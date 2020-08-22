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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/zhirinovskiy-1576142486.html
Жириновский оценил шансы Лукашенко остаться у власти
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко будет тяжело остаться главой государства, так как Москва "больше не даст столько, сколько давала" раньше, а Запад... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:53
2020-08-22T14:53
протесты в белоруссии
александр лукашенко
лдпр
владимир жириновский
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президенту <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> будет тяжело остаться главой государства, так как Москва "больше не даст столько, сколько давала" раньше, а Запад будет оказывать поддержку только в случае "сдачи" Белоруссии под новое прозападное правительство, считает лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a>.Жириновский считает, что вместо Лукашенко к власти могут прийти те, кто позволят событиям в Белоруссии развиваться по украинскому сценарию."Поэтому самый лучший выход для него из положения – это убедиться, что без той большой помощи, которую оказывает Россия, ему не устоять. Тогда можно не сдавать Белоруссию прозападным, а со всей Белоруссией войти в состав России и оставить о себе память, как человек, который укрепил и Белоруссию, и Россию", - сказал Жириновский.Митинг ЛДПР проходил в ограниченном формате - только с участием актива, депутатов фракции и СМИ на территории Института мировых цивилизаций.Ранее в пресс-службе ЛДПР РИА Новости сообщили, что мэрия Москвы не согласовала проведение открытого митинга 22 августа на Пушкинской площади из-за ограничений на массовые мероприятия в связи с эпидемией COVID-19.Пресс-служба отмечает, что ЛДПР ежегодно проводит митинг 22 августа в День государственного флага.
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576141871.html
https://ria.ru/20200822/tikhanovskaya-1576124189.html
Зачем объединяться со страной, которая в половине уж точно против этого объединения? Получить еще проблем? Опять что бы называли оккупантами и при этом все там отстраивать? Не надоело уже? Может проще установить обычные взаимовыгодные отношения и все...
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, лдпр, владимир жириновский, белоруссия, политика

Жириновский оценил шансы Лукашенко остаться у власти

14:53 22.08.2020
67250
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Президенту Белоруссии Александру Лукашенко будет тяжело остаться главой государства, так как Москва "больше не даст столько, сколько давала" раньше, а Запад будет оказывать поддержку только в случае "сдачи" Белоруссии под новое прозападное правительство, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Пока мы не можем дать окончательную оценку деятельности Александра Григорьевича (Лукашенко). Мы не знаем его сокровенные мысли. Конечно, ему хочется остаться главой … Но он же понимает, что устоять ему будет тяжело. Москва больше не даст столько, сколько давала, Запад даст в случае сдачи Белоруссии, как на Украине, под новое прозападное правительство, а тогда ему места нет в этой системе", - сказал Жириновский в ходе митинга ЛДПР в честь Дня российского флага и в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Трансляция мероприятия велась в социальных сетях.

Жириновский считает, что вместо Лукашенко к власти могут прийти те, кто позволят событиям в Белоруссии развиваться по украинскому сценарию.
"Поэтому самый лучший выход для него из положения – это убедиться, что без той большой помощи, которую оказывает Россия, ему не устоять. Тогда можно не сдавать Белоруссию прозападным, а со всей Белоруссией войти в состав России и оставить о себе память, как человек, который укрепил и Белоруссию, и Россию", - сказал Жириновский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Митинг ЛДПР проходил в ограниченном формате - только с участием актива, депутатов фракции и СМИ на территории Института мировых цивилизаций.
Ранее в пресс-службе ЛДПР РИА Новости сообщили, что мэрия Москвы не согласовала проведение открытого митинга 22 августа на Пушкинской площади из-за ограничений на массовые мероприятия в связи с эпидемией COVID-19.
Пресс-служба отмечает, что ЛДПР ежегодно проводит митинг 22 августа в День государственного флага.
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1002956454
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЛДПРВладимир ЖириновскийБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Зачем объединяться со страной, которая в половине уж точно против этого объединения? Получить еще проблем? Опять что бы называли оккупантами и при этом все там отстраивать? Не надоело уже? Может проще установить обычные взаимовыгодные отношения и все...
22 августа, 15:14
Alexandr Alex
32010022
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