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https://ria.ru/20200822/nezakonno-1576168479.html
Адвокат возмутилась решением вывезти Навального на лечение в Германию
Адвокат Сталина Гуревич раскритиковала решение вывезти Алексея Навального на лечение в Германию. Своими соображениями она поделилась с газетой "Известия". РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T18:43
2020-08-22T18:43
госпитализация алексея навального в омске
россия
фонд борьбы с коррупцией
сталина гуревич
алексей навальный
москва
германия
омск
берлин (город)
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_Stalina_Gurevich/" target="_blank" data-auto="true">Сталина Гуревич</a> раскритиковала решение вывезти <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Своими соображениями она поделилась с газетой "<a href="https://iz.ru/1051538/2020-08-22/advokat-otcenila-lechenie-navalnogo-za-granitcei" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>". Юрист назвала незаконной транспортировку блогера. Гуревич добавила, что после стабилизации состояния главы <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">ФБК</a>, вопрос его лечения за рубежом должен решаться судьей. Адвокат выразила недоумение тем, что ранее люди неоднократно умирали в СИЗО, не получив изменения меры пресечения или разрешения на медпомощь.Ее также возмутило то, что к лечению Навального привлекли иностранных медиков. Гуревич добавила, что Навальный не защищен немецкой клинике. "Никто не может дать гарантий, что завтра нам не объявят, что Навальный скончался от отравления каким-то страшным препаратом", — пояснила она. Госпитализация Алексея НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию. Накануне частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a>.
https://ria.ru/20200822/analizy-1576134525.html
https://ria.ru/20200822/raskhody-1576148422.html
А ведь адвокат зрит в корень. Сталина права по всем пунктам её заявления!
121
На то она и адвокат. Жестко, но здорово всё пояснила
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россия
москва
германия
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального в омске, россия, фонд борьбы с коррупцией, сталина гуревич, алексей навальный, москва, германия, омск, берлин (город), происшествия

Адвокат возмутилась решением вывезти Навального на лечение в Германию

18:43 22.08.2020
31704
© РИА НовостиЖурналисты у клиники "Шарите" в Берлине, куда доставили Алексея Навального
Журналисты у клиники Шарите в Берлине, куда доставили Алексея Навального
© РИА Новости
Журналисты у клиники "Шарите" в Берлине, куда доставили Алексея Навального
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Адвокат Сталина Гуревич раскритиковала решение вывезти Алексея Навального на лечение в Германию. Своими соображениями она поделилась с газетой "Известия".
Юрист назвала незаконной транспортировку блогера.
"Дело в том, что господин Навальный является подсудимым. Он находится под подпиской о невыезде", — пояснила она.
Гуревич добавила, что после стабилизации состояния главы ФБК, вопрос его лечения за рубежом должен решаться судьей. Адвокат выразила недоумение тем, что ранее люди неоднократно умирали в СИЗО, не получив изменения меры пресечения или разрешения на медпомощь.
Ее также возмутило то, что к лечению Навального привлекли иностранных медиков.
"Получается, что мы расписались в том, что на территории России нет врачей, которые в состоянии оказывать надлежащую медицинскую помощь", — указала адвокат.
Гуревич добавила, что Навальный не защищен немецкой клинике.
"Никто не может дать гарантий, что завтра нам не объявят, что Навальный скончался от отравления каким-то страшным препаратом", — пояснила она.
Алексей Навальный
Вчера, 13:50
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Госпитализация Алексея Навального

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.
Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию. Накануне частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине.
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеРоссияФонд борьбы с коррупциейСталина ГуревичАлексей НавальныйМоскваГерманияОмскБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
А ведь адвокат зрит в корень. Сталина права по всем пунктам её заявления!
22 августа, 18:50
vv.p.neznamov
106110013
На то она и адвокат. Жестко, но здорово всё пояснила
22 августа, 18:49
Gloomy Humorist
90001015
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