https://ria.ru/20200821/tikhanovskaya-1576089876.html

Тихановская заявила, что российские власти не пытались связаться с ней

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что российское руководство не пыталось связаться с ней. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:04

2020-08-21T13:04

2020-08-21T13:04

протесты в белоруссии

светлана тихановская

госпогранкомитет белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>ВИЛЬНЮС, 21 авг - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что российское руководство не пыталось связаться с ней."Попыток связаться со мной не было", - ответила Тихановская на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции.Одиннадцатого августа стало известно, что Тихановская въехала на территорию <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву "организовали" белорусские власти. <a href="http://ria.ru/organization__171/" target="_blank" data-auto="true">Госпогранкомитет Белоруссии</a> заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200819/1575974416.html

https://ria.ru/20200819/1575962435.html

Natalia Bikowa Это несомненная промашка Путина. Как он мог ? 15

Ольга Занкова а зачем российские власти должны с ней общаться? она кто? 14

10

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, госпогранкомитет белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире