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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576186980.html
В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 275 тысяч, скончались еще свыше 5,9 тысячи человек, следует из данных РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T22:37
2020-08-22T22:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 275 тысяч, скончались еще свыше 5,9 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).Согласно последним данным организации, за минувшие 24 часа зафиксировано 275 499 случаев заболевания коронавирусом, скончалось 5926 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 22 812 491, число летальных исходов - 795 132.Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и <a href="http://ria.ru/location_South_America/" target="_blank" data-auto="true">Южной Америке</a> - 12 164 684, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> - 3 947 837 и <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a> - 3 459 439.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576118720.html
https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576124315.html
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Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19

22:37 22.08.2020 (обновлено: 22:38 22.08.2020)
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© REUTERS / Maria Alejandra CardonaМедики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 275 тысяч, скончались еще свыше 5,9 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за минувшие 24 часа зафиксировано 275 499 случаев заболевания коронавирусом, скончалось 5926 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 22 812 491, число летальных исходов - 795 132.
Фотоснимок коронавируса
Вчера, 02:52Распространение нового коронавируса
В ВОЗ спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 12 164 684, Европе - 3 947 837 и Юго-Восточной Азии - 3 459 439.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Вчера, 11:13Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗВ мире
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