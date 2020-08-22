https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576152205.html

Лукашенко рассказал об общении с Путиным на фоне событий в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его общение с Путиным на фоне событий в Белоруссии проходит хорошо. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T16:06

2020-08-22T16:06

2020-08-22T16:48

светлана тихановская

протесты в белоруссии

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что его общение с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путиным</a> на фоне событий в Белоруссии проходит хорошо.На вопрос RT, как сейчас проходит общение с Россией, Лукашенко ответил: "Хорошо проходит".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200822/blagodarnost-1576153847.html

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россия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире