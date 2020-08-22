https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576124315.html

Названы причины распространения коронавируса в США

Вирусолог Константин Чумаков назвал причины большого количества случаев заражения коронавирусом в США. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T11:13

2020-08-22T11:13

2020-08-22T12:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Вирусолог Константин Чумаков назвал причины большого количества случаев заражения <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.По его словам, одним из основных факторов является высокая мобильность населения.Второй значимой причиной являются слабые карантинные меры, предпринимаемые государством, отметил врач.США занимает первое место в мире по числу инфицированных. На данный момент в стране выявлено более 5,5 миллиона случаев заражения коронавирусом. Число скончавшихся пациентов превысило отметку в 179 тысяч человек.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576118720.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире