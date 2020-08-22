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https://ria.ru/20200822/1576088294.html
Как не заблудиться в лесу и найти дорогу домой — советы поисковиков
Сезон сбора грибов в самом разгаре, и многие любители даров леса целыми семьями выдвигаются на "охоту". Лисички, подосиновики, опята, белые, подберезовики,... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T08:00
2020-08-22T12:01
хорошие новости
россия
хорошие новости
поисковый отряд "лиза алерт"
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Сезон сбора грибов в самом разгаре, и многие любители даров леса целыми семьями выдвигаются на "охоту". Лисички, подосиновики, опята, белые, подберезовики, сморчки и сыроежки так и манят дачников. Однако в процессе сбора любимых грибов можно легко увлечься и заблудиться.Поэтому к походу в лес очень важно правильно подготовиться. И начать нужно с самого простого — одежды. Конечно, в домашней одежде, трениках и бесформенной куртке цвета хаки, пропахшей дымом и "прописавшейся" на даче, может быть гораздо удобнее. Но, как рассказали РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт", лучше все-таки сделать выбор в пользу яркой одежды или жилета со световозвращающими элементами. Это не только поможет самим грибникам держать друг друга в поле зрения, но и значительно облегчит работу специалистов при поиске пропавших или потерявшихся."Люди привыкли ходить в лес в одежде защитного цвета, а она отлично работает против поисковиков — в ней совершенно не видно человека. Даже в двух метрах можно пройти мимо лежащего человека, который не может откликаться и не подает видимых признаков жизни, и не заметить его", — отметил координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", оперативный дежурный и куратор по Центральному и Северо-Западному федеральным округам Олег Молодовский.Помимо этого, по его словам, нужно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон и портативное зарядное устройство, так как даже смартфоны с хорошими аккумуляторами в условиях неустойчивого интернета и отсутствия связи разряжаются очень быстро. Телефоны в таком случае выступают и как средство связи в экстренных случаях, и как портативные навигаторы.Правда, на некоторых лесных участках мобильная связь может подвести. Поэтому для ориентирования на местности поисковики рекомендуют любителям грибной охоты использовать компас или туристические навигаторы. Главное — научиться правильно ими пользоваться, подчеркнул координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".Но случается, что даже бывалые туристы и походники все-таки не могут найти выход или нужную тропу в сторону дома. В первую очередь, если человек понял, что заблудился, специалисты советуют остановиться и внимательно осмотреться вокруг."Часто, когда люди начинают передвигаться и блуждать по лесу, они заходят в болота, буреломы и так далее. Чтобы этого не случилось, останавливаемся, оцениваем ситуацию. Если визуально видно опушку, просвет, то можно проверить — возможно, это очевидный выход из леса. Но делается это только при условии того, что есть возможность вернуться на ту точку, где осознали, что потерялись. То есть далеко от этой точки мы уже не уходим", — отметил координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".Также нужно сразу позвонить спасателям по номеру 112 и ждать дальнейших указаний от специалистов. С поисковиками также можно связаться по номеру бесплатной круглосуточной горячей линии 8 (800) 700-54-52. По словам Молодовского, принципиально важно в первую очередь связаться именно со спасателями, а не с родственниками, друзьями и знакомыми, так как из-за большого количества вызовов заряд телефона продержится гораздо меньше."Заряд мобильного телефона — билет домой. Как только гаджет сядет, весь процесс поисково-спасательных работ резко усложнится. Это важный момент", — подчеркнул он.А что делать тем, кто остался по ту сторону леса? Тем, кто ждет грибников с их "уловом" дома? Специалист отметил, что нужно трезво оценивать возможности своих друзей и близких и не дожидаться темноты, если они уже очевидно задерживаются или не выходят на связь."Если человек к назначенному времени не вернулся, то сразу же вызывайте спасателей. Не ждите вечера, когда стемнеет, начнется дождь, человек окажется в мокром, холодном лесу один. Звоните спасателям сразу, как только у вас есть хоть какое-то предположение, что человек мог потеряться", — сказал координатор поисково-спасательного отряда, добавив, что, если заблудившийся смог выйти на связь, не стоит постоянно ему названивать, чтобы сохранить заряд его телефона.В целом, чтобы поход за грибами не принес много стресса и проблем, а остался лишь приятным воспоминанием, следует внимательно отнестись к выбору площадки для "тихой охоты" и по возможности заранее изучить расположение лесополосы."Люди считают, что чем дальше они углубились в лес, чем глубже залезли в самую чащу, тем больше вероятность найти много грибов. Нет, грибы растут везде, в том числе и в маленьких лесах. Поэтому если человек заранее посмотрит карту и выберет лес меньше по размеру, то это вполне может ему помочь, в том случае, если он заблудился. Вероятнее всего, человек сможет выйти сам, самостоятельно и безболезненно, хотя бы на какую-либо просеку", — резюмировал Олег Молодовский.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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россия, хорошие новости, поисковый отряд "лиза алерт"

Как не заблудиться в лесу и найти дорогу домой — советы поисковиков

08:00 22.08.2020 (обновлено: 12:01 22.08.2020)
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© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Вид на лес с высоты птичьего полета
Вид на лес с высоты птичьего полета
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сезон сбора грибов в самом разгаре, и многие любители даров леса целыми семьями выдвигаются на "охоту". Лисички, подосиновики, опята, белые, подберезовики, сморчки и сыроежки так и манят дачников. Однако в процессе сбора любимых грибов можно легко увлечься и заблудиться.
Поэтому к походу в лес очень важно правильно подготовиться. И начать нужно с самого простого — одежды. Конечно, в домашней одежде, трениках и бесформенной куртке цвета хаки, пропахшей дымом и "прописавшейся" на даче, может быть гораздо удобнее. Но, как рассказали РИА Новости в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт", лучше все-таки сделать выбор в пользу яркой одежды или жилета со световозвращающими элементами. Это не только поможет самим грибникам держать друг друга в поле зрения, но и значительно облегчит работу специалистов при поиске пропавших или потерявшихся.
"Люди привыкли ходить в лес в одежде защитного цвета, а она отлично работает против поисковиков — в ней совершенно не видно человека. Даже в двух метрах можно пройти мимо лежащего человека, который не может откликаться и не подает видимых признаков жизни, и не заметить его", — отметил координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", оперативный дежурный и куратор по Центральному и Северо-Западному федеральным округам Олег Молодовский.
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Навигаторы для ориентирования в лесу
Навигаторы для ориентирования в лесу
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Навигаторы для ориентирования в лесу
Помимо этого, по его словам, нужно взять с собой полностью заряженный мобильный телефон и портативное зарядное устройство, так как даже смартфоны с хорошими аккумуляторами в условиях неустойчивого интернета и отсутствия связи разряжаются очень быстро. Телефоны в таком случае выступают и как средство связи в экстренных случаях, и как портативные навигаторы.
Правда, на некоторых лесных участках мобильная связь может подвести. Поэтому для ориентирования на местности поисковики рекомендуют любителям грибной охоты использовать компас или туристические навигаторы. Главное — научиться правильно ими пользоваться, подчеркнул координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

"Если человек умеет ориентироваться по солнцу и идет в лес именно в солнечную погоду, у него хорошая, подготовленная обувь, которая защищает голеностоп от травм, яркая одежда, телефон, который полностью заряжен, то вероятность заблудиться у этого человека будет меньше", — сказал Олег Молодовский.

Но случается, что даже бывалые туристы и походники все-таки не могут найти выход или нужную тропу в сторону дома. В первую очередь, если человек понял, что заблудился, специалисты советуют остановиться и внимательно осмотреться вокруг.
"Часто, когда люди начинают передвигаться и блуждать по лесу, они заходят в болота, буреломы и так далее. Чтобы этого не случилось, останавливаемся, оцениваем ситуацию. Если визуально видно опушку, просвет, то можно проверить — возможно, это очевидный выход из леса. Но делается это только при условии того, что есть возможность вернуться на ту точку, где осознали, что потерялись. То есть далеко от этой точки мы уже не уходим", — отметил координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Также нужно сразу позвонить спасателям по номеру 112 и ждать дальнейших указаний от специалистов. С поисковиками также можно связаться по номеру бесплатной круглосуточной горячей линии 8 (800) 700-54-52. По словам Молодовского, принципиально важно в первую очередь связаться именно со спасателями, а не с родственниками, друзьями и знакомыми, так как из-за большого количества вызовов заряд телефона продержится гораздо меньше.
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе
1 из 4
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе
2 из 4
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе
3 из 4
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе
4 из 4
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
1 из 4
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
2 из 4
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
3 из 4
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
4 из 4
Поиск пропавших в лесной полосе
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
"Заряд мобильного телефона — билет домой. Как только гаджет сядет, весь процесс поисково-спасательных работ резко усложнится. Это важный момент", — подчеркнул он.
А что делать тем, кто остался по ту сторону леса? Тем, кто ждет грибников с их "уловом" дома? Специалист отметил, что нужно трезво оценивать возможности своих друзей и близких и не дожидаться темноты, если они уже очевидно задерживаются или не выходят на связь.
"Если человек к назначенному времени не вернулся, то сразу же вызывайте спасателей. Не ждите вечера, когда стемнеет, начнется дождь, человек окажется в мокром, холодном лесу один. Звоните спасателям сразу, как только у вас есть хоть какое-то предположение, что человек мог потеряться", — сказал координатор поисково-спасательного отряда, добавив, что, если заблудившийся смог выйти на связь, не стоит постоянно ему названивать, чтобы сохранить заряд его телефона.
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Координатор поисково-спасательного отряда "‎Лиза Алерт"‎ Олег Молодовский
Координатор поисково-спасательного отряда ‎ЛизаАлерт‎ Олег Молодовский
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Координатор поисково-спасательного отряда "‎Лиза Алерт"‎ Олег Молодовский
В целом, чтобы поход за грибами не принес много стресса и проблем, а остался лишь приятным воспоминанием, следует внимательно отнестись к выбору площадки для "тихой охоты" и по возможности заранее изучить расположение лесополосы.
"Люди считают, что чем дальше они углубились в лес, чем глубже залезли в самую чащу, тем больше вероятность найти много грибов. Нет, грибы растут везде, в том числе и в маленьких лесах. Поэтому если человек заранее посмотрит карту и выберет лес меньше по размеру, то это вполне может ему помочь, в том случае, если он заблудился. Вероятнее всего, человек сможет выйти сам, самостоятельно и безболезненно, хотя бы на какую-либо просеку", — резюмировал Олег Молодовский.
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