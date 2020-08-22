https://ria.ru/20200822/lolita-1576159605.html

Бывший муж Лолиты стал бездомным

Экс-супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов выписался из ее квартиры и официально стал лицом без определенного места жительства, сообщает "СтарХит". РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T17:06

2020-08-22T17:06

2020-08-22T18:16

шоу-бизнес

сергей жорин

лолита милявская

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Экс-супруг певицы <a href="http://ria.ru/person_Lolita_Miljavskaja/" target="_blank" data-auto="true">Лолиты Милявской</a> Дмитрий Иванов выписался из ее квартиры и официально стал лицом без определенного места жительства, сообщает "<a href="https://www.starhit.ru/novosti/byivshiy-muj-lolityi-stal-bomjom-posle-vyipiski-iz-kvartiryi-pevitsyi-219281/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СтарХит</a>".Как уточняет издание, пара развелась еще полтора года назад, однако до настоящего времени Иванов был зарегистрирован в квартире артистки.Лолита подала на бывшего мужа в суд, чтобы выписать его из своего жилья. Мужчина добровольно исполнил исковые требования. В качестве доказательства "СтарХит" приводит выписку из домовой книги с соответствующей отметкой.Адвокат певицы Сергей Жорин также подтвердил изданию факт выписки Иванова.

https://ria.ru/20200820/1576013891.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, сергей жорин, лолита милявская