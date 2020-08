https://ria.ru/20200822/navalnyy-1576134284.html

Организаторы перевозки Навального поблагодарили власти Германии и России

Фонд Cinema for Peace, организовавший доставку на лечение в Берлин российского блогера Алексея Навального, поблагодарил власти Германии и России за содействие в РИА Новости, 22.08.2020

<strong>БЕРЛИН, 22 авг - РИА Новости.</strong> Фонд Cinema for Peace, организовавший доставку на лечение в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, поблагодарил власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и России за содействие в осуществлении миссии, подчеркнув, что не имеет отношения к российской внутренней политике, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе фонда.Навальный был доставлен в Берлин в субботу около 8.47 (9.47 мск), спустя час его привезли на машине скорой помощи в клинику "Шарите" в центре столицы ФРГ. Врачи клиники начали диагностику пациента."Cinema for Peace успешно выполнил эту миссию и благодарен за поддержку со всех уголков Земли и властей Германии и России", - говорится в пресс-релизе.В фонде уточнили, что транспортировка Навального была организована после того, как о такой помощи попросили друзья Навального <a href="http://ria.ru/person_Nadezhda_Tolokonnikova/" target="_blank" data-auto="true">Надежда Толоконникова</a> и <a href="http://ria.ru/person_Petr_Verzilov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Верзилов</a>. "Cinems for Peace не связан с российской политикой", - подчеркнули в фонде.В четверг самолет, на котором Навальный летел из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, экстренно сел в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме. Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки блогера в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента. Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Утром в субботу самолет с ним прибыл в Берлин, его доставили в клинику "Шарите".

Александр Невский Дай Бог, чтобы выздоровел, и в Россию больше не пускать, уж слишком много проблем из за него, нам что, больше делать нечего? Пусть там на западном Раю и проживает. 115

Весёлый Гений Выглядело это как эвакуация из отсталой медвежьей берлоги. Ущерб репутации России в области медицины нанесён колоссальный. Власти сбросили всю ответственность за гражданина Российской Федерации на Германию. Позорище. Омским врачам должно быть стыдно, Вы опозорили нашу страну. 112

