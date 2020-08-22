Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/naberezhnaya-1576125865.html
Реконструкцию набережной в Коктебеле будут проводить поэтапно
Реконструкция набережной в Коктебеле займет не менее двух лет и будет проводиться поэтапно, проект сейчас проходит экспертизу, сказал глава администрации... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T12:16
2020-08-22T12:16
феодосия
республика крым
коктебель
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576034970_0:0:2858:1608_1400x0_80_0_0_6b2c47f8545f0ee33319a5e4073a5b25.jpg
<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости.</strong> Реконструкция набережной в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a> займет не менее двух лет и будет проводиться поэтапно, проект сейчас проходит экспертизу, сказал глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко."Проект реконструкции сложно шел, много обсуждений было, недавно он прошел слушания по воздействию на окружающую среду, они прошли успешно. Ожидаем, что в декабре проект выйдет из экспертизы ... Она начнется не сразу везде, а в двух районах: у комплекса "Белый грифон" (западная часть, район у горы Кара-Даг - ред.) и у холма Юнга (восточная часть набережной - ред.)", - сказал на пресс-конференции в Коктебеле Бовтуненко.Он добавил, что поэтапная реконструкция делается с целью сохранить доступ к морю туристам в следующем сезоне. По его словам, реконструкция займет не менее двух лет.Правительство Крыма 18 августа приняло постановление об изъятии более 50 объектов недвижимости и земельных участков на набережной Коктебеля для ее реконструкции.Феодосийский городской совет в августе 2018 года согласовал передачу в собственность республики Крым участка набережной поселка Коктебель для проведения масштабной реконструкции прибрежной зоны. Это один из крупных по объему финансирования объектов федерально-целевой программы развития Крыма - 4,02 миллиарда рублей.Коктебель — поселок городского типа на юго-востоке Крыма. Входит в городской округ Феодосия. Поселок расположен на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг. В августе в поселке проводится Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В 2019 году в Коктебеле состоялся также первый рэп-фестиваль Rap Koktebel.
https://ria.ru/20200820/1576034028.html
феодосия
республика крым
коктебель
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576034970_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_83cfbd39e05b41cf24e2643b6e400169.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
феодосия, республика крым, коктебель, общество

Реконструкцию набережной в Коктебеле будут проводить поэтапно

12:16 22.08.2020
566
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПамятник поэту Максимилиану Волошину на набережной в Коктебеле
Памятник поэту Максимилиану Волошину на набережной в Коктебеле
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Памятник поэту Максимилиану Волошину на набережной в Коктебеле. Архивное фото
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости. Реконструкция набережной в Коктебеле займет не менее двух лет и будет проводиться поэтапно, проект сейчас проходит экспертизу, сказал глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко.
"Проект реконструкции сложно шел, много обсуждений было, недавно он прошел слушания по воздействию на окружающую среду, они прошли успешно. Ожидаем, что в декабре проект выйдет из экспертизы ... Она начнется не сразу везде, а в двух районах: у комплекса "Белый грифон" (западная часть, район у горы Кара-Даг - ред.) и у холма Юнга (восточная часть набережной - ред.)", - сказал на пресс-конференции в Коктебеле Бовтуненко.
Он добавил, что поэтапная реконструкция делается с целью сохранить доступ к морю туристам в следующем сезоне. По его словам, реконструкция займет не менее двух лет.
Правительство Крыма 18 августа приняло постановление об изъятии более 50 объектов недвижимости и земельных участков на набережной Коктебеля для ее реконструкции.
Набережная в Коктебеле
20 августа, 14:00Культура
РИА Новости подготовило путеводитель по Коктебелю
Феодосийский городской совет в августе 2018 года согласовал передачу в собственность республики Крым участка набережной поселка Коктебель для проведения масштабной реконструкции прибрежной зоны. Это один из крупных по объему финансирования объектов федерально-целевой программы развития Крыма - 4,02 миллиарда рублей.
Коктебель — поселок городского типа на юго-востоке Крыма. Входит в городской округ Феодосия. Поселок расположен на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг. В августе в поселке проводится Koktebel Jazz Party, возникший в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В 2019 году в Коктебеле состоялся также первый рэп-фестиваль Rap Koktebel.
1301001
Обсудить 0
ФеодосияРеспублика КрымКоктебельОбщество
Рекомендуем
Вид на курортный поселок Коктебель
Реконструкция канализации в Коктебеле начнется в сентябре
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме №5 по улице Батова в Ярославле
В ярославском вузе рассказали о педагоге, которая погибла при взрыве газа
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
Сенатор прокомментировал слухи о причастности России к перевороту в Мали
Боль в животе
Названы три привычки, разрушающие печень
Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о передвижении войск НАТО к границам Белоруссии
Алексей Навальный
Врач высказалась о возможной причине комы Навального
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
У здания Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме ответили на сообщения о причастности России к мятежу в Мали
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал свою главную задачу на посту президента
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Маски в московском метро подешевеют на пять рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника
Владимир Зеленский
Зеленский выступил против смены площадки переговоров по Донбассу
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Бывший муж Лолиты стал бездомным
Российский триколор площадью 5 тысяч квадратных метров, развернутый в небе над Подмосковьем
В Книге Гиннесса не зарегистрировали рекорд из-за санкций против России
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
02:27В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
02:05Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
02:00В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
01:55"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
01:40Тауэрский мост сломался при разведении
01:13Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
00:14В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
00:10Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
00:01Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
23:20Онищенко назвал размер достойной стипендии
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:53В Минске завершилась акция протеста
22:47Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
22:37В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
21:31Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ
Лента новостейМолния