделка принятого на вооружение АК-12 под натовский патрон калибра 5,56х45 миллиметров, вызвавшая большой интерес у иностранных заказчиков. Учитывая количество зарубежных делегаций в павильоне "Калашникова", экспортные перспективы у АК-19 очень многообещающие.
"Вторая новинка — ручной пулемет РПЛ-20, — объясняет специалист концерна Владимир Онокой. — Это первый отечественный пулемет калибра 5,45 миллиметра с ленточным питанием. Попытки создать подобное предпринимались еще в СССР, однако безуспешно. Пулемет пока в единственном экземпляре. Если Министерство обороны им заинтересуется, он сможет занять в войсках нишу ручного пулемета РПК-74".
© РИА Новости / Андрей КоцРучной пулемет РПЛ-20 на военно-техническом форуме "Армия-2020"
Ручной пулемет РПЛ-2 на военно-техническом форуме Армия 2020
© РИА Новости / Андрей Коц
Ручной пулемет РПЛ-20 на военно-техническом форуме "Армия-2020"
По словам специалиста, пулеметы с ленточным питанием позволяют создать большую плотность огня и незаменимы на современном поле боя. Кроме того, РПЛ-20 оснащен планками для крепления оптических и коллиматорных прицелов, тактической рукоятки, лазерного целеуказателя.
290721310
Обсудить 7
Форум "Армия — 2020"Т-14АрматаТ-34МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УралвагонзаводМихаил КалашниковСССРБезопасность
Популярные комментарии
Я патриот, но называть т34 лучшим будет преувеличением. На начальном этапе да. Но уже скоро немцы создали пантеру, которая пожалуй будет получше. Ну а среди тяжелых был кв, но его сместил с пьедестала тигр. Извиняюсь конечно.
23 августа, 16:41
DDialint62
3000129
Весь мир признал его лучшим танком 2-й мировой войны! Диванный специалист)))
23 августа, 20:22
Ярослав Винокуров
1310001
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