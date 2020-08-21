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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576090139.html
Тихановская призвала уважать суверенитет Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала все страны мира уважать суверенитет Белоруссии. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:08
2020-08-21T13:08
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
белоруссия
в мире
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<strong>ВИЛЬНЮС, 21 авг - РИА Новости.</strong> Экс-кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> призвала все страны мира уважать суверенитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в разговоре с Лукашенко подтвердил готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Союзного государства, а также, в случае необходимости, по линии ОДКБ.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Тихановская.После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576089876.html
умилительно))) призывать уважать суверенитет Беларуси В ВИЛЬНЮСЕ!!!
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россия
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светлана тихановская, россия, белоруссия, в мире

Тихановская призвала уважать суверенитет Белоруссии

13:08 21.08.2020
714
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Светлана Тихановская. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 21 авг - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала все страны мира уважать суверенитет Белоруссии.

"Я призываю все страны мира уважать суверенитет Республики Беларусь", - сказала Тихановская на пресс-конференции в Вильнюсе, отвечая на вопрос, опасается ли она российского вмешательства в ситуацию в Белоруссии, в том числе возможности применения военной силы или оказания военной поддержки действующему лидеру Александру Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в разговоре с Лукашенко подтвердил готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Союзного государства, а также, в случае необходимости, по линии ОДКБ.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что победила Тихановская.
Светлана Тихановская
Вчера, 13:04Протесты в Белоруссии
Тихановская заявила, что российские власти не пытались связаться с ней
После выборов в стране начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
умилительно))) призывать уважать суверенитет Беларуси В ВИЛЬНЮСЕ!!!
21 августа, 13:17
О Ольга Занкова
650001
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