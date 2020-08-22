https://ria.ru/20200822/zelenskiy-1576132435.html

Зеленский заявил, что ситуация в Белоруссии должна разрешиться диалогом

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ситуация в Белоруссии должна разрешиться не "дубинками", а через диалог. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T13:31

2020-08-22T13:31

2020-08-22T13:31

мвд белоруссии

александр лукашенко

владимир зеленский

белоруссия

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киев

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<strong>КИЕВ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> считает, что ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> должна разрешиться не "дубинками", а через диалог.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию."Как бы там ни было, что бы там ни происходило, власти и общество должны найти формат диалога, неважно какой, но не дубинками, простите - спокойный формат диалога, и выйти из этого сложного вопроса", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "Украина 24".Он отметил, что не хотел бы, чтобы что-то повлияло на отношения <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> и <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>. "Я бы не хотел, чтобы хоть что-то мешало отношениям между людьми. Но самое главное – это отношения между народами, это глубже, это важнее, чем отношения между властями", - отметил Зеленский.

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124461.html

https://ria.ru/20200820/merkel-1576066844.html

Ольга Занкова Зеленский что-то лезет куда не надо. Может ему напомнить про "диалог" на майдане? К несчастью там как раз били беркутовцев. То есть это был правильный диалог? Бездубинчатый? 35

Александр Невский Разрешится ситуация. если он уберёт из Белоруссии своих нациков - боевиков, засланных СБУ. 22

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белоруссия

киев

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, владимир зеленский, белоруссия, оон, киев, украина, в мире