https://ria.ru/20200822/zaderzhanie-1576184714.html

Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове

В Пскове задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился на фоне протестов в стране. Об этом сообщает РБК. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T20:24

2020-08-22T20:24

2020-08-22T20:28

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

латвия

белоруссия

псков

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Pskov/" target="_blank" data-auto="true">Пскове</a> задержали бывшего сотрудника Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Андрея Остаповича, который уволился на фоне протестов в стране. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f4138349a79477b18826bca?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Как заявил его адвокат Вячеслав Головин, задержание произошло накануне около восьми вечера в гостинице "Рижская". Сейчас бывший следователь находится в дежурной части Завеличенского отдела местной полиции.По словам Головина, его не пустили к подзащитному."Сказали, что не пустят и завтра, хотя завтра истекает 48-часовой срок его задержания", — сказал он, добавив, что вновь попытается попасть к клиенту.Источники адвоката сообщили, что Остаповича задержали из-за незаконного пересечения границы с Россией."Наверное, будет пандемия рассматриваться. Но на самом деле ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции. Белорусы вменяют ему чуть ли не измену родине", — цитирует его РБК. Головин подал жалобу в прокуратуру. Он заявил, что ему не показывают никаких документов.Юрист рассказал, что Остапович хотел уехать в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, где ему "дали добро" на политическое убежище, но не успел.Ситуация в БелоруссииПосле президентских выборов, которые прошли 9 августа, по всей стране начались протестные акции. В голосовании победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни митинги подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Согласно сообщениям МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков. Как заявили в милиции, три человека погибли.Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации протестов в Белоруссии. Президент добавил, что европейские страны "подыгрывают" Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576147307.html

Александр Невский Чего они все в Россию ломятся? Надо им указатель поставить - Украина - туда, Польша - сюда. В Россию не ходи - снег башка попадет, больно будет ) 182

Сергей Б Что то серьезное его привело в Россию и не ожидал что среди предателей Родины есть свои герои предатели .. нынче все маргинальное меньшинство стучит друг на друга и торгуют инфой .. интересно Литва долго сможет прятать предателей или оптом сдаст ? 120

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латвия

белоруссия

псков

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, латвия, белоруссия, псков, в мире