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В Москве от COVID-19 вылечились 1094 пациента за сутки
Ещё 1094 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили более 203 тысяч человек, сообщила журналистам в субботу заместитель мэра... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T09:17
2020-08-22T09:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Ещё 1094 пациента выздоровели от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего столичные врачи вылечили более 203 тысяч человек, сообщила журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1094 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 203 821", - сообщила вице-мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва

В Москве от COVID-19 вылечились 1094 пациента за сутки

09:17 22.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
Врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве смотрит снимки, полученные с помощью компьютерной томографии
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Ещё 1094 пациента выздоровели от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили более 203 тысяч человек, сообщила журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1094 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 203 821", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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