Вокалистка Лютова начнет выступление в Коктебеле песней Мэрилин Монро

Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" откроют выступление на Koktebel Jazz Party песней Мэрилин Монро Some like it hot, которая была... РИА Новости, 22.08.2020

<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости.</strong> Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" откроют выступление на Koktebel Jazz Party песней <a href="http://ria.ru/person_Monro_Mehrilin/" target="_blank" data-auto="true">Мэрилин Монро</a> Some like it hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки", сообщила певица на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a>.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа. Выступление квинтета Лютовой "Лютый бэнд" откроет второй день фестиваля."Мне кажется, нет человека, на которого не произвел бы впечатление этот фильм ", - сказала Лютова журналистам, отвечая на вопрос, правда ли, что фильм "В джазе только девушки" (Some like it hot) предопределил ее стремление к джазу."Первая композиция, которую мы исполним сегодня, называется Some like it hot – как и сам фильм в оригинале. Эта композиция была заглавным саундтреком, несмотря на то, что в фильме и титрах она ни разу не прозвучала. Но исполняла ее Мэрилин Монро, посмотрим, что получится сегодня", - отметила она.Певица оказалась впервые в Крыму после длительного перерыва. Она сказала, что собирается приехать на полуостров на отдых в бархатный сезон. Накануне Лютова смогла наблюдать за первым днем фестиваля."Фестиваль в Коктебеле отличается от всех других тем, что он проводится. Многие другие открытые фестивали в этом году не выстояли эту борьбу с коронавирусом. Мы очень рады, что в Коктебеле все состоится. Атмосфера здесь особая", - сказала Лютова.Певица определила стиль, в котором играет коллектив, как традиционный джаз, джазовый мейнстрим, который ориентируется на творчество Дюка Эллингтона и Джорджа Гершвина. Дебютный альбом группы 2019 года Some like it jazz был выпущен в Японии джазовым лейблом Venus Records и имел большую популярность.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.

