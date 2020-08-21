Цепкало заявил, что Тихановская находится в состоянии серьезного стресса
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МИНСК, 21 авг – РИА Новости. Экс-претендент в главы Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что общается с баллотировавшейся на пост президента республики Светланой Тихановской, старается поднять ей настроение и дух, поскольку она находится в состоянии серьезного стресса.
"Мы последний раз разговаривали позавчера. И три дня назад разговаривали. Смысл разговоров заключается в большей степени в том, чтобы поднять ее дух, ее настроение, потому что мы понимаем, что она как женщина и мать находится в состоянии довольно серьезного стресса, на нее оказали сильное психологическое воздействие", - сказал Цепкало во время пресс-конференции в пятницу.
Он добавил, что неуместно призывать ее к каким-то действиям, "она должна сама (их - ред.) определить, а наша задача в этих разговорах - поднять ее дух, чтобы она почувствовала себя увереннее". "Несмотря на то, что она не заявила, что является избранным президентом, мы действуем так, как это видим: мы призываем западноевропейские страны… признать именно ее в качестве законно избранного президента, потому что так будет понятно, в какой архитектуре осуществлять транзит власти", - отметил политик.
Цепкало также прокомментировал созданный в Белоруссии оппозицией координационный совет по трансферу власти, заметив, что не до конца понимает методы работы.
"Нам пока не очень понятно, что они будут координировать – массовые акции протеста, стачечное движение? И каким образом, находясь в Беларуси, они будут координировать? И принципы его формирования - нас и многих других, кто находится за пределами Беларуси, не включать… Если они такой видят структуру управления, что в ней могут участвовать только те, кто находится в республике, мы тогда не можем принимать участие. Но мы поддерживаем ту концепцию действий, которые были приняты для того, чтобы Светлана Тихановская была избрана президентом", - сказал экс-претендент в главы Белоруссии.
Он также напомнил, что ранее, когда его штаб объединил усилия на выборах со штабами экс-банкира Виктора Бабарико и штабом Тихановской, не обсуждались никакие общие "геополитические ориентации", речь шла только о новых выборах и освобождении политзаключенных. "Это была основная повестка дня, вокруг которой объединились три основных штаба. Я так понимаю, что эта же повестка дня перекочевала и в координационный совет, ничего другого там не появилось. Та же линия проводится им", - сказал политик.
Цепкало и его семья в настоящее время находятся за пределами Белоруссии, в республике на него заведено уголовное дело, предположительно, по статье о получении взятки в особо крупном размере, и он объявлен в розыск. Тихановская в настоящее время находится в Литве.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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