https://ria.ru/20200822/naberezhnaya-1576125865.html

Реконструкцию набережной в Коктебеле будут проводить поэтапно

Реконструкция набережной в Коктебеле займет не менее двух лет и будет проводиться поэтапно, проект сейчас проходит экспертизу, сказал глава администрации... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T12:16

2020-08-22T12:16

2020-08-22T12:16

феодосия

республика крым

коктебель

общество

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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости.</strong> Реконструкция набережной в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a> займет не менее двух лет и будет проводиться поэтапно, проект сейчас проходит экспертизу, сказал глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко."Проект реконструкции сложно шел, много обсуждений было, недавно он прошел слушания по воздействию на окружающую среду, они прошли успешно. Ожидаем, что в декабре проект выйдет из экспертизы ... Она начнется не сразу везде, а в двух районах: у комплекса "Белый грифон" (западная часть, район у горы Кара-Даг - ред.) и у холма Юнга (восточная часть набережной - ред.)", - сказал на пресс-конференции в Коктебеле Бовтуненко.Он добавил, что поэтапная реконструкция делается с целью сохранить доступ к морю туристам в следующем сезоне. По его словам, реконструкция займет не менее двух лет.Правительство Крыма 18 августа приняло постановление об изъятии более 50 объектов недвижимости и земельных участков на набережной Коктебеля для ее реконструкции.Феодосийский городской совет в августе 2018 года согласовал передачу в собственность республики Крым участка набережной поселка Коктебель для проведения масштабной реконструкции прибрежной зоны. Это один из крупных по объему финансирования объектов федерально-целевой программы развития Крыма - 4,02 миллиарда рублей.Коктебель — поселок городского типа на юго-востоке Крыма. Входит в городской округ Феодосия. Поселок расположен на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг. В августе в поселке проводится Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В 2019 году в Коктебеле состоялся также первый рэп-фестиваль Rap Koktebel.

https://ria.ru/20200820/1576034028.html

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коктебель

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, республика крым, коктебель, общество