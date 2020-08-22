https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576121806.html

В Москве от COVID-19 вылечились 1094 пациента за сутки

Ещё 1094 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили более 203 тысяч человек, сообщила журналистам в субботу заместитель мэра... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T09:17

2020-08-22T09:17

2020-08-22T09:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Ещё 1094 пациента выздоровели от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего столичные врачи вылечили более 203 тысяч человек, сообщила журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1094 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 203 821", - сообщила вице-мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва