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Бывший муж Лолиты стал бездомным
Экс-супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов выписался из ее квартиры и официально стал лицом без определенного места жительства, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T17:06
2020-08-22T18:16
шоу-бизнес
сергей жорин
лолита милявская
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Экс-супруг певицы <a href="http://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Лолиты Милявской</a> Дмитрий Иванов выписался из ее квартиры и официально стал лицом без определенного места жительства, сообщает "<a href="https://www.starhit.ru/novosti/byivshiy-muj-lolityi-stal-bomjom-posle-vyipiski-iz-kvartiryi-pevitsyi-219281/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СтарХит</a>".Как уточняет издание, пара развелась еще полтора года назад, однако до настоящего времени Иванов был зарегистрирован в квартире артистки.Лолита подала на бывшего мужа в суд, чтобы выписать его из своего жилья. Мужчина добровольно исполнил исковые требования. В качестве доказательства "СтарХит" приводит выписку из домовой книги с соответствующей отметкой.Адвокат певицы Сергей Жорин также подтвердил изданию факт выписки Иванова.
https://ria.ru/20200820/1576013891.html
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60
шоу-бизнес, сергей жорин, лолита милявская

Бывший муж Лолиты стал бездомным

17:06 22.08.2020 (обновлено: 18:16 22.08.2020)
17020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера спектакля "Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так"
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Экс-супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов выписался из ее квартиры и официально стал лицом без определенного места жительства, сообщает "СтарХит".
Как уточняет издание, пара развелась еще полтора года назад, однако до настоящего времени Иванов был зарегистрирован в квартире артистки.
Лолита подала на бывшего мужа в суд, чтобы выписать его из своего жилья. Мужчина добровольно исполнил исковые требования. В качестве доказательства "СтарХит" приводит выписку из домовой книги с соответствующей отметкой.
Адвокат певицы Сергей Жорин также подтвердил изданию факт выписки Иванова.
Певица Лолита Милявская
20 августа, 01:45Культура
Лолита матом отреагировала на сообщения о "случившемся инфаркте"
6811285827
Обсудить 6
Шоу-бизнесСергей ЖоринЛолита Милявская
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