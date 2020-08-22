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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/zaderzhanie-1576184714.html
Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове
В Пскове задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился на фоне протестов в стране. Об этом сообщает РБК. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T20:24
2020-08-22T20:28
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
латвия
белоруссия
псков
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости</strong>. В <a href="http://ria.ru/location_Pskov/" target="_blank" data-auto="true">Пскове</a> задержали бывшего сотрудника Следственного комитета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Андрея Остаповича, который уволился на фоне протестов в стране. Об этом сообщает <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f4138349a79477b18826bca?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop&amp;utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a>.Как заявил его адвокат Вячеслав Головин, задержание произошло накануне около восьми вечера в гостинице "Рижская". Сейчас бывший следователь находится в дежурной части Завеличенского отдела местной полиции.По словам Головина, его не пустили к подзащитному."Сказали, что не пустят и завтра, хотя завтра истекает 48-часовой срок его задержания", — сказал он, добавив, что вновь попытается попасть к клиенту.Источники адвоката сообщили, что Остаповича задержали из-за незаконного пересечения границы с Россией."Наверное, будет пандемия рассматриваться. Но на самом деле ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции. Белорусы вменяют ему чуть ли не измену родине", — цитирует его РБК. Головин подал жалобу в прокуратуру. Он заявил, что ему не показывают никаких документов.Юрист рассказал, что Остапович хотел уехать в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвию</a>, где ему "дали добро" на политическое убежище, но не успел.Ситуация в БелоруссииПосле президентских выборов, которые прошли 9 августа, по всей стране начались протестные акции. В голосовании победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни митинги подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Согласно сообщениям МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков. Как заявили в милиции, три человека погибли.Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации протестов в Белоруссии. Президент добавил, что европейские страны "подыгрывают" Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576147307.html
Чего они все в Россию ломятся? Надо им указатель поставить - Украина - туда, Польша - сюда. В Россию не ходи - снег башка попадет, больно будет )
182
Что то серьезное его привело в Россию и не ожидал что среди предателей Родины есть свои герои предатели .. нынче все маргинальное меньшинство стучит друг на друга и торгуют инфой .. интересно Литва долго сможет прятать предателей или оптом сдаст ?
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латвия
белоруссия
псков
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светлана тихановская, александр лукашенко, латвия, белоруссия, псков, в мире

Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове

20:24 22.08.2020 (обновлено: 20:28 22.08.2020)
64151
© Sputnik / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В Пскове задержали бывшего сотрудника Следственного комитета Белоруссии Андрея Остаповича, который уволился на фоне протестов в стране. Об этом сообщает РБК.
Как заявил его адвокат Вячеслав Головин, задержание произошло накануне около восьми вечера в гостинице "Рижская". Сейчас бывший следователь находится в дежурной части Завеличенского отдела местной полиции.
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По словам Головина, его не пустили к подзащитному.
"Сказали, что не пустят и завтра, хотя завтра истекает 48-часовой срок его задержания", — сказал он, добавив, что вновь попытается попасть к клиенту.
Источники адвоката сообщили, что Остаповича задержали из-за незаконного пересечения границы с Россией.
"Наверное, будет пандемия рассматриваться. Но на самом деле ждут документы из Белоруссии о его экстрадиции. Белорусы вменяют ему чуть ли не измену родине", — цитирует его РБК.
Головин подал жалобу в прокуратуру. Он заявил, что ему не показывают никаких документов.
Юрист рассказал, что Остапович хотел уехать в Латвию, где ему "дали добро" на политическое убежище, но не успел.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 15:29
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Ситуация в Белоруссии

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, по всей стране начались протестные акции. В голосовании победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.
В первые дни митинги подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем акции разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Согласно сообщениям МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков. Как заявили в милиции, три человека погибли.
Лукашенко обвинил Соединенные Штаты в организации протестов в Белоруссии. Президент добавил, что европейские страны "подыгрывают" Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад хочет настроить Минск против Москвы.
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Итоги президентских выборов в Белоруссии
9 августа, 22:48Протесты в Белоруссии
Итоги президентских выборов в Белоруссии
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Обсудить 30
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЛатвияБелоруссияПсковВ мире
Популярные комментарии
Чего они все в Россию ломятся? Надо им указатель поставить - Украина - туда, Польша - сюда. В Россию не ходи - снег башка попадет, больно будет )
22 августа, 20:39
Александр Невский
1471301120
Что то серьезное его привело в Россию и не ожидал что среди предателей Родины есть свои герои предатели .. нынче все маргинальное меньшинство стучит друг на друга и торгуют инфой .. интересно Литва долго сможет прятать предателей или оптом сдаст ?
22 августа, 20:41
Сергей Б
99111414
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