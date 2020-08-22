https://ria.ru/20200822/letalnost-1576123813.html

В России за сутки умер 121 человек с COVID-19

За сутки в РФ умер 121 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 16 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T10:50

2020-08-22T10:50

2020-08-22T10:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

происшествия

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> За сутки в РФ умер 121 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 16 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтвержден 121 летальный случай... За весь период по России умерло 16 310 человек", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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