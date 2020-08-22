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Koktebel Jazz Party
https://ria.ru/20200822/festival-1576135907.html
Вокалистка Лютова начнет выступление в Коктебеле песней Мэрилин Монро
Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" откроют выступление на Koktebel Jazz Party песней Мэрилин Монро Some like it hot, которая была... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:02
2020-08-22T17:18
koktebel jazz party
koktebel jazz party — 2020
мэрилин монро
коктебель
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<strong>КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости.</strong> Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" откроют выступление на Koktebel Jazz Party песней <a href="http://ria.ru/person_Monro_Mehrilin/" target="_blank" data-auto="true">Мэрилин Монро</a> Some like it hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки", сообщила певица на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Koktebel/" target="_blank" data-auto="true">Коктебеле</a>.Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа. Выступление квинтета Лютовой "Лютый бэнд" откроет второй день фестиваля."Мне кажется, нет человека, на которого не произвел бы впечатление этот фильм ", - сказала Лютова журналистам, отвечая на вопрос, правда ли, что фильм "В джазе только девушки" (Some like it hot) предопределил ее стремление к джазу."Первая композиция, которую мы исполним сегодня, называется Some like it hot – как и сам фильм в оригинале. Эта композиция была заглавным саундтреком, несмотря на то, что в фильме и титрах она ни разу не прозвучала. Но исполняла ее Мэрилин Монро, посмотрим, что получится сегодня", - отметила она.Певица оказалась впервые в Крыму после длительного перерыва. Она сказала, что собирается приехать на полуостров на отдых в бархатный сезон. Накануне Лютова смогла наблюдать за первым днем фестиваля."Фестиваль в Коктебеле отличается от всех других тем, что он проводится. Многие другие открытые фестивали в этом году не выстояли эту борьбу с коронавирусом. Мы очень рады, что в Коктебеле все состоится. Атмосфера здесь особая", - сказала Лютова.Певица определила стиль, в котором играет коллектив, как традиционный джаз, джазовый мейнстрим, который ориентируется на творчество Дюка Эллингтона и Джорджа Гершвина. Дебютный альбом группы 2019 года Some like it jazz был выпущен в Японии джазовым лейблом Venus Records и имел большую популярность.Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
https://ria.ru/20200822/koktebel-1576122527.html
https://realty.ria.ru/20190404/1552392720.html
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koktebel jazz party — 2020, мэрилин монро, коктебель

Вокалистка Лютова начнет выступление в Коктебеле песней Мэрилин Монро

14:02 22.08.2020 (обновлено: 17:18 22.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЛидер коллектива "Лютый Бэнд" Анастасия Лютова на пресс-конференции в рамках Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Лидер коллектива Лютый Бэнд Анастасия Лютова на пресс-конференции в рамках Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
© РИА Новости / Алексей Майшев
КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 22 авг - РИА Новости. Джазовая вокалистка Анастасия Лютова и ее квинтет "Лютый бэнд" откроют выступление на Koktebel Jazz Party песней Мэрилин Монро Some like it hot, которая была саундтреком к фильму "В джазе только девушки", сообщила певица на пресс-конференции в Коктебеле.
Международный фестиваль Koktebel Jazz Party стартовал в пятницу в крымском Коктебеле и продлится до 23 августа. Выступление квинтета Лютовой "Лютый бэнд" откроет второй день фестиваля.
© РИА Новости / Алексей МайшевЛидер коллектива "Лютый Бэнд" Анастасия Лютова на пресс-конференции в рамках Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Лидер коллектива Лютый Бэнд Анастасия Лютова на пресс-конференции в рамках Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
© РИА Новости / Алексей Майшев
Лидер коллектива "Лютый Бэнд" Анастасия Лютова на пресс-конференции в рамках Международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
"Мне кажется, нет человека, на которого не произвел бы впечатление этот фильм ", - сказала Лютова журналистам, отвечая на вопрос, правда ли, что фильм "В джазе только девушки" (Some like it hot) предопределил ее стремление к джазу.
"Первая композиция, которую мы исполним сегодня, называется Some like it hot – как и сам фильм в оригинале. Эта композиция была заглавным саундтреком, несмотря на то, что в фильме и титрах она ни разу не прозвучала. Но исполняла ее Мэрилин Монро, посмотрим, что получится сегодня", - отметила она.
Участница коллектива Manka Groove Ирина Чувакова выступает на Международном музыкальном фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Вчера, 10:20Культура
Весь этот джаз: в Крыму стартовал Koktebel Jazz PartyВ Крыму стартовал фестиваль Koktebel Jazz Party. Самые яркие моменты праздника джаза — в фотоленте Ria.ru.
Певица оказалась впервые в Крыму после длительного перерыва. Она сказала, что собирается приехать на полуостров на отдых в бархатный сезон. Накануне Лютова смогла наблюдать за первым днем фестиваля.
"Фестиваль в Коктебеле отличается от всех других тем, что он проводится. Многие другие открытые фестивали в этом году не выстояли эту борьбу с коронавирусом. Мы очень рады, что в Коктебеле все состоится. Атмосфера здесь особая", - сказала Лютова.
Певица определила стиль, в котором играет коллектив, как традиционный джаз, джазовый мейнстрим, который ориентируется на творчество Дюка Эллингтона и Джорджа Гершвина. Дебютный альбом группы 2019 года Some like it jazz был выпущен в Японии джазовым лейблом Venus Records и имел большую популярность.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга.
Набережная в Коктебеле
4 апреля 2019, 15:51
Коктебель ждет масштабное благоустройство
Гостем KJP-2017 стал президент РФ Владимир Путин.
Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Минкультуры РФ.
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Koktebel Jazz PartyKoktebel Jazz Party — 2020Мэрилин МонроКоктебель
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