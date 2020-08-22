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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576124315.html
Названы причины распространения коронавируса в США
Вирусолог Константин Чумаков назвал причины большого количества случаев заражения коронавирусом в США. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T11:13
2020-08-22T12:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Вирусолог Константин Чумаков назвал причины большого количества случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.По его словам, одним из основных факторов является высокая мобильность населения.Второй значимой причиной являются слабые карантинные меры, предпринимаемые государством, отметил врач.США занимает первое место в мире по числу инфицированных. На данный момент в стране выявлено более 5,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся пациентов превысило отметку в 179 тысяч человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576118720.html
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коронавирус covid-19, сша, в мире

Названы причины распространения коронавируса в США

11:13 22.08.2020 (обновлено: 12:00 22.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вирусолог Константин Чумаков назвал причины большого количества случаев заражения коронавирусом в США.
По его словам, одним из основных факторов является высокая мобильность населения.
"Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное", - сказал он в интервью РБК.
Второй значимой причиной являются слабые карантинные меры, предпринимаемые государством, отметил врач.
"В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет", - объяснил Чумаков.
США занимает первое место в мире по числу инфицированных. На данный момент в стране выявлено более 5,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся пациентов превысило отметку в 179 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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