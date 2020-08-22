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https://ria.ru/20200822/myasnikov-1576119165.html
"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале назвал поведение в суде актера Михаила Ефремова "жалким зрелищем". РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T03:43
2020-08-22T03:45
дтп с участием михаила ефремова
александр мясников (врач)
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг – РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> в своем <a href="https://t.me/drmyasnikov" target="_blank">Telegram-канале</a> назвал поведение в суде актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> "жалким зрелищем"."Смотрю новости. Ефремов.... Неужели трусость ответить за содеянное может доводить до такого?!" - написал Мясников.По его словам, поведение актера представляет собой "унизительно жалкое зрелище"."Вот признали твои доводы и отпустили на свободу (ну, пофантазируем). И что: пойдешь, как ни в чем не бывало?! Накатишь рюмочку и закушаешь груздем?" – задался вопросом телеведущий.При этом Мясников признался, что ему "стыдно и противно".Смертельное ДТП в центре МосквыРезонансное <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП</a> произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200822/efremov-1576118032.html
https://ria.ru/20200821/padva-1576109573.html
Это ещё не самое дно. По-настоящему стыдно и противно будет когда наша как-бы "оппозиция" под чутким руководством американцев начнёт из Ефремова "жертву режима" делать.
40
Этот жалкий трус уже заслужил к себе полное презрение со стороны всех нормальных людей.
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, александр мясников (врач), михаил ефремов, москва, происшествия

"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде

03:43 22.08.2020 (обновлено: 03:45 22.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале назвал поведение в суде актера Михаила Ефремова "жалким зрелищем".
"Смотрю новости. Ефремов.... Неужели трусость ответить за содеянное может доводить до такого?!" - написал Мясников.
Актер Михаил Ефремов
01:22
Трунов оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
По его словам, поведение актера представляет собой "унизительно жалкое зрелище".
"Вот признали твои доводы и отпустили на свободу (ну, пофантазируем). И что: пойдешь, как ни в чем не бывало?! Накатишь рюмочку и закушаешь груздем?" – задался вопросом телеведущий.
При этом Мясников признался, что ему "стыдно и противно".

Смертельное ДТП в центре Москвы

Резонансное ДТП произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Михаил Ефремов на своем внедорожнике пересек двойную сплошную, выехал на полосу встречного движения и протаранил пикап Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
Адвокат Генрих Падва
Вчера, 18:57
Падва оценил решение Ефремова сменить адвоката
291115611
Обсудить 7
ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр Мясников (врач)Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Это ещё не самое дно. По-настоящему стыдно и противно будет когда наша как-бы "оппозиция" под чутким руководством американцев начнёт из Ефремова "жертву режима" делать.
22 августа, 04:04
СССергей Смирнов
3520012
Этот жалкий трус уже заслужил к себе полное презрение со стороны всех нормальных людей.
22 августа, 06:00
Владимир Белогорский
3400000
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