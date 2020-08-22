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Туризм
https://ria.ru/20200822/zanzibar-1576000980.html
От Камчатки до Занзибара. Где звезды отдыхали этим летом
Пандемия внесла коррективы в планы на отдых не только обычных туристов, но и звездных. Некоторые отечественные знаменитости после самоизоляции осваивали... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T08:00
2020-08-22T08:00
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Олеся Печенкина.</strong> Пандемия внесла коррективы в планы на отдых не только обычных туристов, но и звездных. Некоторые отечественные знаменитости после самоизоляции осваивали просторы России, а кто-то ждал возможности попасть на заграничный курорт. Какой праздник отмечала Елена Летучая на Занзибаре, что шокировало Диму Билана в Крыму и где побывала Юлия Барановская — в материале РИА Новости. Виктория ЛопыреваТелеведущая и фотомодель отправилась на Камчатку любоваться Долиной гейзеров и изучать местные традиции. Она процитировала известного советского геолога Татьяну Устинову: "У меня всегда болела душа за "мою" Гейзерную, за долину с крутыми склонами, сложенными глиной, размягченной выходами вулканических газов. На ней легко оставляет следы даже прошедший человек". Согласившись с этим высказыванием, Виктория отметила, что очень опасалась случайно наступить на какое-нибудь редкое растение.Смешение разных культур на Севере произвело на нее большое впечатление. Фотомодель побывала на этническом представлении, где узнала о быте и традициях коренных народов Камчатки.Юлия БарановскаяТелеведущая, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина отдыхала на Горном Алтае — вместе с детьми сплавлялась по реке Катунь. Благодаря инструкторам они ни разу не упали в воду, хотя прошли несколько порогов третьего, сложного уровня.Барановская поделилась с подписчиками тем, как Горный Алтай наполнил ее сердце любовью и благодарностью, что "это место силы еще долго будет сниться ей и частичка ее души навсегда останется там".К.р.а.в.цРэпер летний отпуск проводит в Крыму, в селе Поповка. Из-за лазурной воды и белоснежного песка это место называют крымскими Мальдивами. На отдыхе музыкант встретился с коллегами — Михаилом Краснодеревщиком, рэпером Гио Пика и исполнителем Zeus Musa. К.р.а.в.ц выступит на рэп-фестивале в Коктебеле 25 августа. Видимо, он решил пораньше прилететь на полуостров, чтобы отдохнуть от московской суеты.Александр РевваАктер с семьей отправился в романтический вояж по Санкт-Петербургу. Северная столица в этом году особенно популярна у наших туристов. Ревва считает этот город одним из самых красивых на свете.ДжиганРэпер с женой Оксаной Самойловой отметили в Анталье полгода со дня рождения их первого сына (у пары есть еще три дочери). Супруги чуть не развелись во время карантина, но сейчас их отношения наладились. По крайней мере, так говорит своим подписчикам Оксана. Пара выглядит счастливой, и отдых в Турции явно пошел им на пользу.Эвелина БледансАктриса и певица на несколько дней вырвалась из Москвы в Геленджик, на юбилей подруги. Звезда выложила в инстаграм фотографию в купальнике и поразила подписчиков отличной физической формой. Кто-то написал, что девушке на фото не может быть более 25 лет. Елена ЛетучаяТелеведущая вместе с мужем Юрием Анашенковым отправилась на Занзибар, чтобы отпраздновать четырехлетие свадьбы. Целые сутки они добирались из Москвы на райский остров, но это того стоило. Елена рассказала, что они всегда стараются встречать годовщину в каком-нибудь красивом месте. В этом году выбор был невелик и супруги остановились на острове в Танзании.Сергей ЖуковПевец вместе с сыном Энджелом побывал на рыбалке в Карелии, на Онежском озере. И честно признался подписчикам, что основной улов — эффектные фотографии."Конечно, немного расстроились. Но нужно было возвращаться на берег, чтобы принять участие в мастер-классе по приготовлению местной карельской ухи", — подписал он фото в соцсети.Но после сытного обеда музыканту наконец удалось поймать двух судаков. На следующий день он отправился изучать остров Кижи.Филипп КиркоровПоп-король дождался открытия границ и улетел на турецкий курорт Бодрум. Певец порадовал фанатов видео, где у него берут тест на COVID-19. По правилам турецких отелей, всех гостей проверяют на месте. Результат был отрицательным, и музыкант продолжил отдых.Дима БиланПевец приехал в Крым с концертом, но природа полуострова так его поразила, что он задержался еще на несколько дней.Цифровой детокс не помешал ему делиться впечатлениями с подписчиками в соцсети. Артист отметил, что на полуострове очень здорово и тихо, можно по-настоящему отдохнуть душой.
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горный алтай
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республика крым
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От Камчатки до Занзибара. Где звезды отдыхали этим летом

08:00 22.08.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "Жара". День третий
Международный музыкальный фестиваль Жара. День третий
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Олеся Печенкина. Пандемия внесла коррективы в планы на отдых не только обычных туристов, но и звездных. Некоторые отечественные знаменитости после самоизоляции осваивали просторы России, а кто-то ждал возможности попасть на заграничный курорт. Какой праздник отмечала Елена Летучая на Занзибаре, что шокировало Диму Билана в Крыму и где побывала Юлия Барановская — в материале РИА Новости.

Виктория Лопырева

Телеведущая и фотомодель отправилась на Камчатку любоваться Долиной гейзеров и изучать местные традиции. Она процитировала известного советского геолога Татьяну Устинову: "У меня всегда болела душа за "мою" Гейзерную, за долину с крутыми склонами, сложенными глиной, размягченной выходами вулканических газов. На ней легко оставляет следы даже прошедший человек". Согласившись с этим высказыванием, Виктория отметила, что очень опасалась случайно наступить на какое-нибудь редкое растение.
Смешение разных культур на Севере произвело на нее большое впечатление. Фотомодель побывала на этническом представлении, где узнала о быте и традициях коренных народов Камчатки.

Юлия Барановская

Телеведущая, бывшая жена футболиста Андрея Аршавина отдыхала на Горном Алтае — вместе с детьми сплавлялась по реке Катунь. Благодаря инструкторам они ни разу не упали в воду, хотя прошли несколько порогов третьего, сложного уровня.
Барановская поделилась с подписчиками тем, как Горный Алтай наполнил ее сердце любовью и благодарностью, что "это место силы еще долго будет сниться ей и частичка ее души навсегда останется там".

К.р.а.в.ц

Рэпер летний отпуск проводит в Крыму, в селе Поповка. Из-за лазурной воды и белоснежного песка это место называют крымскими Мальдивами. На отдыхе музыкант встретился с коллегами — Михаилом Краснодеревщиком, рэпером Гио Пика и исполнителем Zeus Musa.
К.р.а.в.ц выступит на рэп-фестивале в Коктебеле 25 августа. Видимо, он решил пораньше прилететь на полуостров, чтобы отдохнуть от московской суеты.

Александр Ревва

Актер с семьей отправился в романтический вояж по Санкт-Петербургу. Северная столица в этом году особенно популярна у наших туристов. Ревва считает этот город одним из самых красивых на свете.

Джиган

Рэпер с женой Оксаной Самойловой отметили в Анталье полгода со дня рождения их первого сына (у пары есть еще три дочери). Супруги чуть не развелись во время карантина, но сейчас их отношения наладились. По крайней мере, так говорит своим подписчикам Оксана. Пара выглядит счастливой, и отдых в Турции явно пошел им на пользу.

Эвелина Бледанс

Актриса и певица на несколько дней вырвалась из Москвы в Геленджик, на юбилей подруги. Звезда выложила в инстаграм фотографию в купальнике и поразила подписчиков отличной физической формой. Кто-то написал, что девушке на фото не может быть более 25 лет.

Елена Летучая

Телеведущая вместе с мужем Юрием Анашенковым отправилась на Занзибар, чтобы отпраздновать четырехлетие свадьбы. Целые сутки они добирались из Москвы на райский остров, но это того стоило. Елена рассказала, что они всегда стараются встречать годовщину в каком-нибудь красивом месте. В этом году выбор был невелик и супруги остановились на острове в Танзании.

Сергей Жуков

Певец вместе с сыном Энджелом побывал на рыбалке в Карелии, на Онежском озере. И честно признался подписчикам, что основной улов — эффектные фотографии.
"Конечно, немного расстроились. Но нужно было возвращаться на берег, чтобы принять участие в мастер-классе по приготовлению местной карельской ухи", — подписал он фото в соцсети.
Но после сытного обеда музыканту наконец удалось поймать двух судаков. На следующий день он отправился изучать остров Кижи.

Филипп Киркоров

Поп-король дождался открытия границ и улетел на турецкий курорт Бодрум. Певец порадовал фанатов видео, где у него берут тест на COVID-19. По правилам турецких отелей, всех гостей проверяют на месте. Результат был отрицательным, и музыкант продолжил отдых.

Дима Билан

Певец приехал в Крым с концертом, но природа полуострова так его поразила, что он задержался еще на несколько дней.

"Я в шоке от того, насколько Крым может быть разным! Совсем не жалею, что решил остаться еще на несколько дней, — сообщил Билан. — Немного лета мы точно заслужили! Убираю гаджеты, погружаюсь в природу".

Цифровой детокс не помешал ему делиться впечатлениями с подписчиками в соцсети. Артист отметил, что на полуострове очень здорово и тихо, можно по-настоящему отдохнуть душой.
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