https://ria.ru/20200822/tikhanovskaya-1576124189.html

Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской

Политтехнологи значительно поработали над образом экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской: если сначала она выглядела как "не политик... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T11:08

2020-08-22T11:08

2020-08-22T11:08

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Политтехнологи значительно поработали над образом экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>: если сначала она выглядела как "не политик вообще", то в своих последних публичных обращениях видно достаточно уверенную в своей значимости женщину, которая больше не читает текст по бумажке, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.По их мнению, Тихановская выглядит естественно и современно, чем "подкупает" простых белорусов, но ей не хватает харизмы и ярких действий, а в ее видеообращениях заметна непоследовательность и разные настроения. Также эксперты отмечают, что она "не такая народная", как <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, но больше соответствует европейским представлениям.Президентские выборы прошли в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Тихановская. Одиннадцатого августа стало известно, что она въехала на территорию Литвы.Немного выросла коронаКак рассказала президент Международного института развития научного сотрудничества, профессор МГИМО Елена Пономарева, первое выступление Тихановской производило очень странное впечатление – она читала по бумажке, практически не смотрела в камеру, и было видно, что у человека очень подавленное состояние.По ее словам, если посмотреть на эволюцию Тихановской, то становится заметна работа экспертов, благодаря которым как политик она выглядит уже по-другому - ее убедили в значимости и нужности ее фигуры, она несколько поменяла риторику и стала боле уверенной, однако Тихановская все равно остается несамостоятельным человеком, как и была, так как за нее ее руками пытаются решать сложные вопросы другие, гораздо более серьезные люди, чем она."Но тем не менее ей удалось убедить в значимости ее слов, в ее необходимости для оппозиции. Именно такой эволюционный момент, не столько внутренний даже. Может, ее взгляды, позиция не поменялись, но вот убежденность в своей значимости у нее очевидно появилась. Корона немножко выросла. В такой краткосрочный период это, естественно, работа профессионалов", - отметила она.Консультант по публичным коммуникациям Алексей Пронюшин полагает, что сейчас говорить о том, как простроен образ Тихановской, достаточно сложно, он стихийный, женщина реагирует "реактивно" и не очень удачно, адекватно и сильно."Когда слушаешь, например, ее видеообращения, которых несколько штук вышло, то видишь, во-первых, некоторую непоследовательность, очень разные настроения... Может быть, сейчас уже над ее образом и работают, потому что так сложились обстоятельства, если она в какой-то момент стала символом вот этих протестов, и есть возможность как-то изменить ситуацию, то, может быть, и работают с ней. Но в любом случае еще рано говорить о каких-то результатах, потому что вот этот месяц, который мы ее фактически знаем как публичного человека, - это самое-самое начало публичной деятельности", - добавил он.Черный лебедьПо мнению, кандидата психологических наук, коуч-тренера Светланы Колосовой, Тихановская "берет своей естественностью", она другая - обиженная, искренняя, требует помочь, поэтому привлекает протестный электорат."На ней срабатывает эффект, который мало кто понимает, хотя он в классике давно известен: чем больше мы в женщину вкладываем, тем она дороже нам становится. Но мы очень часто понимаем эту пословицу буквально, то есть чем больше я ей купил украшений, бриллиантов, шуб, машин, квартир, тем она дороже для меня. На самом деле это не так. Как только мы кому-то помогаем, мы в этого человека вкладываемся", - сказала она.Как уточнила эксперт, на самом деле здесь удивительный фактор: когда мы говорим про политического лидера, то мы имеем в виду, что это он должен рекламировать, прослушивать, заинтересовывать, мотивировать, возбуждать, заражать своих сторонников, здесь же ситуация противоположная - тут вкладываются в Тихановскую, и тем самым она становится дороже."Она абсолютно естественна, натуральна, белорусы любят натуральных, но при этом она не такая народная, как Лукашенко. Она натуральная в современном формате естественности, что достаточно по европейским меркам релевантно современным взглядам на жизнь в рамках нашей новой экологичности, в рамках концепции общества разумного потребления", - добавила Колосова.По ее словам, Тихановская "не перегрета Инстаграмами", с точки зрения современной цивилизационной истории она чуть-чуть шагает в будущее, в то время как Лукашенко застрял в прошлом, "она черный лебедь, который появляется в неожиданной ситуации".Мама или политик?По словам Понамаревой, при всей проделанной "эволюции" Тихановская будет нужна, пока будут активизироваться протесты."Потому что, если мы даже сравним с такими выдающимися политиками, как (Владимир) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленин</a>, он тоже эволюционировал, но он работал над текстами сам, встречался с людьми, причем этот промежуток времени затронуло несколько десятилетий, прежде чем он стал лидером большевистской революции. А здесь за несколько дней такое превращение не может быть связано с серьезностью личности самой Тихановской. При этом она может быть хорошая мама, замечательная хозяйка, думаю, что в ближайшее время она пожалеет об этом (о политике), потому что ее используют очень часто в темную", - пояснила она.Понюшин в свою очередь уточнил, что у Тихановской нет ни одной яркой фразы или резкого, провокативного, причем с любым знаком провокативного публичного действия, которое запомнилось бы и из-за которого "мы бы посмотрели на нее и сказали: "Ух, во дает, вот это сильно!"."В общем, на мой взгляд, она отражает собой такую тенденцию, что все больше и больше в политике появляются женщины в последние годы, в последние десятилетия это вообще такой тренд, поэтому в этом смысле она очень точно отражает такие вот настроения", - заключил эксперт.После выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576117027.html

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https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576095064.html

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