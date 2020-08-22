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https://ria.ru/20200822/analizy-1576134525.html
Минздрав сообщил о кофеине и алкоголе в анализах Навального
В моче российского блогера Алексея Навального найдены алкоголь и кофеин, сообщили в Минздраве Омской области. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T13:50
2020-08-22T18:42
госпитализация алексея навального в омске
алексей навальный
омская область
общество
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<strong>ОМСК, 22 авг — РИА Новости.</strong> В моче российского блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/">Алексея Навального</a> найдены алкоголь и кофеин, сообщили в Минздраве <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>.Накануне частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине. Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) транспортировали в клинику "Шарите"."Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)", — пояснили в региональном ведомстве.Там также сообщили, что омские врачи готовы предоставить немецким коллегам все результаты обследований Навального.Госпитализация Алексея НавальногоВ четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из <a href="https://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в Москву, экстренно приземлился в <a href="https://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.Представители Навального предположили, что он отравился токсическими веществами.По данным авиакомпании <a href="http://ria.ru/organization_S7_Airlines/">S7</a>, на борту он ничего не ел и не пил. Перед вылетом блогер выпил чай в кофейне аэропорта.Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию.
https://ria.ru/20200822/klinika-1576124668.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576114013.html
Аж в Берлин на опохмелку?
528
Опа, алкоголь закусывал колбасой в обертке? Так надо быть осторожнее, алеша, ты еще нужен в борьбе с Россией!
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омская область
РИА Новости
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального в омске, алексей навальный, омская область, общество

Минздрав сообщил о кофеине и алкоголе в анализах Навального

13:50 22.08.2020 (обновлено: 18:42 22.08.2020)
287160
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный
© РИА Новости / Валерий Мельнико
ОМСК, 22 авг — РИА Новости. В моче российского блогера Алексея Навального найдены алкоголь и кофеин, сообщили в Минздраве Омской области.
Накануне частный самолет с Навальным и его супругой Юлией приземлился в Берлине. Основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) транспортировали в клинику "Шарите".
Полиция перегородила проезд в приемный покой больницы в Берлине, куда доставили Навального
Вчера, 11:26
Навального доставили в клинику в Берлине
"Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)", — пояснили в региональном ведомстве.
Там также сообщили, что омские врачи готовы предоставить немецким коллегам все результаты обследований Навального.

Госпитализация Алексея Навального

В четверг утром самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру в полете стало плохо, после посадки его поместили в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.
Представители Навального предположили, что он отравился токсическими веществами.
По данным авиакомпании S7, на борту он ничего не ел и не пил. Перед вылетом блогер выпил чай в кофейне аэропорта.
Омские медики не выявили ядов и следов их пребывания в крови и моче пациента. Врачи считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
После консилиума российских и немецких врачей и стабилизации состояния Навального родственникам разрешили перевезти его в клинику в Германию.
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267442311824217
Обсудить 451
Госпитализация Алексея Навального в ОмскеАлексей НавальныйОмская областьОбщество
Популярные комментарии
Аж в Берлин на опохмелку?
22 августа, 13:54
Александр Невский
292112032119
Опа, алкоголь закусывал колбасой в обертке? Так надо быть осторожнее, алеша, ты еще нужен в борьбе с Россией!
22 августа, 13:55
Петя Грин
95241153139
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