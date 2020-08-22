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https://ria.ru/20200822/navalnyy-1576123434.html
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Состояние российского блогера Алексея Навального, самолет с которым прибыл в Берлин, было стабильным во время полета и остается стабильным после приземления,... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T10:35
2020-08-22T10:53
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Состояние российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, самолет с которым прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, было стабильным во время полета и остается стабильным после приземления, сообщил изданию <a href="https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/nach-giftanschlag-alexej-nawalny-darf-nach-deutschland-72510366.bild.html" target="_blank">Bild</a> представитель берлинской организации Cinema for Peace Яка Бизил.Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил является инициатором транспортировки Навального в Германию.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки блогера в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента. Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Около 2.00 мск субботы Навального вывезли на реанимобиле из больницы в омский аэропорт, около 5.00 мск самолет с ним вылетел в берлинский Шенефельд.
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576123264.html
вот интересно - какое дело немцам до здоровья русского блогера? ИЛи они нам показывают, что ЭТО ИХ человечек? Ну тогда тем более прокол...протеже НЕМЦЕВ в России не катит...мы 40-е еще помним
52
А состояние его оффшор? Тоже стабильное?
44
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германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, германия, в мире

Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального

10:35 22.08.2020 (обновлено: 10:53 22.08.2020)
19462
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Состояние российского блогера Алексея Навального, самолет с которым прибыл в Берлин, было стабильным во время полета и остается стабильным после приземления, сообщил изданию Bild представитель берлинской организации Cinema for Peace Яка Бизил.
Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизил является инициатором транспортировки Навального в Германию.
В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.
Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Самолет Bombardier Challenger 604 FAI Aviation Group с медицинским оборудованием на борту совершает посадку в Омском аэропорту. Фото предоставлено сообществом вКонтакте Споттинг в Омске
10:27
Доставлен в Берлин. Самолет с Навальным приземлился в Германии
Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки блогера в берлинскую клинику "Шарите" и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента. Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.
Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых. Около 2.00 мск субботы Навального вывезли на реанимобиле из больницы в омский аэропорт, около 5.00 мск самолет с ним вылетел в берлинский Шенефельд.
453743577
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Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
вот интересно - какое дело немцам до здоровья русского блогера? ИЛи они нам показывают, что ЭТО ИХ человечек? Ну тогда тем более прокол...протеже НЕМЦЕВ в России не катит...мы 40-е еще помним
22 августа, 10:40
О Ольга Занкова
4330006
А состояние его оффшор? Тоже стабильное?
22 августа, 10:36
MYMake Yellowstone Great Again
18220004
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