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Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с обнаружением месторождения газа в Черном море, сообщила администрация... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T17:17
2020-08-22T17:17
черное море
владимир зеленский
турция
украина
в мире
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<strong>АНКАРА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> поздравил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с обнаружением месторождения газа в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черном море</a>, сообщила администрация президента <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>.Как заявил Эрдоган в пятницу, турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров."Наш президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров были обсуждены шаги по укреплению двусторонних отношений, а также события в регионе. Господин Зеленский поздравил нашего президента в связи с обнаружением запасов природного газа в Черном море и пожелал, чтобы это принесло благо турецкому народу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200821/mestorozhdenie-1576098170.html
На Луне очень много тоже чего есть. Вот только достать тяжело. Так и с этим газом. Много чего есть...
45
Там , правда, глубина 2000 метров и добывать этот газ нереально, но ... Турция празднует!
42
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черное море
турция
украина
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черное море, владимир зеленский, турция, украина, в мире

Зеленский поздравил Эрдогана с обнаружением запасов газа в Черном море

17:17 22.08.2020
10408
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
АНКАРА, 22 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с обнаружением месторождения газа в Черном море, сообщила администрация президента Турции.
Как заявил Эрдоган в пятницу, турецкое буровое судно Fatih обнаружило в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение газа примерным объемом 320 миллиардов кубометров.
"Наш президент провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров были обсуждены шаги по укреплению двусторонних отношений, а также события в регионе. Господин Зеленский поздравил нашего президента в связи с обнаружением запасов природного газа в Черном море и пожелал, чтобы это принесло благо турецкому народу", - говорится в сообщении.
Море
21 августа, 15:21
Турция обнаружила 320 миллиардов кубометров газа в Черном море
1622065530
Обсудить 18
Черное мореВладимир ЗеленскийТурцияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
На Луне очень много тоже чего есть. Вот только достать тяжело. Так и с этим газом. Много чего есть...
22 августа, 17:22
yyyu yu
3721001
Там , правда, глубина 2000 метров и добывать этот газ нереально, но ... Турция празднует!
22 августа, 17:41
Богдан
3182001
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