https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576186980.html

В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19

Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 275 тысяч, скончались еще свыше 5,9 тысячи человек, следует из данных РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T22:37

2020-08-22T22:37

2020-08-22T22:38

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

весь мир

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 275 тысяч, скончались еще свыше 5,9 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).Согласно последним данным организации, за минувшие 24 часа зафиксировано 275 499 случаев заболевания коронавирусом, скончалось 5926 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет 22 812 491, число летальных исходов - 795 132.Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и <a href="http://ria.ru/location_South_America/" target="_blank" data-auto="true">Южной Америке</a> - 12 164 684, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> - 3 947 837 и <a href="http://ria.ru/location_JUgo-Vostochnaja_Azija/" target="_blank" data-auto="true">Юго-Восточной Азии</a> - 3 459 439.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576118720.html

https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576124315.html

весь мир

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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