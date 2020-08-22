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https://ria.ru/20200822/naushniki-1576118638.html
Названа опасность беспроводных наушников
Наибольшая опасность Bluetooth-наушники для здоровья состоит в излучении электромагнитных волн вблизи головного мозга, особенно, если речь идет о подделках,... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T02:20
2020-08-22T07:47
наушники
рэу имени г. в. плеханова
технологии
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Наибольшая опасность Bluetooth-<a href="https://ria.ru/product_naushniki/" target="_blank">наушники</a> для здоровья состоит в излучении электромагнитных волн вблизи головного мозга, особенно, если речь идет о подделках, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200822/831939340.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> доцент кафедры информатики <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Российского экономического университета</a> имени Плеханова Александр Тимофеев.Эксперт отметил, что нервная система человека также "имеет электромагнитные токи", поэтому число тех, кто страдает от "магнитных колебаний природы", лишь растет.Тимофеев напомнил, что еще в XX веке исследователи установили наличие воздействия электромагнитных волн на продукты питания и органику. Ученые из 40 стран выяснили, что беспроводные наушники могут вызывать опухоль мозга, поскольку Bluetooth создает опасное электромагнитное поле, сопоставимое по характеристикам с микроволновым излучением. Такое излучение рядом с мозгом вредно, подчеркнул эксперт.Ранее отохирург <a href="https://ria.ru/person_pavel-azarov/" target="_blank">Павел Азаров</a> заявил, что маленькие наушники-вкладыши наносят вред слуху, поскольку наушники с маленьким динамиком выдают только звуки высокой частоты, а чтобы услышать весь спектр звука, человек делает звук громче.По словам отоларинголога, чтобы избежать возможных проблем со слухом, нужно использовать накладные наушники. Он призвал покупать их и детям.
https://ria.ru/20200730/1575141845.html
Купил беспроводные наушники, сейчас сижу, припаиваю к ним провода.
42
Эксперт сказал то, эксперт сказал это... Достал уже ваш эксперт, дорогая редакция! Можно его отключить?
42
23
РИА Новости
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60
наушники, рэу имени г. в. плеханова, технологии

Названа опасность беспроводных наушников

02:20 22.08.2020 (обновлено: 07:47 22.08.2020)
10720
CC0 / StockSnap / Девушка в наушниках
Девушка в наушниках
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Наибольшая опасность Bluetooth-наушники для здоровья состоит в излучении электромагнитных волн вблизи головного мозга, особенно, если речь идет о подделках, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев.
Эксперт отметил, что нервная система человека также "имеет электромагнитные токи", поэтому число тех, кто страдает от "магнитных колебаний природы", лишь растет.
Тимофеев напомнил, что еще в XX веке исследователи установили наличие воздействия электромагнитных волн на продукты питания и органику. Ученые из 40 стран выяснили, что беспроводные наушники могут вызывать опухоль мозга, поскольку Bluetooth создает опасное электромагнитное поле, сопоставимое по характеристикам с микроволновым излучением. Такое излучение рядом с мозгом вредно, подчеркнул эксперт.
Ранее отохирург Павел Азаров заявил, что маленькие наушники-вкладыши наносят вред слуху, поскольку наушники с маленьким динамиком выдают только звуки высокой частоты, а чтобы услышать весь спектр звука, человек делает звук громче.
По словам отоларинголога, чтобы избежать возможных проблем со слухом, нужно использовать накладные наушники. Он призвал покупать их и детям.
Девушка во время аудиозаписи
30 июля, 08:40
Роскачество предупредило об опасности прослушивания музыки в наушниках
12419258833
Обсудить 23
наушникиРЭУ имени Г. В. ПлехановаТехнологии
Популярные комментарии
Купил беспроводные наушники, сейчас сижу, припаиваю к ним провода.
22 августа, 03:37
ЛКЛысый Кучерявый
7340001
Эксперт сказал то, эксперт сказал это... Достал уже ваш эксперт, дорогая редакция! Можно его отключить?
22 августа, 06:14
hhorse.vpalto
191100012
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