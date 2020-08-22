Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/kharlamov-1576185934.html
Харламов шокировал подписчиков снимками "внебрачных детей"
Резидент Comedy Club Гарик Харламов показал в Instagram, как бы выглядели его дети от различных знаменитостей. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T21:06
2020-08-22T23:25
тимур батрутдинов
лариса гузеева
шоу-бизнес
ирина шейк
гарик харламов (игорь)
гоша куценко
анджелина джоли (войт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/145414/12/1454141249_0:0:3039:1710_1400x0_80_0_0_6339fa0f90bf6e5f276095be059e3212.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости</strong>. Резидент Comedy Club <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Харламов</a> показал в Instagram, как бы выглядели его дети от различных знаменитостей.Юморист опубликовал снимки, сгенерированные с помощью мобильного приложения, которое совмещает черты лиц "родителей".Харламов решил решил поэкспериментировать со снимками "наследников" от американской актрисы <a href="http://ria.ru/person_Andzhelina_Dzholi_Vojjt/" target="_blank" data-auto="true">Анджелины Джоли</a>, российской модели <a href="http://ria.ru/person_Irina_SHejjk1/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Шейк</a>, а также актера <a href="http://ria.ru/person_Gosha_Kucenko_JUrijj_Kucenko/" target="_blank" data-auto="true">Гоши Куценко</a> и комика Тимура Батрудинова."Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и еще кое-кого", — написал он.Комик также опубликовал фотографии своих "детей" от актрисы и телеведущей <a href="http://ria.ru/person_larisa-guzeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ларисы Гузеевой</a>. Однако эти снимки он сам нашел в Сети, а не использовал приложение.Пользователи Instagram и друзья Харламова оценили шутку."От Гузеевой приемные!" — пошутил российский спортсмен и актер <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Taktarov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тактаров</a>."Самые симпатичные от Батрудинова получатся", — написала vesna_vokrugsveta."Наши самые умные! Сразу видно!" — ответил Куценко."От Шейк и Батрухи одинаковый сын", — считает _cause_love_."Хватит подкатывать к Гузеевой. Действуй уже", — посоветовал dmitrytuzov86."Внебрачные", — сыронизировала chemodancrank.
https://ria.ru/20200803/1575286655.html
https://ria.ru/20200703/1573821036.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/145414/12/1454141249_322:0:3039:2038_1400x0_80_0_0_1704a2e9045be5aa532faf481870fdcd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тимур батрутдинов, лариса гузеева, шоу-бизнес, ирина шейк, гарик харламов (игорь), гоша куценко, анджелина джоли (войт)

Харламов шокировал подписчиков снимками "внебрачных детей"

21:06 22.08.2020 (обновлено: 23:25 22.08.2020)
10679
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии "ТЭФИ 2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве
Актер Гарик Харламов перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Резидент Comedy Club Гарик Харламов показал в Instagram, как бы выглядели его дети от различных знаменитостей.
Юморист опубликовал снимки, сгенерированные с помощью мобильного приложения, которое совмещает черты лиц "родителей".
Харламов решил решил поэкспериментировать со снимками "наследников" от американской актрисы Анджелины Джоли, российской модели Ирины Шейк, а также актера Гоши Куценко и комика Тимура Батрудинова.
"Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и еще кое-кого", — написал он.
Актриса Кристина Асмус
3 августа, 08:47Культура
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Комик также опубликовал фотографии своих "детей" от актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой. Однако эти снимки он сам нашел в Сети, а не использовал приложение.
Пользователи Instagram и друзья Харламова оценили шутку.
"От Гузеевой приемные!" — пошутил российский спортсмен и актер Олег Тактаров.
"Самые симпатичные от Батрудинова получатся", — написала vesna_vokrugsveta.
"Наши самые умные! Сразу видно!" — ответил Куценко.
"От Шейк и Батрухи одинаковый сын", — считает _cause_love_.
"Хватит подкатывать к Гузеевой. Действуй уже", — посоветовал dmitrytuzov86.
"Внебрачные", — сыронизировала chemodancrank.
Гарик Харламов
3 июля, 00:40Культура
Харламов посмеялся над "истинной" причиной развода с Асмус
93300223
Обсудить 0
Тимур БатрутдиновЛариса ГузееваШоу-бизнесИрина ШейкГарик Харламов (Игорь)Гоша КуценкоАнджелина Джоли (Войт)
Рекомендуем
Сотрудники полиции у клиники Шарите в Берлине, куда доставлен Алексей Навальный
Полиция круглосуточно дежурит у госпиталя, в котором находится Навальный
Алексей Навальный
Врач высказалась о возможной причине комы Навального
Бывший адвокат Эльман Пашаев
Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
Оппозиция пока не определила нового кандидата в президенты Белоруссии
Журналисты у клиники Шарите в Берлине, куда доставили Алексея Навального
Адвокат возмутилась решением вывезти Навального на лечение в Германию
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"
Вид на планету Земля из космоса
К Земле приближается астероид
Международная космическая станция
Российские космонавты на МКС выделили астронавту НАСА модуль для сна
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Бывший муж Лолиты стал бездомным
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
США пытаются снять с себя все международные обязательства, заявил Лавров
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушения границы
Американский полицейский
Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко назвал размер достойной стипендии
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Стало известно о несостоявшемся свидетеле защиты в деле Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
02:27В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
02:05Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
02:00В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
01:55"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
01:40Тауэрский мост сломался при разведении
01:13Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
00:14В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
00:10Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
00:01Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
23:20Онищенко назвал размер достойной стипендии
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:53В Минске завершилась акция протеста
22:47Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
22:37В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
21:31Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ
Лента новостейМолния