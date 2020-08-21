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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576089876.html
Тихановская заявила, что российские власти не пытались связаться с ней
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что российское руководство не пыталось связаться с ней. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:04
2020-08-21T13:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
госпогранкомитет белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>ВИЛЬНЮС, 21 авг - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что российское руководство не пыталось связаться с ней."Попыток связаться со мной не было", - ответила Тихановская на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.Одиннадцатого августа стало известно, что Тихановская въехала на территорию <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a> заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200819/1575974416.html
https://ria.ru/20200819/1575962435.html
Это несомненная промашка Путина. Как он мог ?
15
а зачем российские власти должны с ней общаться? она кто?
14
10
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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светлана тихановская, госпогранкомитет белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Тихановская заявила, что российские власти не пытались связаться с ней

13:04 21.08.2020
711
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Светлана Тихановская
 Светлана Тихановская
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Светлана Тихановская. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 21 авг - РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что российское руководство не пыталось связаться с ней.
"Попыток связаться со мной не было", - ответила Тихановская на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.
Светлана Тихановская
19 августа, 11:44Протесты в Белоруссии
Латвия не стала признавать Тихановскую победителем выборов в Белоруссии
Одиннадцатого августа стало известно, что Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Светлана Тихановская
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3781005
Обсудить 10
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяГоспогранкомитет БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Это несомненная промашка Путина. Как он мог ?
21 августа, 13:17
Natalia Bikowa
0150000
а зачем российские власти должны с ней общаться? она кто?
21 августа, 13:06
О Ольга Занкова
1400000
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