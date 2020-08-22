https://ria.ru/20200822/kharlamov-1576185934.html
Харламов шокировал подписчиков снимками "внебрачных детей"
Резидент Comedy Club Гарик Харламов показал в Instagram, как бы выглядели его дети от различных знаменитостей. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T21:06
2020-08-22T21:06
2020-08-22T23:25
тимур батрутдинов
лариса гузеева
шоу-бизнес
ирина шейк
гарик харламов (игорь)
гоша куценко
анджелина джоли (войт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/145414/12/1454141249_0:0:3039:1710_1400x0_80_0_0_6339fa0f90bf6e5f276095be059e3212.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости</strong>. Резидент Comedy Club <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Харламов</a> показал в Instagram, как бы выглядели его дети от различных знаменитостей.Юморист опубликовал снимки, сгенерированные с помощью мобильного приложения, которое совмещает черты лиц "родителей".Харламов решил решил поэкспериментировать со снимками "наследников" от американской актрисы <a href="http://ria.ru/person_Andzhelina_Dzholi_Vojjt/" target="_blank" data-auto="true">Анджелины Джоли</a>, российской модели <a href="http://ria.ru/person_Irina_SHejjk1/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Шейк</a>, а также актера <a href="http://ria.ru/person_Gosha_Kucenko_JUrijj_Kucenko/" target="_blank" data-auto="true">Гоши Куценко</a> и комика Тимура Батрудинова."Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и еще кое-кого", — написал он.Комик также опубликовал фотографии своих "детей" от актрисы и телеведущей <a href="http://ria.ru/person_larisa-guzeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ларисы Гузеевой</a>. Однако эти снимки он сам нашел в Сети, а не использовал приложение.Пользователи Instagram и друзья Харламова оценили шутку."От Гузеевой приемные!" — пошутил российский спортсмен и актер <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Taktarov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тактаров</a>."Самые симпатичные от Батрудинова получатся", — написала vesna_vokrugsveta."Наши самые умные! Сразу видно!" — ответил Куценко."От Шейк и Батрухи одинаковый сын", — считает _cause_love_."Хватит подкатывать к Гузеевой. Действуй уже", — посоветовал dmitrytuzov86."Внебрачные", — сыронизировала chemodancrank.
https://ria.ru/20200803/1575286655.html
https://ria.ru/20200703/1573821036.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/145414/12/1454141249_322:0:3039:2038_1400x0_80_0_0_1704a2e9045be5aa532faf481870fdcd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тимур батрутдинов, лариса гузеева, шоу-бизнес, ирина шейк, гарик харламов (игорь), гоша куценко, анджелина джоли (войт)
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости
. Резидент Comedy Club Гарик Харламов
показал в Instagram, как бы выглядели его дети от различных знаменитостей.
Юморист опубликовал снимки, сгенерированные с помощью мобильного приложения, которое совмещает черты лиц "родителей".
Харламов решил решил поэкспериментировать со снимками "наследников" от американской актрисы Анджелины Джоли
, российской модели Ирины Шейк
, а также актера Гоши Куценко
и комика Тимура Батрудинова.
"Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и еще кое-кого", — написал он.
Комик также опубликовал фотографии своих "детей" от актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой
. Однако эти снимки он сам нашел в Сети, а не использовал приложение.
Пользователи Instagram и друзья Харламова оценили шутку.
"От Гузеевой приемные!" — пошутил российский спортсмен и актер Олег Тактаров
.
"Самые симпатичные от Батрудинова получатся", — написала vesna_vokrugsveta.
"Наши самые умные! Сразу видно!" — ответил Куценко.
"От Шейк и Батрухи одинаковый сын", — считает _cause_love_.
"Хватит подкатывать к Гузеевой. Действуй уже", — посоветовал dmitrytuzov86.
"Внебрачные", — сыронизировала chemodancrank.