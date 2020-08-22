https://ria.ru/20200822/turtsiya-1576161298.html

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с обнаружением месторождения газа в Черном море, сообщила администрация... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T17:17

2020-08-22T17:17

2020-08-22T17:17

черное море

владимир зеленский

турция

украина

в мире

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<strong>АНКАРА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> поздравил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с обнаружением месторождения газа в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a>, сообщила администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>.Как заявил Эрдоган в пятницу, турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров."Наш президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров были обсуждены шаги по укреплению двусторонних отношений, а также события в регионе. Господин Зеленский поздравил нашего президента в связи с обнаружением запасов природного газа в Черном море и пожелал, чтобы это принесло благо турецкому народу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200821/mestorozhdenie-1576098170.html

yu yu На Луне очень много тоже чего есть. Вот только достать тяжело. Так и с этим газом. Много чего есть... 45

Богдан Там , правда, глубина 2000 метров и добывать этот газ нереально, но ... Турция празднует! 42

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черное море

турция

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, владимир зеленский, турция, украина, в мире