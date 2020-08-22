https://ria.ru/20200822/nezakonno-1576168479.html

Адвокат возмутилась решением вывезти Навального на лечение в Германию

Адвокат Сталина Гуревич раскритиковала решение вывезти Алексея Навального на лечение в Германию. Своими соображениями она поделилась с газетой "Известия". РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T18:43

2020-08-22T18:43

2020-08-22T18:43

госпитализация алексея навального в омске

россия

фонд борьбы с коррупцией

сталина гуревич

алексей навальный

москва

германия

омск

берлин (город)

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Stalina_Gurevich/" target="_blank" data-auto="true">Сталина Гуревич</a> раскритиковала решение вывезти <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Своими соображениями она поделилась с газетой "<a href="https://iz.ru/1051538/2020-08-22/advokat-otcenila-lechenie-navalnogo-za-granitcei" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>". Юрист назвала незаконной транспортировку блогера. Гуревич добавила, что после стабилизации состояния главы <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>, вопрос его лечения за рубежом должен решаться судьей. Адвокат выразила недоумение тем, что ранее люди неоднократно умирали в СИЗО, не получив изменения меры пресечения или разрешения на медпомощь.Ее также возмутило то, что к лечению Навального привлекли иностранных медиков. Гуревич добавила, что Навальный не защищен немецкой клинике. "Никто не может дать гарантий, что завтра нам не объявят, что Навальный скончался от отравления каким-то страшным препаратом", — пояснила она. Госпитализация Алексея НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию. Накануне частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>.

https://ria.ru/20200822/analizy-1576134525.html

https://ria.ru/20200822/raskhody-1576148422.html

v.p.neznamov А ведь адвокат зрит в корень. Сталина права по всем пунктам её заявления! 121

Gloomy Humorist На то она и адвокат. Жестко, но здорово всё пояснила 106

80

россия

москва

германия

омск

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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