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https://ria.ru/20200822/menyaylo-1576026847.html
Биография Сергея Меняйло
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T02:31
2020-08-22T02:31
сергей меняйло
алагир
справки
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Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Меняйло <a href="http://sfo.gov.ru/polpred/polpred/" target="_blank">родился 22 августа 1960 года</a> в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания). В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова по специальности инженер-штурман, в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Н.Г. Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. С 1983 года <a href="http://viperson.ru/people/menyaylo-sergey-ivanovich" target="_blank">служил</a> командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика. С 1991 года – командир морского тральщика "Контр-адмирал Власов". В 1995 году был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии. В 1998-2002 годах – командир бригады кораблей охраны водного района. С 2004 года был начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом. В 2011 году был <a href="https://ria.ru/defense_safety/20120328/608315243.html" target="_blank">уволен в запас</a> в звании вице-адмирала. 14 апреля 2014 года <a href="https://ria.ru/politics/20140414/1003891283.html" target="_blank">указом</a> президента РФ Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя. С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя. 28 июля 2016 года президент РФ <a href="http://ria.ru/politics/20160728/1473048048.html" target="_blank">назначил</a> Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе. 26 июня 2018 года <a href="https://ria.ru/politics/20180626/1523420415.html" target="_blank">переназначен</a> на этот пост. Меняйло – ветеран боевых действий, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (<a href="http://base.garant.ru/6391301/" target="_blank">2008</a>), орденом Александра Невского (<a href="http://www.kremlin.ru/acts/bank/38340" target="_blank">2014</a>), орденом "За военные заслуги", медалью "За боевые заслуги". Сергей Меняйло <a href="http://www.kremlin.ru/catalog/persons/399/biography" target="_blank">женат</a>, у него есть два сына. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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сергей меняйло, алагир, справки

Биография Сергея Меняйло

02:31 22.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Иванович Меняйло родился 22 августа 1960 года в городе Алагир (Северо-Осетинская АССР, РСФСР, ныне Республика Северная Осетия – Алания).
В 1983 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова по специальности инженер-штурман, в 1995 году – Военно-морскую академию имени адмирала Н.Г. Кузнецова. В 2004 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
С 1983 года служил командиром штурманской боевой части тральщика на Северном флоте, с 1984 года – помощником командира, с 1986 года – командиром базового тральщика.
С 1991 года – командир морского тральщика "Контр-адмирал Власов".
В 1995 году был назначен начальником штаба бригады кораблей охраны водного района Каспийской флотилии.
В 1998-2002 годах – командир бригады кораблей охраны водного района.
С 2004 года был начальником штаба – первым заместителем командира Новороссийской военно-морской базы, с 2005 года – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.
С 30 мая 2009 года по 22 декабря 2011 года – заместитель командующего Черноморским флотом.
В 2011 году был уволен в запас в звании вице-адмирала.
14 апреля 2014 года указом президента РФ Сергей Меняйло был назначен исполняющим обязанности губернатора Севастополя.
С октября 2014 года по июль 2016 года – губернатор Севастополя.
28 июля 2016 года президент РФ назначил Меняйло полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.
26 июня 2018 года переназначен на этот пост.
Меняйло – ветеран боевых действий, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с изображением мечей (2008), орденом Александра Невского (2014), орденом "За военные заслуги", медалью "За боевые заслуги".
Сергей Меняйло женат, у него есть два сына.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Сергей МеняйлоАлагирСправки
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