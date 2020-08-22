https://ria.ru/20200822/yakutiya-1576164359.html

В Якутии вакцину от гриппа получат до 60 процентов вахтовиков

Вакцинацию от гриппа до подъема заболеваемости пройдут до 60% вахтовиков, прибывающих в промышленные компании на территории Якутии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T17:41

2020-08-22T17:41

2020-08-22T17:43

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

вакцины

грипп

общество

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<strong>ЯКУТСК, 22 авг – РИА Новости.</strong> Вакцинацию от <a href="https://ria.ru/tag_gripp" target="_blank">гриппа</a> до подъема заболеваемости пройдут до 60% вахтовиков, прибывающих в промышленные компании на территории <a href="https://ria.ru/organization_football_jakutija" target="_blank">Якутии</a>, сообщает пресс-служба министерства промышленности и геологии республики.В ведомстве отметили, что в республике продолжается контроль заболеваемости сотрудников промпредприятий в целях своевременного реагирования и недопущения распространения коронавируса. Эпидемиологическая ситуация на добывающих и перерабатывающих предприятиях Якутии стабильная."Минпромгеологии совместно с промышленными компаниями планируют начать вакцинацию от гриппа лиц, прибывающих в регион на сезонные работы и для работы по вахтовому методу в преддверии осени. Об этом сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко 21 августа в рамках совещания, посвященного противодействию распространению коронавирусной инфекции в режиме ВКС с участием руководителей ведущих промышленных компаний республики. Ожидается, что в этом году вакцинация может охватить до 60% работников", - рассказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что более 60 якутян находятся в обсерваторе перед отправкой на вахту в Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, где весной из-за вспышки коронавируса был объявлен карантин. В рамках республиканского проекта "Местные кадры в промышленность" всего из республики планируется трудоустроить 800 якутян.Указом главы Якутии с 17 апреля на территории Чаяндинского месторождения, где расположены 34 вахтовых поселка и трудились свыше 10 тысяч работников, из-за вспышки коронавируса был введен карантин. Авиакомпании "Якутия" и "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_avia/" target="_blank" data-auto="true">Газпром авиа</a>" вывезли с месторождения свыше 8 тысяч человек. Режим карантина на Чаянде был снят с 1 июня. Чартерные рейсы 15–16 июня доставили на месторождение свыше 160 вахтовиков "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпром</a> добыча Ноябрьск" для смены дежурного персонала и бесперебойной подачи газа в газопровод "<a href="http://ria.ru/product_Sila_Sibiri/" target="_blank" data-auto="true">Сила Сибири</a>".

https://ria.ru/20200821/infektsiya-1576089480.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), вакцины, грипп, общество