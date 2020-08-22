https://ria.ru/20200822/belorussiya-1576126564.html

В СК Белоруссии возбудили новое уголовное дело после протестов

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против мужчины, планировавшего передать "коктейль Молотова" протестующим, сообщает СК. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T12:36

2020-08-22T12:36

2020-08-22T12:36

протесты в белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возбудил уголовное дело против мужчины, планировавшего передать "коктейль Молотова" протестующим, сообщает СК."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295-3 УК ("незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ"). В отношении молодого человека применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По информации правоохранителей, 12 августа около часа ночи полицейские задержали при попытке скрыться автомобиль, в котором находились 20-летний мужчина и его 45-летняя мать. Ранее полицейские посчитали находившихся в машине причастными к массовым беспорядкам.В авто полиция обнаружила бутылки с жидкостью, бензин, машинное масло и тряпки. На допросе молодой человек сказал, что решил приготовить "коктейль Молотова" по инструкции из Telegram-каналов, чтобы передать его протестующим, но он передумал и решил отправиться с матерью домой, а выкинуть комплектующие коктейля в городе побоялся.

https://ria.ru/20200820/1576041884.html

https://ria.ru/20200815/1575831586.html

Владимир Ф. Быченков В Белоруссии нет полиции. У нас - милиция. И, как видим, неплохо работает. 16

Александр Белый Во причесывает!)))) Передумал)))) Передумал он только тогда, когда его задержали! 11

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, в мире