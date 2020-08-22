https://ria.ru/20200822/belorussiya-1576149040.html

Лукашенко призвал не допускать межнациональной розни в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в национальном вопросе в республике порядок, и призвал граждан и далее не допускать межнациональной розни. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:40

2020-08-22T15:40

2020-08-22T15:40

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

гродно

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что в национальном вопросе в республике порядок, и призвал граждан и далее не допускать межнациональной розни."Слава богу, хоть вы и все мы в Беларуси – в национальном вопросе у нас порядок. У нас нет озлобленности поляков на русских, русских - на литовцев, литовцев - на поляков. Ни в коем случае нельзя допустить межнациональной розни. Это будет последнее, что мы сделаем прежде, чем поставим крест на нашей многонациональной стране", - заявил Лукашенко на митинге в свою поддержку в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, трансляцию которого ведет <a href="https://russian.rt.com/ussr/article/776247-lukashenko-grodno-miting" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>.При этом президент отметил, что его удивляет позиция некоторых белорусских конфессий относительно ситуации, которая сложилась в республике на фоне акций протеста. "Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться. Церкви, костелы не для политики, туда люди душой должны приходить, как это было всегда. Не идите на поводу у отщепенцев", - сказал Лукашенко.Он уверен, что некоторым священнослужителям потом будет "стыдно и позорно" за то, какую они позицию занимают сейчас. "И государство с безразличием на это смотреть не будет", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576143001.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире