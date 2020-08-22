Лукашенко призвал не допускать межнациональной розни в Белоруссии
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в национальном вопросе в республике порядок, и призвал граждан и далее не допускать межнациональной розни.
"Слава богу, хоть вы и все мы в Беларуси – в национальном вопросе у нас порядок. У нас нет озлобленности поляков на русских, русских - на литовцев, литовцев - на поляков. Ни в коем случае нельзя допустить межнациональной розни. Это будет последнее, что мы сделаем прежде, чем поставим крест на нашей многонациональной стране", - заявил Лукашенко на митинге в свою поддержку в Гродно, трансляцию которого ведет RT.
При этом президент отметил, что его удивляет позиция некоторых белорусских конфессий относительно ситуации, которая сложилась в республике на фоне акций протеста. "Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы не для политики, туда люди душой должны приходить, как это было всегда. Не идите на поводу у отщепенцев", - сказал Лукашенко.
Он уверен, что некоторым священнослужителям потом будет "стыдно и позорно" за то, какую они позицию занимают сейчас. "И государство с безразличием на это смотреть не будет", - добавил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.