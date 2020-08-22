https://ria.ru/20200822/yaponiya-1576123570.html

В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела

Падение неизвестного небесного тела было зафиксировано в ряде мест в Токио и других префектурах района Канто, сообщила газета "Иомиури". РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T10:46

2020-08-22T10:46

2020-08-22T10:46

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яманаси

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<strong>ТОКИО, 22 авг – РИА Новости.</strong> Падение неизвестного небесного тела было зафиксировано в ряде мест в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> и других префектурах района Канто, сообщила газета <a href="https://www.yomiuri.co.jp/" target="_blank">"Иомиури"</a>.Падение заметили около 22-30 (16-30 мск) 21 августа. Яркий светящийся шар пересек небосклон справа налево и погас над земной поверхностью. Событие было зафиксировано любителями на сотовые телефоны, камерами наблюдения на автомобилях и в частных домах в нескольких районах Токио, в городах соседней префектуры Канагава и даже в более удаленной префектуре Яманаси.У ученых пока нет объяснения происшествию, но по аналогии с событием 2 июля, когда был отмечен такой же светящийся объект, а затем в префектуре Тиба был найдет фрагмент метеорита, они допускают, что и нынешнее событие может быть связано с падением метеорита.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1576004107.html

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токио

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, яманаси, канагава, космос - риа наука, токио, в мире