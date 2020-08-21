Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20200821/vodosnabzhenie-1576100478.html
На Соловках построят современную систему водоснабжения
Архангельская область в 2019 году совместно с Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага провела работы по обеспечению жителей Соловков питьевой... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:55
2020-08-21T15:55
архангельская область
соловки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155117/37/1551173785_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_c1de98aab5c22f06e791f9c22bea79c8.jpg
<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 21 авг - РИА Новости</strong>. Архангельская область в 2019 году совместно с Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага провела работы по обеспечению жителей Соловков питьевой водой должного качества, сообщил врио губернатора Архангельской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj" target="_blank">Александр Цыбульский</a>.Вопрос обеспечения населения Соловков чистой питьевой водой, создания системы канализационных сетей и очистных сооружений обсуждался накануне на заседании Патриаршего попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага, в котором также принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.Как отметил Цыбульский, был проведен ремонт зданий очистных сооружений, насосной станции, а также резервуаров с чистой питьевой водой, осуществлены монтаж и подключение временной модульной станции очистки."Это позволило обеспечить население архипелага водоснабжением, качество которого соответствует нормативным требованиям", – приводит пресс-служба губернатора Поморья его слова.В пресс-службе напомнили, что в 2018 году контракт с компанией, первой взявшейся за реализацию проекта, был расторгнут из-за недобросовестности подрядчика, в связи с чем часть работ взяла на себя область. В этом году правительством области заключен контракт с новым подрядчиком, специалисты которой до конца сентября должны завершить корректировку проекта. После этого документ вновь направят на госэкспертизу."Создание на Соловках современной системы водоснабжения и водоотведения важно как для населения архипелага, так и для монастыря. При этом уже сейчас понятно, что выполнение работ с учетом внесенных корректировок по проекту потребует дополнительного финансирования. Соответствующие заявки направлены в аппарат правительства России", – отметил Цыбульский.В пресс-службе добавили, что глава региона и замглавы Минстроя достигли договоренности о поддержке министерством реализации этих проектов.
https://ria.ru/20200821/bolnitsa-1576099926.html
соловки
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155117/37/1551173785_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_2369699ca1765e1b59fb09635799b15c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
соловки

На Соловках построят современную систему водоснабжения

15:55 21.08.2020
30
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
АРХАНГЕЛЬСК, 21 авг - РИА Новости. Архангельская область в 2019 году совместно с Фондом по сохранению и развитию Соловецкого архипелага провела работы по обеспечению жителей Соловков питьевой водой должного качества, сообщил врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.
Вопрос обеспечения населения Соловков чистой питьевой водой, создания системы канализационных сетей и очистных сооружений обсуждался накануне на заседании Патриаршего попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага, в котором также принял участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров.
Как отметил Цыбульский, был проведен ремонт зданий очистных сооружений, насосной станции, а также резервуаров с чистой питьевой водой, осуществлены монтаж и подключение временной модульной станции очистки.
"Это позволило обеспечить население архипелага водоснабжением, качество которого соответствует нормативным требованиям", – приводит пресс-служба губернатора Поморья его слова.
В пресс-службе напомнили, что в 2018 году контракт с компанией, первой взявшейся за реализацию проекта, был расторгнут из-за недобросовестности подрядчика, в связи с чем часть работ взяла на себя область. В этом году правительством области заключен контракт с новым подрядчиком, специалисты которой до конца сентября должны завершить корректировку проекта. После этого документ вновь направят на госэкспертизу.
Коридор в больнице
Вчера, 15:48Архангельская область
Современное здание больницы планируют построить на Соловках
"Создание на Соловках современной системы водоснабжения и водоотведения важно как для населения архипелага, так и для монастыря. При этом уже сейчас понятно, что выполнение работ с учетом внесенных корректировок по проекту потребует дополнительного финансирования. Соответствующие заявки направлены в аппарат правительства России", – отметил Цыбульский.
В пресс-службе добавили, что глава региона и замглавы Минстроя достигли договоренности о поддержке министерством реализации этих проектов.
101000
Обсудить 0
Архангельская областьСоловки
Рекомендуем
Коридор в больнице
Современное здание больницы планируют построить на Соловках
Стройка
В одном из аулов Карачаево-Черкесии впервые за 30 лет откроют детсад
Более трехсот проектов рассмотрено Рабочей группой Архкомиссии с начала года
Свыше 300 проектов рассмотрено Мособлархитектурой в 2020 году
Урок в школе
В Тюменской области в 2020 году откроют девять новых школ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Власти Ленобласти готовят программу соцгарантий для жителей региона
Соловецкий монастырь
Цыбульский: проекты развития Соловков должны сохранять духовное наследие
Сбор урожая картофеля
Сезон сбора картофеля стартовал в Московской области
Газовая труба, подключенная к жилому дому
Алексей Миллер и Александр Никитин договорились о газификации Тамбовщины
Сварочные работы
В Подмосковье выдано 85 тысяч электронных документов на техприсоединение
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Подмосковье застройщиков оштрафовали на шесть млн рублей за неделю
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров отметил большой промышленный потенциал Костромской области
Телефонные и интернет-провода
Более 200 объектов Тюменской области подключены к бесплатному интернету
Города России. Тюмень
Фестиваль организаторов детского отдыха пройдет в Тюменской области
Дорожный знак Фотовидеофиксация
В Тамбовской области снизилось количество ДТП на дорогах и число погибших
Поселок
На развитие села в Ярославской области направили 500 миллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния