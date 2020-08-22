https://ria.ru/20200822/kharlamov-1576185934.html

Харламов шокировал подписчиков снимками "внебрачных детей"

Резидент Comedy Club Гарик Харламов показал в Instagram, как бы выглядели его дети от различных знаменитостей. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T21:06

2020-08-22T21:06

2020-08-22T23:25

тимур батрутдинов

лариса гузеева

шоу-бизнес

ирина шейк

гарик харламов (игорь)

гоша куценко

анджелина джоли (войт)

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости</strong>. Резидент Comedy Club <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарик Харламов</a> показал в Instagram, как бы выглядели его дети от различных знаменитостей.Юморист опубликовал снимки, сгенерированные с помощью мобильного приложения, которое совмещает черты лиц "родителей".Харламов решил решил поэкспериментировать со снимками "наследников" от американской актрисы <a href="http://ria.ru/person_Andzhelina_Dzholi_Vojjt/" target="_blank" data-auto="true">Анджелины Джоли</a>, российской модели <a href="http://ria.ru/person_Irina_SHejjk1/" target="_blank" data-auto="true">Ирины Шейк</a>, а также актера <a href="http://ria.ru/person_Gosha_Kucenko_JUrijj_Kucenko/" target="_blank" data-auto="true">Гоши Куценко</a> и комика Тимура Батрудинова."Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и еще кое-кого", — написал он.Комик также опубликовал фотографии своих "детей" от актрисы и телеведущей <a href="http://ria.ru/person_larisa-guzeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ларисы Гузеевой</a>. Однако эти снимки он сам нашел в Сети, а не использовал приложение.Пользователи Instagram и друзья Харламова оценили шутку."От Гузеевой приемные!" — пошутил российский спортсмен и актер <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Taktarov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тактаров</a>."Самые симпатичные от Батрудинова получатся", — написала vesna_vokrugsveta."Наши самые умные! Сразу видно!" — ответил Куценко."От Шейк и Батрухи одинаковый сын", — считает _cause_love_."Хватит подкатывать к Гузеевой. Действуй уже", — посоветовал dmitrytuzov86."Внебрачные", — сыронизировала chemodancrank.

https://ria.ru/20200803/1575286655.html

https://ria.ru/20200703/1573821036.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур батрутдинов, лариса гузеева, шоу-бизнес, ирина шейк, гарик харламов (игорь), гоша куценко, анджелина джоли (войт)