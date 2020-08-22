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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умер 121 человек с COVID-19
За сутки в РФ умер 121 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 16 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T10:50
2020-08-22T10:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
происшествия
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> За сутки в РФ умер 121 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 16 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтвержден 121 летальный случай... За весь период по России умерло 16 310 человек", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, происшествия

В России за сутки умер 121 человек с COVID-19

10:50 22.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За сутки в РФ умер 121 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 16 310, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтвержден 121 летальный случай... За весь период по России умерло 16 310 человек", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияПроисшествия
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