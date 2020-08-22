https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576152205.html
Лукашенко рассказал об общении с Путиным на фоне событий в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его общение с Путиным на фоне событий в Белоруссии проходит хорошо. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T16:06
2020-08-22T16:06
2020-08-22T16:48
светлана тихановская
протесты в белоруссии
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что его общение с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путиным</a> на фоне событий в Белоруссии проходит хорошо.На вопрос RT, как сейчас проходит общение с Россией, Лукашенко ответил: "Хорошо проходит".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200822/blagodarnost-1576153847.html
5
россия
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире