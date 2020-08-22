https://ria.ru/20200822/menyaylo-1576026847.html

Биография Сергея Меняйло

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T02:31

2020-08-22T02:31

2020-08-22T02:31

сергей меняйло

алагир

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379530_0:0:3140:1767_1400x0_80_0_0_1051e07c11797467d38655ecf17bb975.jpg

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Меняйло <a href="http://sfo.gov.ru/polpred/polpred/" target="_blank">родился 22 августа 1960 года</a> в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания). В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова по специальности инженер-штурман, в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Н.Г. Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. С 1983 года <a href="http://viperson.ru/people/menyaylo-sergey-ivanovich" target="_blank">служил</a> командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика. С 1991 года – командир морского тральщика "Контр-адмирал Власов". В 1995 году был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии. В 1998-2002 годах – командир бригады кораблей охраны водного района. С 2004 года был начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом. В 2011 году был <a href="https://ria.ru/defense_safety/20120328/608315243.html" target="_blank">уволен в запас</a> в звании вице-адмирала. 14 апреля 2014 года <a href="https://ria.ru/politics/20140414/1003891283.html" target="_blank">указом</a> президента РФ Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя. С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя. 28 июля 2016 года президент РФ <a href="http://ria.ru/politics/20160728/1473048048.html" target="_blank">назначил</a> Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. 26 июня 2018 года <a href="https://ria.ru/politics/20180626/1523420415.html" target="_blank">переназначен</a> на этот пост. Меняйло – ветеран боевых действий, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (<a href="http://base.garant.ru/6391301/" target="_blank">2008</a>), орденом Александра Невского (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/38340" target="_blank">2014</a>), орденом "За военные заслуги", медалью "За боевые заслуги". Сергей Меняйло <a href="http://www.kremlin.ru/catalog/persons/399/biography" target="_blank">женат</a>, у него есть два сына. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

алагир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей меняйло, алагир, справки