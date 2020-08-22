Названы причины распространения коронавируса в США
11:13 22.08.2020 (обновлено: 12:00 22.08.2020)
2156
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вирусолог Константин Чумаков назвал причины большого количества случаев заражения коронавирусом в США.
По его словам, одним из основных факторов является высокая мобильность населения.
"Во-первых, население вполне активно, страна открыта. До пандемии было большое количество международных связей, и пандемия сразу началась в нескольких местах, потому что вирус был завезен и на западное побережье, и на восточное", - сказал он в интервью РБК.
Второй значимой причиной являются слабые карантинные меры, предпринимаемые государством, отметил врач.
"В Китае и в Европе вводились просто драконовские меры, вплоть до полицейского преследования людей, которые не соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. В Соединенных Штатах такого нет", - объяснил Чумаков.
США занимает первое место в мире по числу инфицированных. На данный момент в стране выявлено более 5,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся пациентов превысило отметку в 179 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.