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https://ria.ru/20200822/zakharova-1576129066.html
МИД ответил на доклад сената США по "вмешательству" России в выборы
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опубликованную накануне часть доклада сената США о "вмешательстве" России в американские президентские... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T13:03
2020-08-22T16:36
дональд трамп
роберт мюллер
дмитрий песков
россия
мария захарова
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/">Мария Захарова</a> назвала опубликованную накануне часть доклада сената <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> о "вмешательстве" России в американские президентские выборы бессодержательной и лишенной фактов.По словам Захаровой, те же характеристики применимы и к другим частям этого отчета, а также к "докладу Мюллера" и остальным документам по теме якобы имевшего место участия Москвы в событиях предвыборной гонки.Дипломат подчеркнула, что Москва неоднократно комментировала эти претензии, отмечая их "абсолютно бездоказательный характер". Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> называл их "абсолютно голословными". Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявлял, что нет никаких подтверждений "российского вмешательства".
https://ria.ru/20200515/1571495875.html
https://ria.ru/20200820/1576024989.html
Россия вмешивалась в выборы США только однажды, когда почти 150 лет назад поддержала северян во время гражданской войны в США, и послала на помощь Аврааму Линкольну две эскадры российского флота, что охладило буйные головы в правительствах Англии и Франции. Вот это решение нам и аукается до сих пор. Оставался бы флот дома, было бы сейчас две Америки, постоянно грызущихся между собой.
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"о стремлении России подорвать демократию в Америке" - было бы чего подрывать..
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россия
сша
РИА Новости
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дональд трамп, роберт мюллер, дмитрий песков, россия, мария захарова, сша, в мире

МИД ответил на доклад сената США по "вмешательству" России в выборы

13:03 22.08.2020 (обновлено: 16:36 22.08.2020)
20738
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала опубликованную накануне часть доклада сената США о "вмешательстве" России в американские президентские выборы бессодержательной и лишенной фактов.
По словам Захаровой, те же характеристики применимы и к другим частям этого отчета, а также к "докладу Мюллера" и остальным документам по теме якобы имевшего место участия Москвы в событиях предвыборной гонки.
Здание Министерства иностранных дел РФ
15 мая, 13:25
МИД назвал позицию о вмешательстве России в выборы в США несостоятельной
Дипломат подчеркнула, что Москва неоднократно комментировала эти претензии, отмечая их "абсолютно бездоказательный характер".

"Со своей стороны, можем лишь сожалеть, что из-за их амбиций и стремления подогреть русофобские настроения был нанесен серьезный ущерб двустороннему диалогу. Не думаем, что ставка на дальнейшее насаждение в обществе антироссийских мифов принесет кому-либо успех".

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
представитель МИД России
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что нет никаких подтверждений "российского вмешательства".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
20 августа, 11:38
В МИД ответили на угрозы США в адрес России и Китая
36318431020
Обсудить 20
Дональд ТрампРоберт МюллерДмитрий ПесковРоссияМария ЗахароваСШАВ мире
Популярные комментарии
Россия вмешивалась в выборы США только однажды, когда почти 150 лет назад поддержала северян во время гражданской войны в США, и послала на помощь Аврааму Линкольну две эскадры российского флота, что охладило буйные головы в правительствах Англии и Франции. Вот это решение нам и аукается до сих пор. Оставался бы флот дома, было бы сейчас две Америки, постоянно грызущихся между собой.
22 августа, 13:44
Себекхотеп III
6940210
"о стремлении России подорвать демократию в Америке" - было бы чего подрывать..
22 августа, 13:25
caxoh
4220100
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