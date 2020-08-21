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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576091843.html
Цепкало заявил, что Тихановская находится в состоянии серьезного стресса
Экс-претендент в главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что общается с баллотировавшейся на пост президента республики Светланой Тихановской, старается... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:31
2020-08-21T13:31
протесты в белоруссии
валерий цепкало
светлана тихановская
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Экс-претендент в главы Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> заявил, что общается с баллотировавшейся на пост президента республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a>, старается поднять ей настроение и дух, поскольку она находится в состоянии серьезного стресса.Он добавил, что неуместно призывать ее к каким-то действиям, "она должна сама (их - ред.) определить, а наша задача в этих разговорах - поднять ее дух, чтобы она почувствовала себя увереннее". "Несмотря на то, что она не заявила, что является избранным президентом, мы действуем так, как это видим: мы призываем западноевропейские страны… признать именно ее в качестве законно избранного президента, потому что так будет понятно, в какой архитектуре осуществлять транзит власти", - отметил политик.Цепкало также прокомментировал созданный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> оппозицией координационный совет по трансферу власти, заметив, что не до конца понимает методы работы."Нам пока не очень понятно, что они будут координировать – массовые акции протеста, стачечное движение? И каким образом, находясь в Беларуси, они будут координировать? И принципы его формирования - нас и многих других, кто находится за пределами Беларуси, не включать… Если они такой видят структуру управления, что в ней могут участвовать только те, кто находится в республике, мы тогда не можем принимать участие. Но мы поддерживаем ту концепцию действий, которые были приняты для того, чтобы Светлана Тихановская была избрана президентом", - сказал экс-претендент в главы Белоруссии.Он также напомнил, что ранее, когда его штаб объединил усилия на выборах со штабами экс-банкира <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> и штабом Тихановской, не обсуждались никакие общие "геополитические ориентации", речь шла только о новых выборах и освобождении политзаключенных. "Это была основная повестка дня, вокруг которой объединились три основных штаба. Я так понимаю, что эта же повестка дня перекочевала и в координационный совет, ничего другого там не появилось. Та же линия проводится им", - сказал политик.Цепкало и его семья в настоящее время находятся за пределами Белоруссии, в республике на него заведено уголовное дело, предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере, и он объявлен в розыск. Тихановская в настоящее время находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
https://ria.ru/20200820/1575998864.html
Не удивительно Так подставить народ.
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валерий цепкало, светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Цепкало заявил, что Тихановская находится в состоянии серьезного стресса

13:31 21.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Экс-претендент в главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что общается с баллотировавшейся на пост президента республики Светланой Тихановской, старается поднять ей настроение и дух, поскольку она находится в состоянии серьезного стресса.
"Мы последний раз разговаривали позавчера. И три дня назад разговаривали. Смысл разговоров заключается в большей степени в том, чтобы поднять ее дух, ее настроение, потому что мы понимаем, что она как женщина и мать находится в состоянии довольно серьезного стресса, на нее оказали сильное психологическое воздействие", - сказал Цепкало во время пресс-конференции в пятницу.
Он добавил, что неуместно призывать ее к каким-то действиям, "она должна сама (их - ред.) определить, а наша задача в этих разговорах - поднять ее дух, чтобы она почувствовала себя увереннее". "Несмотря на то, что она не заявила, что является избранным президентом, мы действуем так, как это видим: мы призываем западноевропейские страны… признать именно ее в качестве законно избранного президента, потому что так будет понятно, в какой архитектуре осуществлять транзит власти", - отметил политик.
Цепкало также прокомментировал созданный в Белоруссии оппозицией координационный совет по трансферу власти, заметив, что не до конца понимает методы работы.
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"Нам пока не очень понятно, что они будут координировать – массовые акции протеста, стачечное движение? И каким образом, находясь в Беларуси, они будут координировать? И принципы его формирования - нас и многих других, кто находится за пределами Беларуси, не включать… Если они такой видят структуру управления, что в ней могут участвовать только те, кто находится в республике, мы тогда не можем принимать участие. Но мы поддерживаем ту концепцию действий, которые были приняты для того, чтобы Светлана Тихановская была избрана президентом", - сказал экс-претендент в главы Белоруссии.
Он также напомнил, что ранее, когда его штаб объединил усилия на выборах со штабами экс-банкира Виктора Бабарико и штабом Тихановской, не обсуждались никакие общие "геополитические ориентации", речь шла только о новых выборах и освобождении политзаключенных. "Это была основная повестка дня, вокруг которой объединились три основных штаба. Я так понимаю, что эта же повестка дня перекочевала и в координационный совет, ничего другого там не появилось. Та же линия проводится им", - сказал политик.
Цепкало и его семья в настоящее время находятся за пределами Белоруссии, в республике на него заведено уголовное дело, предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере, и он объявлен в розыск. Тихановская в настоящее время находится в Литве.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не удивительно Так подставить народ.
21 августа, 13:35
ASAlex Smolov
1400000
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