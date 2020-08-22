https://ria.ru/20200822/voyska-1576144424.html

Белорусские войска вынуждены находиться "на площадях", заявил Лукашенко

Войска Белоруссии со спецназом должны быть на границе, но они вынуждены обеспечивать безопасность республики "на площадях", сказал президент Белоруссии... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:08

2020-08-22T15:08

2020-08-22T15:08

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

гродно

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Войска <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> со спецназом должны быть на границе, но они вынуждены обеспечивать безопасность республики "на площадях", сказал президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>."Войска со спецназом должны быть там, на границе, я же только что оттуда прибыл к вам, а мы вынуждены держать их на улицах и площадях, обеспечивая законность и правопорядок", - сказал Лукашенко на митинге в свою поддержку в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, трансляцию которого ведет <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/776247-lukashenko-grodno-miting" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.По его словам, белорусы должны защищать свою землю, а хватает тех, кто "хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://ria.ru/20200822/yazyk-1576144149.html

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576143277.html

гродно

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, гродно, белоруссия, оон, в мире