https://ria.ru/20200822/belorussiya-1576126564.html
В СК Белоруссии возбудили новое уголовное дело после протестов
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против мужчины, планировавшего передать "коктейль Молотова" протестующим, сообщает СК. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T12:36
2020-08-22T12:36
2020-08-22T12:36
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> возбудил уголовное дело против мужчины, планировавшего передать "коктейль Молотова" протестующим, сообщает СК."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295-3 УК ("незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ"). В отношении молодого человека применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По информации правоохранителей, 12 августа около часа ночи полицейские задержали при попытке скрыться автомобиль, в котором находились 20-летний мужчина и его 45-летняя мать. Ранее полицейские посчитали находившихся в машине причастными к массовым беспорядкам.В авто полиция обнаружила бутылки с жидкостью, бензин, машинное масло и тряпки. На допросе молодой человек сказал, что решил приготовить "коктейль Молотова" по инструкции из Telegram-каналов, чтобы передать его протестующим, но он передумал и решил отправиться с матерью домой, а выкинуть комплектующие коктейля в городе побоялся.
https://ria.ru/20200820/1576041884.html
https://ria.ru/20200815/1575831586.html
Владимир Ф. Быченков
В Белоруссии нет полиции. У нас - милиция. И, как видим, неплохо работает.
16
Александр Белый
Во причесывает!)))) Передумал)))) Передумал он только тогда, когда его задержали!
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белоруссия
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире
МИНСК, 22 авг - РИА Новости.
Следственный комитет Белоруссии
возбудил уголовное дело против мужчины, планировавшего передать "коктейль Молотова" протестующим, сообщает СК.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 295-3 УК ("незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ"). В отношении молодого человека применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, 12 августа около часа ночи полицейские задержали при попытке скрыться автомобиль, в котором находились 20-летний мужчина и его 45-летняя мать. Ранее полицейские посчитали находившихся в машине причастными к массовым беспорядкам.
В авто полиция обнаружила бутылки с жидкостью, бензин, машинное масло и тряпки. На допросе молодой человек сказал, что решил приготовить "коктейль Молотова" по инструкции из Telegram-каналов, чтобы передать его протестующим, но он передумал и решил отправиться с матерью домой, а выкинуть комплектующие коктейля в городе побоялся.