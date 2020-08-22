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https://ria.ru/20200822/iran-1576117713.html
Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
Европейские члены СБ ООН не считают, что США, пожаловавшиеся на неисполнение Ираном обязательств в рамках СВПД, запустили механизм восстановления санкций против РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T00:50
2020-08-22T01:12
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
иран
сша
в мире
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<strong>ООН, 22 авг – РИА Новости, Алан Булкаты.</strong> Европейские члены <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> не считают, что <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, пожаловавшиеся на неисполнение <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> обязательств в рамках <a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>, запустили механизм восстановления санкций против республики, заявил РИА Новости источник в одной из европейских миссий.Госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> в четверг передал в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231, закрепившей создание СВПД. При этом США вышли из СВПД в 2018 году. Оставшиеся члены сделки (<a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">Россия</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>) считают, что у Штатов теперь нет права запускать механизм восстановления санкций по Ирану. Тегеран считает так же. Глава дипломатии ЕС <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> придерживается той же позиции.Между тем, США полагают, что имеют полное право запустить восстановление санкций, так как, несмотря на выход из СВПД, они упомянуты в резолюции 2231. По мнению Вашингтона, процесс запущен, и через 30 дней, начиная с 20 августа, санкции будут восстановлены.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576109114.html
https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, иран, сша, в мире

Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ

00:50 22.08.2020 (обновлено: 01:12 22.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИран
Иран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Иран. Архивное фото
ООН, 22 авг – РИА Новости, Алан Булкаты. Европейские члены СБ ООН не считают, что США, пожаловавшиеся на неисполнение Ираном обязательств в рамках СВПД, запустили механизм восстановления санкций против республики, заявил РИА Новости источник в одной из европейских миссий.
Госсекретарь США Майк Помпео в четверг передал в СБ жалобу на неисполнение Ираном положений СВПД для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231, закрепившей создание СВПД. При этом США вышли из СВПД в 2018 году. Оставшиеся члены сделки (Россия, Франция, Великобритания, Германия и Китай) считают, что у Штатов теперь нет права запускать механизм восстановления санкций по Ирану. Тегеран считает так же. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель придерживается той же позиции.
Между тем, США полагают, что имеют полное право запустить восстановление санкций, так как, несмотря на выход из СВПД, они упомянуты в резолюции 2231. По мнению Вашингтона, процесс запущен, и через 30 дней, начиная с 20 августа, санкции будут восстановлены.
"Европейские члены СБ ООН не считают, что механизм восстановления санкций против Ирана был вчера запущен, поскольку США вышли из СВПД. И, таким образом, они не имеют права инициировать возобновление ограничительных мер", - сказал собеседник агентства.
Госсекретарь США Майк Помпео
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Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Санкции против Ирана: мнение США и неправильное
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНИранСШАВ мире
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