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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576121216.html
В России провели более 34,1 миллиона тестов на коронавирус
Более 34,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 220... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T08:47
2020-08-22T08:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Более 34,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 220 тысяч человек, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."В РФ проведено более 34,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 220 288 человек", - говорится в сообщении.За сутки в России проведено 316 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

В России провели более 34,1 миллиона тестов на коронавирус

08:47 22.08.2020
354
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПроизводство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории "Хеликс"
Производство тестов на антитела к COVID-19 в лаборатории Хеликс
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Более 34,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 220 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 34,1 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 220 288 человек", - говорится в сообщении.
За сутки в России проведено 316 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
300001
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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