https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576091843.html

Цепкало заявил, что Тихановская находится в состоянии серьезного стресса

Экс-претендент в главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что общается с баллотировавшейся на пост президента республики Светланой Тихановской, старается... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:31

2020-08-21T13:31

2020-08-21T13:31

протесты в белоруссии

валерий цепкало

светлана тихановская

виктор бабарико

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг – РИА Новости.</strong> Экс-претендент в главы Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a> заявил, что общается с баллотировавшейся на пост президента республики <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a>, старается поднять ей настроение и дух, поскольку она находится в состоянии серьезного стресса.Он добавил, что неуместно призывать ее к каким-то действиям, "она должна сама (их - ред.) определить, а наша задача в этих разговорах - поднять ее дух, чтобы она почувствовала себя увереннее". "Несмотря на то, что она не заявила, что является избранным президентом, мы действуем так, как это видим: мы призываем западноевропейские страны… признать именно ее в качестве законно избранного президента, потому что так будет понятно, в какой архитектуре осуществлять транзит власти", - отметил политик.Цепкало также прокомментировал созданный в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> оппозицией координационный совет по трансферу власти, заметив, что не до конца понимает методы работы."Нам пока не очень понятно, что они будут координировать – массовые акции протеста, стачечное движение? И каким образом, находясь в Беларуси, они будут координировать? И принципы его формирования - нас и многих других, кто находится за пределами Беларуси, не включать… Если они такой видят структуру управления, что в ней могут участвовать только те, кто находится в республике, мы тогда не можем принимать участие. Но мы поддерживаем ту концепцию действий, которые были приняты для того, чтобы Светлана Тихановская была избрана президентом", - сказал экс-претендент в главы Белоруссии.Он также напомнил, что ранее, когда его штаб объединил усилия на выборах со штабами экс-банкира <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a> и штабом Тихановской, не обсуждались никакие общие "геополитические ориентации", речь шла только о новых выборах и освобождении политзаключенных. "Это была основная повестка дня, вокруг которой объединились три основных штаба. Я так понимаю, что эта же повестка дня перекочевала и в координационный совет, ничего другого там не появилось. Та же линия проводится им", - сказал политик.Цепкало и его семья в настоящее время находятся за пределами Белоруссии, в республике на него заведено уголовное дело, предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере, и он объявлен в розыск. Тихановская в настоящее время находится в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

https://ria.ru/20200820/1575998864.html

Alex Smolov Не удивительно Так подставить народ. 14

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, светлана тихановская, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире