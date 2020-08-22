Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/tikhanovskaya-1576124189.html
Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
Политтехнологи значительно поработали над образом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской: если сначала она выглядела как "не политик... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:08
2020-08-22T11:08
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931111_0:251:3101:1995_1400x0_80_0_0_8f08677349dd0e7540122ef92b6eccc0.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Политтехнологи значительно поработали над образом экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>: если сначала она выглядела как "не политик вообще", то в своих последних публичных обращениях видно достаточно уверенную в своей значимости женщину, которая больше не читает текст по бумажке, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.По их мнению, Тихановская выглядит естественно и современно, чем "подкупает" простых белорусов, но ей не хватает харизмы и ярких действий, а в ее видеообращениях заметна непоследовательность и разные настроения. Также эксперты отмечают, что она "не такая народная", как <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, но больше соответствует европейским представлениям.Президентские выборы прошли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Тихановская. Одиннадцатого августа стало известно, что она въехала на территорию Литвы.Немного выросла коронаКак рассказала президент Международного института развития научного сотрудничества, профессор МГИМО Елена Пономарева, первое выступление Тихановской производило очень странное впечатление – она читала по бумажке, практически не смотрела в камеру, и было видно, что у человека очень подавленное состояние.По ее словам, если посмотреть на эволюцию Тихановской, то становится заметна работа экспертов, благодаря которым как политик она выглядит уже по-другому - ее убедили в значимости и нужности ее фигуры, она несколько поменяла риторику и стала боле уверенной, однако Тихановская все равно остается несамостоятельным человеком, как и была, так как за нее ее руками пытаются решать сложные вопросы другие, гораздо более серьезные люди, чем она."Но тем не менее ей удалось убедить в значимости ее слов, в ее необходимости для оппозиции. Именно такой эволюционный момент, не столько внутренний даже. Может, ее взгляды, позиция не поменялись, но вот убежденность в своей значимости у нее очевидно появилась. Корона немножко выросла. В такой краткосрочный период это, естественно, работа профессионалов", - отметила она.Консультант по публичным коммуникациям Алексей Пронюшин полагает, что сейчас говорить о том, как простроен образ Тихановской, достаточно сложно, он стихийный, женщина реагирует "реактивно" и не очень удачно, адекватно и сильно."Когда слушаешь, например, ее видеообращения, которых несколько штук вышло, то видишь, во-первых, некоторую непоследовательность, очень разные настроения... Может быть, сейчас уже над ее образом и работают, потому что так сложились обстоятельства, если она в какой-то момент стала символом вот этих протестов, и есть возможность как-то изменить ситуацию, то, может быть, и работают с ней. Но в любом случае еще рано говорить о каких-то результатах, потому что вот этот месяц, который мы ее фактически знаем как публичного человека, - это самое-самое начало публичной деятельности", - добавил он.Черный лебедьПо мнению, кандидата психологических наук, коуч-тренера Светланы Колосовой, Тихановская "берет своей естественностью", она другая - обиженная, искренняя, требует помочь, поэтому привлекает протестный электорат."На ней срабатывает эффект, который мало кто понимает, хотя он в классике давно известен: чем больше мы в женщину вкладываем, тем она дороже нам становится. Но мы очень часто понимаем эту пословицу буквально, то есть чем больше я ей купил украшений, бриллиантов, шуб, машин, квартир, тем она дороже для меня. На самом деле это не так. Как только мы кому-то помогаем, мы в этого человека вкладываемся", - сказала она.Как уточнила эксперт, на самом деле здесь удивительный фактор: когда мы говорим про политического лидера, то мы имеем в виду, что это он должен рекламировать, прослушивать, заинтересовывать, мотивировать, возбуждать, заражать своих сторонников, здесь же ситуация противоположная - тут вкладываются в Тихановскую, и тем самым она становится дороже."Она абсолютно естественна, натуральна, белорусы любят натуральных, но при этом она не такая народная, как Лукашенко. Она натуральная в современном формате естественности, что достаточно по европейским меркам релевантно современным взглядам на жизнь в рамках нашей новой экологичности, в рамках концепции общества разумного потребления", - добавила Колосова.По ее словам, Тихановская "не перегрета Инстаграмами", с точки зрения современной цивилизационной истории она чуть-чуть шагает в будущее, в то время как Лукашенко застрял в прошлом, "она черный лебедь, который появляется в неожиданной ситуации".Мама или политик?По словам Понамаревой, при всей проделанной "эволюции" Тихановская будет нужна, пока будут активизироваться протесты."Потому что, если мы даже сравним с такими выдающимися политиками, как (Владимир) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленин</a>, он тоже эволюционировал, но он работал над текстами сам, встречался с людьми, причем этот промежуток времени затронуло несколько десятилетий, прежде чем он стал лидером большевистской революции. А здесь за несколько дней такое превращение не может быть связано с серьезностью личности самой Тихановской. При этом она может быть хорошая мама, замечательная хозяйка, думаю, что в ближайшее время она пожалеет об этом (о политике), потому что ее используют очень часто в темную", - пояснила она.Понюшин в свою очередь уточнил, что у Тихановской нет ни одной яркой фразы или резкого, провокативного, причем с любым знаком провокативного публичного действия, которое запомнилось бы и из-за которого "мы бы посмотрели на нее и сказали: "Ух, во дает, вот это сильно!"."В общем, на мой взгляд, она отражает собой такую тенденцию, что все больше и больше в политике появляются женщины в последние годы, в последние десятилетия это вообще такой тренд, поэтому в этом смысле она очень точно отражает такие вот настроения", - заключил эксперт.После выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576117027.html
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576095064.html
https://ria.ru/20200821/besporyadki-1576093171.html
7
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931111_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_09291eb05730ef1bae8cc109cf3da67f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской

11:08 22.08.2020
1572
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Светлана Тихановская
 Светлана Тихановская
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Светлана Тихановская. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Политтехнологи значительно поработали над образом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской: если сначала она выглядела как "не политик вообще", то в своих последних публичных обращениях видно достаточно уверенную в своей значимости женщину, которая больше не читает текст по бумажке, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.
По их мнению, Тихановская выглядит естественно и современно, чем "подкупает" простых белорусов, но ей не хватает харизмы и ярких действий, а в ее видеообращениях заметна непоследовательность и разные настроения. Также эксперты отмечают, что она "не такая народная", как Александр Лукашенко, но больше соответствует европейским представлениям.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Тихановская. Одиннадцатого августа стало известно, что она въехала на территорию Литвы.

Немного выросла корона

Как рассказала президент Международного института развития научного сотрудничества, профессор МГИМО Елена Пономарева, первое выступление Тихановской производило очень странное впечатление – она читала по бумажке, практически не смотрела в камеру, и было видно, что у человека очень подавленное состояние.

"Это был не политик вообще... Ничего общего между Тихановской и политиком на тот момент не было вообще", - пояснила она.

Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Вчера, 23:35Протесты в Белоруссии
Тихановская отказалась от участия в новых выборах президента Белоруссии
По ее словам, если посмотреть на эволюцию Тихановской, то становится заметна работа экспертов, благодаря которым как политик она выглядит уже по-другому - ее убедили в значимости и нужности ее фигуры, она несколько поменяла риторику и стала боле уверенной, однако Тихановская все равно остается несамостоятельным человеком, как и была, так как за нее ее руками пытаются решать сложные вопросы другие, гораздо более серьезные люди, чем она.
"Но тем не менее ей удалось убедить в значимости ее слов, в ее необходимости для оппозиции. Именно такой эволюционный момент, не столько внутренний даже. Может, ее взгляды, позиция не поменялись, но вот убежденность в своей значимости у нее очевидно появилась. Корона немножко выросла. В такой краткосрочный период это, естественно, работа профессионалов", - отметила она.
Консультант по публичным коммуникациям Алексей Пронюшин полагает, что сейчас говорить о том, как простроен образ Тихановской, достаточно сложно, он стихийный, женщина реагирует "реактивно" и не очень удачно, адекватно и сильно.
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
20 августа, 08:00
Совет Тихановской. Чьими силами обеспечат трансфер власти в Белоруссии
"Когда слушаешь, например, ее видеообращения, которых несколько штук вышло, то видишь, во-первых, некоторую непоследовательность, очень разные настроения... Может быть, сейчас уже над ее образом и работают, потому что так сложились обстоятельства, если она в какой-то момент стала символом вот этих протестов, и есть возможность как-то изменить ситуацию, то, может быть, и работают с ней. Но в любом случае еще рано говорить о каких-то результатах, потому что вот этот месяц, который мы ее фактически знаем как публичного человека, - это самое-самое начало публичной деятельности", - добавил он.

Черный лебедь

По мнению, кандидата психологических наук, коуч-тренера Светланы Колосовой, Тихановская "берет своей естественностью", она другая - обиженная, искренняя, требует помочь, поэтому привлекает протестный электорат.
"На ней срабатывает эффект, который мало кто понимает, хотя он в классике давно известен: чем больше мы в женщину вкладываем, тем она дороже нам становится. Но мы очень часто понимаем эту пословицу буквально, то есть чем больше я ей купил украшений, бриллиантов, шуб, машин, квартир, тем она дороже для меня. На самом деле это не так. Как только мы кому-то помогаем, мы в этого человека вкладываемся", - сказала она.
Как уточнила эксперт, на самом деле здесь удивительный фактор: когда мы говорим про политического лидера, то мы имеем в виду, что это он должен рекламировать, прослушивать, заинтересовывать, мотивировать, возбуждать, заражать своих сторонников, здесь же ситуация противоположная - тут вкладываются в Тихановскую, и тем самым она становится дороже.
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
08:00Протесты в Белоруссии
"Не мешайте политику с экономикой". Кто стоит за белорусскими стачками
"Она абсолютно естественна, натуральна, белорусы любят натуральных, но при этом она не такая народная, как Лукашенко. Она натуральная в современном формате естественности, что достаточно по европейским меркам релевантно современным взглядам на жизнь в рамках нашей новой экологичности, в рамках концепции общества разумного потребления", - добавила Колосова.
По ее словам, Тихановская "не перегрета Инстаграмами", с точки зрения современной цивилизационной истории она чуть-чуть шагает в будущее, в то время как Лукашенко застрял в прошлом, "она черный лебедь, который появляется в неожиданной ситуации".

Мама или политик?

По словам Понамаревой, при всей проделанной "эволюции" Тихановская будет нужна, пока будут активизироваться протесты.
"Потому что, если мы даже сравним с такими выдающимися политиками, как (Владимир) Ленин, он тоже эволюционировал, но он работал над текстами сам, встречался с людьми, причем этот промежуток времени затронуло несколько десятилетий, прежде чем он стал лидером большевистской революции. А здесь за несколько дней такое превращение не может быть связано с серьезностью личности самой Тихановской. При этом она может быть хорошая мама, замечательная хозяйка, думаю, что в ближайшее время она пожалеет об этом (о политике), потому что ее используют очень часто в темную", - пояснила она.
Светлана Тихановская
Вчера, 14:24Протесты в Белоруссии
Тихановскую "опутали" литовские спецслужбы, заявил Лукашенко
Понюшин в свою очередь уточнил, что у Тихановской нет ни одной яркой фразы или резкого, провокативного, причем с любым знаком провокативного публичного действия, которое запомнилось бы и из-за которого "мы бы посмотрели на нее и сказали: "Ух, во дает, вот это сильно!".
"В общем, на мой взгляд, она отражает собой такую тенденцию, что все больше и больше в политике появляются женщины в последние годы, в последние десятилетия это вообще такой тренд, поэтому в этом смысле она очень точно отражает такие вот настроения", - заключил эксперт.
После выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 13:46Протесты в Белоруссии
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
62811112
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Алексей Навальный
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Названы причины распространения коронавируса в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
Военнослужащие во время митинга в поддержку военного мятежа в столице Мали Бамако
Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
Автомобиль скорой помощи в Германии
Навального доставили в клинику в Берлине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о передвижении войск НАТО к границам Белоруссии
Олег Навальный и Юлия Навальная у здания омской БСМП №1
Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
Космос
В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела
Актер Никита Джигурда
Джигурда пригрозил адвокату по делу Ефремова компроматом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:09В Госдуме ответили на сообщения о причастности России к мятежу в Мали
11:44Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
11:44Лукашенко рассказал о передвижении войск НАТО к границам Белоруссии
11:42Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
11:38Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
11:26Навального доставили в клинику в Берлине
11:25Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
11:20Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
11:18В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
11:17Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
11:13Названы причины распространения коронавируса в США
11:12Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
11:08Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
11:00Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
10:50В России за сутки умер 121 человек с COVID-19
10:48В Москве зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом
10:48В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом
10:47В России за сутки выписали 6147 человек, переболевших COVID-19
10:47Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:46В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела
Лента новостейМолния