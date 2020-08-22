https://ria.ru/20200822/naushniki-1576118638.html

Названа опасность беспроводных наушников

Наибольшая опасность Bluetooth-наушники для здоровья состоит в излучении электромагнитных волн вблизи головного мозга, особенно, если речь идет о подделках,... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T02:20

2020-08-22T02:20

2020-08-22T07:47

наушники

рэу имени г. в. плеханова

технологии

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Наибольшая опасность Bluetooth-<a href="https://ria.ru/product_naushniki/" target="_blank">наушники</a> для здоровья состоит в излучении электромагнитных волн вблизи головного мозга, особенно, если речь идет о подделках, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200822/831939340.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> доцент кафедры информатики <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Российского экономического университета</a> имени Плеханова Александр Тимофеев.Эксперт отметил, что нервная система человека также "имеет электромагнитные токи", поэтому число тех, кто страдает от "магнитных колебаний природы", лишь растет.Тимофеев напомнил, что еще в XX веке исследователи установили наличие воздействия электромагнитных волн на продукты питания и органику. Ученые из 40 стран выяснили, что беспроводные наушники могут вызывать опухоль мозга, поскольку Bluetooth создает опасное электромагнитное поле, сопоставимое по характеристикам с микроволновым излучением. Такое излучение рядом с мозгом вредно, подчеркнул эксперт.Ранее отохирург <a href="https://ria.ru/person_pavel-azarov/" target="_blank">Павел Азаров</a> заявил, что маленькие наушники-вкладыши наносят вред слуху, поскольку наушники с маленьким динамиком выдают только звуки высокой частоты, а чтобы услышать весь спектр звука, человек делает звук громче.По словам отоларинголога, чтобы избежать возможных проблем со слухом, нужно использовать накладные наушники. Он призвал покупать их и детям.

https://ria.ru/20200730/1575141845.html

Лысый Кучерявый Купил беспроводные наушники, сейчас сижу, припаиваю к ним провода. 42

horse.vpalto Эксперт сказал то, эксперт сказал это... Достал уже ваш эксперт, дорогая редакция! Можно его отключить? 42

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наушники, рэу имени г. в. плеханова, технологии