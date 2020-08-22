https://ria.ru/20200822/zakharova-1576129066.html

МИД ответил на доклад сената США по "вмешательству" России в выборы

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опубликованную накануне часть доклада сената США о "вмешательстве" России в американские президентские... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T13:03

2020-08-22T13:03

2020-08-22T16:36

дональд трамп

роберт мюллер

дмитрий песков

россия

мария захарова

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/">Мария Захарова</a> назвала опубликованную накануне часть доклада сената <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> о "вмешательстве" России в американские президентские выборы бессодержательной и лишенной фактов.По словам Захаровой, те же характеристики применимы и к другим частям этого отчета, а также к "докладу Мюллера" и остальным документам по теме якобы имевшего место участия Москвы в событиях предвыборной гонки.Дипломат подчеркнула, что Москва неоднократно комментировала эти претензии, отмечая их "абсолютно бездоказательный характер". Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявлял, что нет никаких подтверждений "российского вмешательства".

https://ria.ru/20200515/1571495875.html

https://ria.ru/20200820/1576024989.html

Себекхотеп III Россия вмешивалась в выборы США только однажды, когда почти 150 лет назад поддержала северян во время гражданской войны в США, и послала на помощь Аврааму Линкольну две эскадры российского флота, что охладило буйные головы в правительствах Англии и Франции. Вот это решение нам и аукается до сих пор. Оставался бы флот дома, было бы сейчас две Америки, постоянно грызущихся между собой. 76

caxoh "о стремлении России подорвать демократию в Америке" - было бы чего подрывать.. 45

20

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, роберт мюллер, дмитрий песков, россия, мария захарова, сша, в мире