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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/podderzhka-1576150111.html
Координаторов протестов поддерживают иностранные власти, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координаторы протестов, начавшихся в стране после президентских выборов, находятся в соседних странах и... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:48
2020-08-22T15:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
гродно
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что координаторы протестов, начавшихся в стране после президентских выборов, находятся в соседних странах и получают "определенную поддержку" от иностранных властей."Те, кто это все координирует, руководит этим, тоже сидят за рубежом, в соседних странах, и даже получают определенную поддержку от их властей", - заявил Лукашенко в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a> на митинге, который транслировал <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/776247-lukashenko-grodno-miting" target="_blank">RT</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200822/koordinatory-1576144401.html
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гродно
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире

Координаторов протестов поддерживают иностранные власти, заявил Лукашенко

15:48 22.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге в его поддержку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге в его поддержку
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге в его поддержку
МИНСК, 22 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координаторы протестов, начавшихся в стране после президентских выборов, находятся в соседних странах и получают "определенную поддержку" от иностранных властей.
"Те, кто это все координирует, руководит этим, тоже сидят за рубежом, в соседних странах, и даже получают определенную поддержку от их властей", - заявил Лукашенко в Гродно на митинге, который транслировал RT.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 15:07Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что зачинщиками беспорядков были иностранцы
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоГродноБелоруссияВ мире
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