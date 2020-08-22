https://ria.ru/20200822/zhirinovskiy-1576142486.html

Жириновский оценил шансы Лукашенко остаться у власти

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко будет тяжело остаться главой государства, так как Москва "больше не даст столько, сколько давала" раньше, а Запад... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T14:53

2020-08-22T14:53

2020-08-22T14:53

протесты в белоруссии

александр лукашенко

лдпр

владимир жириновский

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президенту <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a> будет тяжело остаться главой государства, так как Москва "больше не даст столько, сколько давала" раньше, а Запад будет оказывать поддержку только в случае "сдачи" Белоруссии под новое прозападное правительство, считает лидер <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Жириновский</a>.Жириновский считает, что вместо Лукашенко к власти могут прийти те, кто позволят событиям в Белоруссии развиваться по украинскому сценарию."Поэтому самый лучший выход для него из положения – это убедиться, что без той большой помощи, которую оказывает Россия, ему не устоять. Тогда можно не сдавать Белоруссию прозападным, а со всей Белоруссией войти в состав России и оставить о себе память, как человек, который укрепил и Белоруссию, и Россию", - сказал Жириновский.Митинг ЛДПР проходил в ограниченном формате - только с участием актива, депутатов фракции и СМИ на территории Института мировых цивилизаций.Ранее в пресс-службе ЛДПР РИА Новости сообщили, что мэрия Москвы не согласовала проведение открытого митинга 22 августа на Пушкинской площади из-за ограничений на массовые мероприятия в связи с эпидемией COVID-19.Пресс-служба отмечает, что ЛДПР ежегодно проводит митинг 22 августа в День государственного флага.

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576141871.html

https://ria.ru/20200822/tikhanovskaya-1576124189.html

Alexandr Alex Зачем объединяться со страной, которая в половине уж точно против этого объединения? Получить еще проблем? Опять что бы называли оккупантами и при этом все там отстраивать? Не надоело уже? Может проще установить обычные взаимовыгодные отношения и все... 55

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, лдпр, владимир жириновский, белоруссия, политика