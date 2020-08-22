https://ria.ru/20200822/kultura-1576127884.html

Умер бывший участник группы Red Hot Chili Peppers

Бывший гитарист американской группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман скончался в возрасте 64 лет, сообщила группа. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T12:49

2020-08-22T12:49

2020-08-22T23:16

red hot chili peppers

сша

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Бывший гитарист американской группы <a href="https://ria.ru/organization_Red_Hot_Chili_Peppers" target="_blank">Red Hot Chili Peppers</a> Джек Шерман скончался в возрасте 64 лет, сообщила группа."Джек играл на нашем дебютном альбоме и в ходе нашего первого тура в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было, — хорошее, плохое и все, что между", — заявила группа в <a href="https://www.instagram.com/p/CELFltujg54/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>. Причина смерти Шермана не сообщается.В 1983 году он работал над дебютным альбомом группы, заменив на время покинувшего коллектив гитариста Хиллеля Словака. Шерман также поучаствовал в создании второго альбома, после чего в группу вернулся Словак, сообщает издание Deadline.В 2012-м Red Hot Chili Peppers были введены в Зал славы рок-н-ролла, однако имя Шермана среди участников не значилось.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

red hot chili peppers, сша