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https://ria.ru/20200822/yaponiya-1576123570.html
В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела
Падение неизвестного небесного тела было зафиксировано в ряде мест в Токио и других префектурах района Канто, сообщила газета "Иомиури". РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T10:46
2020-08-22T10:46
риа наука
космос
яманаси
канагава
космос - риа наука
токио
в мире
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<strong>ТОКИО, 22 авг – РИА Новости.</strong> Падение неизвестного небесного тела было зафиксировано в ряде мест в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a> и других префектурах района Канто, сообщила газета <a href="https://www.yomiuri.co.jp/" target="_blank">"Иомиури"</a>.Падение заметили около 22-30 (16-30 мск) 21 августа. Яркий светящийся шар пересек небосклон справа налево и погас над земной поверхностью. Событие было зафиксировано любителями на сотовые телефоны, камерами наблюдения на автомобилях и в частных домах в нескольких районах Токио, в городах соседней префектуры Канагава и даже в более удаленной префектуре Яманаси.У ученых пока нет объяснения происшествию, но по аналогии с событием 2 июля, когда был отмечен такой же светящийся объект, а затем в префектуре Тиба был найдет фрагмент метеорита, они допускают, что и нынешнее событие может быть связано с падением метеорита.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1576004107.html
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космос, яманаси, канагава, космос - риа наука, токио, в мире

В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела

10:46 22.08.2020
2749
© Fotolia / trahkoКосмос
Космос
© Fotolia / trahko
Космос. Архивное фото
ТОКИО, 22 авг – РИА Новости. Падение неизвестного небесного тела было зафиксировано в ряде мест в Токио и других префектурах района Канто, сообщила газета "Иомиури".
Падение заметили около 22-30 (16-30 мск) 21 августа. Яркий светящийся шар пересек небосклон справа налево и погас над земной поверхностью. Событие было зафиксировано любителями на сотовые телефоны, камерами наблюдения на автомобилях и в частных домах в нескольких районах Токио, в городах соседней префектуры Канагава и даже в более удаленной префектуре Яманаси.
Полярное сияние с борта Международной космической станции
19 августа, 19:10
Как вам такое? Ученый объяснил загадочные объекты над Антарктидой
У ученых пока нет объяснения происшествию, но по аналогии с событием 2 июля, когда был отмечен такой же светящийся объект, а затем в префектуре Тиба был найдет фрагмент метеорита, они допускают, что и нынешнее событие может быть связано с падением метеорита.
7412001
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