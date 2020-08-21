https://ria.ru/20200821/vodosnabzhenie-1576100478.html

На Соловках построят современную систему водоснабжения

Архангельская область в 2019 году совместно с Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага провела работы по обеспечению жителей Соловков питьевой... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:55

2020-08-21T15:55

2020-08-21T15:55

архангельская область

соловки

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 21 авг - РИА Новости</strong>. Архангельская область в 2019 году совместно с Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага провела работы по обеспечению жителей Соловков питьевой водой должного качества, сообщил врио губернатора Архангельской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj" target="_blank">Александр Цыбульский</a>.Вопрос обеспечения населения Соловков чистой питьевой водой, создания системы канализационных сетей и очистных сооружений обсуждался накануне на заседании Патриаршего попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага, в котором также принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.Как отметил Цыбульский, был проведен ремонт зданий очистных сооружений, насосной станции, а также резервуаров с чистой питьевой водой, осуществлены монтаж и подключение временной модульной станции очистки."Это позволило обеспечить население архипелага водоснабжением, качество которого соответствует нормативным требованиям", – приводит пресс-служба губернатора Поморья его слова.В пресс-службе напомнили, что в 2018 году контракт с компанией, первой взявшейся за реализацию проекта, был расторгнут из-за недобросовестности подрядчика, в связи с чем часть работ взяла на себя область. В этом году правительством области заключен контракт с новым подрядчиком, специалисты которой до конца сентября должны завершить корректировку проекта. После этого документ вновь направят на госэкспертизу."Создание на Соловках современной системы водоснабжения и водоотведения важно как для населения архипелага, так и для монастыря. При этом уже сейчас понятно, что выполнение работ с учетом внесенных корректировок по проекту потребует дополнительного финансирования. Соответствующие заявки направлены в аппарат правительства России", – отметил Цыбульский.В пресс-службе добавили, что глава региона и замглавы Минстроя достигли договоренности о поддержке министерством реализации этих проектов.

https://ria.ru/20200821/bolnitsa-1576099926.html

соловки

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

соловки