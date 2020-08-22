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Биография Рэя Брэдбери
Американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери (Ray Bradbury) родился 22 августа 1920 года в городе Уокигане, штат Иллинойс, США. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T02:46
2020-08-22T02:46
сша
рэй брэдбери
справки
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Американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери (Ray Bradbury) <a href="https://www.britannica.com/biography/Ray-Bradbury" target="_blank">родился 22 августа 1920 года</a> в городе Уокигане, штат Иллинойс, США.В 1934 году, в разгар Великой депрессии, семья Брэдбери <a href="https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/BREDBERI_RE_DUGLAS.html" target="_blank">перебралась</a> в Лос-Анджелес.Литературой Рэй Брэдбери всерьез увлекся еще в школе, сочинять начал в возрасте 12 лет. В 1938 году в Лос-Анжелесе <a href="https://www.imdb.com/name/nm0001969/bio?ref_=nm_ov_bio_sm" target="_blank">окончил среднюю школу</a>, в колледж ему поступить так и не удалось.В 1938-1942 годах он продавал газеты на улице, пока литературное творчество не стало приносить регулярный заработок. В 1937 году Брэдбери <a href="https://www.imdb.com/name/nm0001969/bio?ref_=nm_ov_bio_sm" target="_blank">вступил</a> в лос-анджелесскую "Лигу научных фантастов", в 1938 году в одном из изданий лиги он опубликовал свой первый рассказ под названием "Дилемма Холлербохена" (Hollerbochen’s Dilemma). В научно-фантастических журналах его первой публикацией стал рассказ "Маятник" (Pendulum), вышедший в 1941 году.За первым сборником рассказов "Мрачный карнавал" (Dark Carnival, 1947) вышли "Марсианские хроники" (The Martian Chronicles, 1950) – цепь связанных общим сюжетом новелл о прагматиках-землянах, эксплуатирующих и развращающих идиллически настроенных марсиан. Роман стал классикой научной фантастики и самым известным произведением Брэдбери.Затем в первых номерах журнала Playboy вышла его повесть "451 градус по Фаренгейту" (Fahrenheit 451, 1953), которая принесла писателю мировую известность. В 1966 году повесть была экранизирована режиссером Франсуа Трюффо.Среди наиболее известных произведений Брэдбери – романизированная автобиография "Вино из одуванчиков" (Dandelion Wine, 1957), романы "Что-то страшное грядет" (Something Wicked This Way Comes, 1962), "Заполночь" (Long After Midnight, 1977), "Смерть – удел одиноких" (Death is a Lonely Business, 1985), "Кладбище для лунатиков" (Graveyard for Lunatics, 1990).В числе его наиболее значительных сборников – "Человек в картинках" (The Illustrated Man, 1951), "Золотые яблоки Солнца" (The Golden Apples of the Sun, 1953), "Страна октября" (The October Country, 1955), "Лекарство от меланхолии" (A Medicin for Melancholy, 1959), "Механизмы радости" (The Machineries of Joy, 1964), "Электрическое тело пою!" (I Sing the Body Electric, 1969), "Канун всех святых" (The Halloween Tree, 1993), "Быстрее взгляда" (Quicker Than the Eye, 1996), "Несущийся слепец" (The Driving Blind, 1997).Он адаптировал 59 своих рассказов для телесериала "Театр Рэя Брэдбери" (1985-1992).Его последний роман "Лето, прощай!" (Farewell Summer) вышел в 2006 году.Всего Брэдбери опубликовал более 30 книг, около 600 рассказов, многочисленных стихотворений, эссе, пьес.<a href="http://www.imdb.com/name/nm0001969/awards?ref_=nmbio_ql_op_1" target="_blank">Брэдбери</a> – лауреат премий Эмми (1994), Брэма Стокера (1989), премии "Сатурн" американской Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов (1984, 1999) и многих других. В 1988 году он был <a href="http://ria.ru/culture/20120606/666948944.html" target="_blank">удостоен титула "Гранд-мастер"</a>. В 2000 году был награжден медалью фонда Национальной книжной премии за выдающийся вклад в американскую литературу. Являлся почетным доктором литературы колледжа Уиттьер (штат Калифорния).Именем писателя был <a href="https://www.imdb.com/name/nm0001969/bio?ref_=nm_ov_bio_sm" target="_blank">назван</a> астероид "9766 Брэдбери", в честь его романа "Вино из одуванчиков" кратер на Луне получил название "Кратер одуванчика".В 2002 году писатель был удостоен "звезды" на Голливудской аллее славы.В 2004 году Брэдбери получил американскую Национальную медаль искусств.В 2007 году он стал кавалером французского ордена Искусств и литературы. Писатель был обладателем Пулитцеровской премии за 2007 год (<a href="https://www.pulitzer.org/prize-winners-by-year/2007" target="_blank">специальной награды</a>) как непревзойденный автор научной фантастики и фэнтези.В 2012 году специалисты НАСА <a href="https://ria.ru/20120822/728908870.html" target="_blank">присвоили</a> имя Рэя Брэдбери месту посадки марсохода Curiosity на поверхности Марса. 5 июня 2012 года Рэй Брэдбери <a href="https://ria.ru/20120606/666948944.html" target="_blank">скончался в Калифорнии</a>. Брэдбери был женат на Маргарет МакКлюр (1922-2003), с которой сочетался браком в 1947 году. Он был отцом четырех дочерей.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
сша
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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сша, рэй брэдбери, справки

Биография Рэя Брэдбери

02:46 22.08.2020
68
© AP Photo / Steve Castillo, fileАмериканский писатель-фантаст Рэй Брэдбери
Американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери
© AP Photo / Steve Castillo, file
Американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери (Ray Bradbury) родился 22 августа 1920 года в городе Уокигане, штат Иллинойс, США.
В 1934 году, в разгар Великой депрессии, семья Брэдбери перебралась в Лос-Анджелес.
Литературой Рэй Брэдбери всерьез увлекся еще в школе, сочинять начал в возрасте 12 лет.
В 1938 году в Лос-Анжелесе окончил среднюю школу, в колледж ему поступить так и не удалось.
В 1938-1942 годах он продавал газеты на улице, пока литературное творчество не стало приносить регулярный заработок.
В 1937 году Брэдбери вступил в лос-анджелесскую "Лигу научных фантастов", в 1938 году в одном из изданий лиги он опубликовал свой первый рассказ под названием "Дилемма Холлербохена" (Hollerbochen’s Dilemma).
В научно-фантастических журналах его первой публикацией стал рассказ "Маятник" (Pendulum), вышедший в 1941 году.
За первым сборником рассказов "Мрачный карнавал" (Dark Carnival, 1947) вышли "Марсианские хроники" (The Martian Chronicles, 1950) – цепь связанных общим сюжетом новелл о прагматиках-землянах, эксплуатирующих и развращающих идиллически настроенных марсиан. Роман стал классикой научной фантастики и самым известным произведением Брэдбери.
Затем в первых номерах журнала Playboy вышла его повесть "451 градус по Фаренгейту" (Fahrenheit 451, 1953), которая принесла писателю мировую известность. В 1966 году повесть была экранизирована режиссером Франсуа Трюффо.
Среди наиболее известных произведений Брэдбери – романизированная автобиография "Вино из одуванчиков" (Dandelion Wine, 1957), романы "Что-то страшное грядет" (Something Wicked This Way Comes, 1962), "Заполночь" (Long After Midnight, 1977), "Смерть – удел одиноких" (Death is a Lonely Business, 1985), "Кладбище для лунатиков" (Graveyard for Lunatics, 1990).
В числе его наиболее значительных сборников – "Человек в картинках" (The Illustrated Man, 1951), "Золотые яблоки Солнца" (The Golden Apples of the Sun, 1953), "Страна октября" (The October Country, 1955), "Лекарство от меланхолии" (A Medicin for Melancholy, 1959), "Механизмы радости" (The Machineries of Joy, 1964), "Электрическое тело пою!" (I Sing the Body Electric, 1969), "Канун всех святых" (The Halloween Tree, 1993), "Быстрее взгляда" (Quicker Than the Eye, 1996), "Несущийся слепец" (The Driving Blind, 1997).
Он адаптировал 59 своих рассказов для телесериала "Театр Рэя Брэдбери" (1985-1992).
Его последний роман "Лето, прощай!" (Farewell Summer) вышел в 2006 году.
Всего Брэдбери опубликовал более 30 книг, около 600 рассказов, многочисленных стихотворений, эссе, пьес.
Брэдбери – лауреат премий Эмми (1994), Брэма Стокера (1989), премии "Сатурн" американской Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов (1984, 1999) и многих других.
В 1988 году он был удостоен титула "Гранд-мастер". В 2000 году был награжден медалью фонда Национальной книжной премии за выдающийся вклад в американскую литературу. Являлся почетным доктором литературы колледжа Уиттьер (штат Калифорния).
Именем писателя был назван астероид "9766 Брэдбери", в честь его романа "Вино из одуванчиков" кратер на Луне получил название "Кратер одуванчика".
В 2002 году писатель был удостоен "звезды" на Голливудской аллее славы.
В 2004 году Брэдбери получил американскую Национальную медаль искусств.
В 2007 году он стал кавалером французского ордена Искусств и литературы.
Писатель был обладателем Пулитцеровской премии за 2007 год (специальной награды) как непревзойденный автор научной фантастики и фэнтези.
В 2012 году специалисты НАСА присвоили имя Рэя Брэдбери месту посадки марсохода Curiosity на поверхности Марса.
5 июня 2012 года Рэй Брэдбери скончался в Калифорнии.
Брэдбери был женат на Маргарет МакКлюр (1922-2003), с которой сочетался браком в 1947 году. Он был отцом четырех дочерей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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СШАРэй БрэдбериСправки
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