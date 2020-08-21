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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576095064.html
Тихановскую "опутали" литовские спецслужбы, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую вывезли в Литву по ее просьбе и при его участии, РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:24
2020-08-21T17:31
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что экс-кандидата в президенты республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> вывезли в Литву по ее просьбе и при его участии, но ее опутали МИД Литвы и местные спецслужбы.Как отмечает <a href="https://sputnik.by/politics/20200821/1045521723/Lukashenko-rasskazal-kto-podgotovil-etu-zavarushku-dlya-Belarusi.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>, "Тихановской, рассказал президент, пришлось помогать с выездом за границу, причем не без его участия"."По ее просьбе. Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали министерство иностранных дел (Литвы - ред.), спецслужбы, она уже начала делать заявления", - приводит агентство слова Лукашенко.Одиннадцатого августа стало известно, что Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576091843.html
А вот к чему прямо сейчас призвали СМИ оппозиции: снять средства с банковских депозитов (прежде всего валютных), так как они посредственно используются властями для финансирования силовых органов. Купить валюту. Рубль слабеет, а люди получат возможность заплатить меньше по кредитам и штрафам. Не оплачивать ближайшую "жировку". Санкции за такой поступок мизерные, но если неоплата в срок будет массовой, то казначейство не сможет вовремя заплатить силовикам. Воздержитесь от покупки алкогольных напитков и табачный изделий. Акциз — значительный источник поступлений в бюджет, а следовательно и в карманы карателей. Предприниматели: задержать оплату налогов (как бы форс-мажор) Задержать оплату поставок государственным предприятиям; Это даст возможность сэкономить или даже заработать дополнительно.Рубль же будет падать.Диаспоре: нужно в рамках кампании солидарности поработать над минимизацией потребления белорусской продукции (производимой на госпредприятиях); задержать оплату уже поставленной
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Прям святая. А как кровь смывать будет ?
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белоруссия
литва
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александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Тихановскую "опутали" литовские спецслужбы, заявил Лукашенко

14:24 21.08.2020 (обновлено: 17:31 21.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Светлана Тихановская
 Светлана Тихановская
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Светлана Тихановская. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидата в президенты республики Светлану Тихановскую вывезли в Литву по ее просьбе и при его участии, но ее опутали МИД Литвы и местные спецслужбы.
Как отмечает Sputnik Беларусь, "Тихановской, рассказал президент, пришлось помогать с выездом за границу, причем не без его участия".
"По ее просьбе. Она нормальная женщина, любит своих детей. Но ее кинули на пепелище, и она сегодня топчется на этих головешках. Ее опутали, окутали министерство иностранных дел (Литвы - ред.), спецслужбы, она уже начала делать заявления", - приводит агентство слова Лукашенко.
Одиннадцатого августа стало известно, что Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Светлана Тихановская
Вчера, 13:31Протесты в Белоруссии
Цепкало заявил, что Тихановская находится в состоянии серьезного стресса
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
75141027
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
А вот к чему прямо сейчас призвали СМИ оппозиции: снять средства с банковских депозитов (прежде всего валютных), так как они посредственно используются властями для финансирования силовых органов. Купить валюту. Рубль слабеет, а люди получат возможность заплатить меньше по кредитам и штрафам. Не оплачивать ближайшую "жировку". Санкции за такой поступок мизерные, но если неоплата в срок будет массовой, то казначейство не сможет вовремя заплатить силовикам. Воздержитесь от покупки алкогольных напитков и табачный изделий. Акциз — значительный источник поступлений в бюджет, а следовательно и в карманы карателей. Предприниматели: задержать оплату налогов (как бы форс-мажор) Задержать оплату поставок государственным предприятиям; Это даст возможность сэкономить или даже заработать дополнительно.Рубль же будет падать.Диаспоре: нужно в рамках кампании солидарности поработать над минимизацией потребления белорусской продукции (производимой на госпредприятиях); задержать оплату уже поставленной
21 августа, 14:41
Ярослав Погодин
1510011
Прям святая. А как кровь смывать будет ?
21 августа, 14:34
ASAlex Smolov
900031
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