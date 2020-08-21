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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/tsepkalo-1576081800.html
Цепкало не хочет повторения в Белоруссии "украинского сценария"
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что не хочет повторения для республики "украинского сценария". РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T11:08
2020-08-21T13:46
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
варшава
украина
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Экс-претендент на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> заявил, что не хочет повторения для республики "украинского сценария".Выступая в пятницу на пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a>, он отметил, что сейчас в СМИ "наблюдаются попытки показать, что в нашей стране может произойти разворот"."Показать, что события, которые у нас происходят, похожи на те события, которые имели место в <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>. Мы не хотим украинского сценария, я могу говорить в данном случае за себя, не могу говорить за всех остальных кандидатов", - сказал Цепкало.Политик также заявил, что белорусская оппозиция не хочет реализовывать "украинский" сценарий по смене действующей власти. "Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Надо понимать, что на Украине произошла революция, и эта революция произошла вне рамок электорального цикла", - сказал Цепкало. Он рассказал, что готовы результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента и подведены итоги наблюдения, и эти материалы будут использоваться для "легитимизации <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a>" в качестве президента.Он также высказал свое мнение, что в итоге действующий президент не будет рассматриваться мировым сообществом как законный. Цепкало добавил, что, по его мнению, Россия выстроит политику в отношении действующего президента Лукашенко исходя из понимания его реального "положения в Беларуси". "Но самое главное, что произошла революция в сознании белорусов… Думаю, уже необратимые процессы, которые идут внутри белорусского общества. Беларусь никогда уже не будет той, которой она была до 8 мая 2020 года (до объявления президентских выборов – ред.)", - сказал Цепкало.Политик предполагает, что РФ, Украина, а также <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a>, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франция</a> и Британия ведут переговоры о возможности новых выборов в Белоруссии по стандартам ОБСЕ. "Мне кажется, что ситуация в Беларуси начинает выходить на международный уровень. Я абсолютно уверен в том, что идет сейчас активный диалог между западноевропейскими лидерами, прежде всего Макрон, <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a>, <a href="http://ria.ru/person_Boris_Dzhonson/" target="_blank" data-auto="true">Борис Джонсон</a>, наверное, и президентом России и президентом Украины, нашими двумя наиболее крупными соседями, в том плане, чтобы обеспечить новые справедливые выборы в Беларуси по стандартам ОБСЕ. Я бы очень хотел, чтобы эту позицию поддержал и президент России", - отметил Цепкало, не пояснив, на чем основано это мнение.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200820/1576022602.html
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576092719.html
https://ria.ru/20200820/oppozitsiya-1576068401.html
не хочет, но все для этого делает
21
Да нету там уже и белорусского сценария, всё приходит в норму, провалилась очередная (теперь не цветная, а цветочная) авантюра США через своих вассалов, ещё и Европа приплелась, хотя самих давят те же США и их восточноевропейские слуги.
21
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белоруссия
варшава
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валерий цепкало, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, варшава, украина, в мире

Цепкало не хочет повторения в Белоруссии "украинского сценария"

11:08 21.08.2020 (обновлено: 13:46 21.08.2020)
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© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБелорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Москве
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Москве
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Белорусский государственный деятель, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в Москве. Архивное фото
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что не хочет повторения для республики "украинского сценария".
Выступая в пятницу на пресс-конференции в Варшаве, он отметил, что сейчас в СМИ "наблюдаются попытки показать, что в нашей стране может произойти разворот".
Валерий Цепкало в Варшаве
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"Показать, что события, которые у нас происходят, похожи на те события, которые имели место в Украине. Мы не хотим украинского сценария, я могу говорить в данном случае за себя, не могу говорить за всех остальных кандидатов", - сказал Цепкало.
Политик также заявил, что белорусская оппозиция не хочет реализовывать "украинский" сценарий по смене действующей власти. "Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Надо понимать, что на Украине произошла революция, и эта революция произошла вне рамок электорального цикла", - сказал Цепкало. Он рассказал, что готовы результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента и подведены итоги наблюдения, и эти материалы будут использоваться для "легитимизации Светланы Тихановской" в качестве президента.
Он также высказал свое мнение, что в итоге действующий президент не будет рассматриваться мировым сообществом как законный. Цепкало добавил, что, по его мнению, Россия выстроит политику в отношении действующего президента Лукашенко исходя из понимания его реального "положения в Беларуси". "Но самое главное, что произошла революция в сознании белорусов… Думаю, уже необратимые процессы, которые идут внутри белорусского общества. Беларусь никогда уже не будет той, которой она была до 8 мая 2020 года (до объявления президентских выборов – ред.)", - сказал Цепкало.
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Политик предполагает, что РФ, Украина, а также ФРГ, Франция и Британия ведут переговоры о возможности новых выборов в Белоруссии по стандартам ОБСЕ. "Мне кажется, что ситуация в Беларуси начинает выходить на международный уровень. Я абсолютно уверен в том, что идет сейчас активный диалог между западноевропейскими лидерами, прежде всего Макрон, Меркель, Борис Джонсон, наверное, и президентом России и президентом Украины, нашими двумя наиболее крупными соседями, в том плане, чтобы обеспечить новые справедливые выборы в Беларуси по стандартам ОБСЕ. Я бы очень хотел, чтобы эту позицию поддержал и президент России", - отметил Цепкало, не пояснив, на чем основано это мнение.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Роман Головченко
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВаршаваУкраинаВ мире
Популярные комментарии
не хочет, но все для этого делает
21 августа, 11:10
О Ольга Занкова
1900002
Да нету там уже и белорусского сценария, всё приходит в норму, провалилась очередная (теперь не цветная, а цветочная) авантюра США через своих вассалов, ещё и Европа приплелась, хотя самих давят те же США и их восточноевропейские слуги.
21 августа, 11:14
Александр Невский
2000001
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