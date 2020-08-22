https://ria.ru/20200822/zelenskiy-1576126947.html

Зеленский назвал свою главную задачу на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит своей главной задачей прекращение войны в Донбассе и возврат территорий под контроль Киева. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T12:40

2020-08-22T12:40

2020-08-22T14:33

луганская народная республика

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<strong>КИЕВ, 22 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что видит своей главной задачей прекращение войны в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> и возврат территорий под контроль <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>."Это большой вызов для нашей страны — война на востоке. Это для нас самое главное задание, для меня как для президента, для моей команды — прекратить войну, закончить войну, вернуть все территории, вернуть людей домой в семьи", — сказал он в интервью телеканалу <a href="https://24tv.ua/ru/glavnaja-zadacha-zavershit-vojnu-vernut-territorii-novosti-oos_n1400529" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Украина 24"</a>.По словам президента, сохранение независимости страны, завершение войны в Донбассе и экономический рост являются задачами власти на ближайший к 30-й годовщине независимости Украины год."Сохранить независимость, закончить войну, начать расти экономически, расти геополитически в направлении влияния, чтобы быть мировым игроком и сделать серьезный День независимости, мощный во всех городах Украины. Наша задача — чтобы люди 24 августа были счастливы", — сказал президент, говоря о задачах власти на ближайший год.Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против самопровозглашенных <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЛНР</a> и <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ДНР</a>, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> контактной группы.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по поддержанию этого режима, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20200822/1576126148.html

https://ria.ru/20200820/krym-1576055873.html

Alex Smolov Чего он там видит Клоун 28

vladimsam Какую задачу поставит Аваков, тем Зеленский и будет заниматься! 21

15

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, украина, в мире